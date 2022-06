La Diputación de Segovia reconocerá la labor de todos los alcaldes de la provincia durante la pandemia en la gala de entrega de sus Premios

El presidente de la Diputación de Segovia, Miguel Ángel de Vicente, ha anunciado hos galardonados de los Premios Diputación de los años 2020 y 2021, que se unirán a los premiados del año 2019 en una gala de entrega multitudinaria, que tendrá lugar el próximo miércoles 22 de junio en los jardines del Restaurante Villena. La llegada de la pandemia frenó en seco la ceremonia planificada para la celebración de los reconocimientos a Verduras Tabuenca, Taller Cultural de Fuentepelayo, David Llorente, Innoporc, Francisca Sauquillo, Segovia Sur, Asociación de Camareros de Segovia y su provincia, Pinocio y Pilar González de Frutos; que estarán presentes en el acto organizado para este año “en el que el recuerdo de la crisis sanitaria tendrá un sabor dulce, ya que se premiará la labor de muchos de los que estuvieron en primera línea luchando contra el Covid en nuestra provincia en esos largos meses”, tal y como ha expresado el presidente.

Por ello, los premios del año 2020 tendrán un sabor especial y “convertirá el recuerdo amargo de una etapa muy complicada en un reconocimiento al esfuerzo y a la dedicación de unos premiados que representan a miles de segovianos que también tuvieron su papel fundamental durante la pandemia”. Como no podía ser de otra manera, el premio Juntos de esta edición ha recaído en todos los alcaldes de la provincia “por ponerse más que nunca al servicio de sus vecinos y gestionar la pandemia de una manera extraordinaria, adaptándose cada minuto a circunstancias nuevas para todos, teniendo que tomar decisiones para las que nadie estaba preparado”, ha destacado Miguel Ángel de Vicente.

En esta edición de 2020, la categoría Alimentos de Segovia ha recaído en José Miguel Herrero, director general de la Industria Alimentaria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y responsable de Alimentos de España, por su especial contribución al impulso y desarrollo de la agroalimentación española, y en particular “por su respaldo al sector alimentario de nuestra provincia”.

En la categoría Empresas, la Federación Empresaria Segoviana y la Cámara de Comercio serán distinguidas por su especial colaboración económica en la adquisición de material sanitario durante los momentos más difíciles de la pandemia. En Cultura, se ha premiado a La8 Segovia por su labor de divulgación de la cultura y el ocio en la provincia durante los meses de confinamiento, en especial, los programas de la institución provincial ‘Confinactuamos’ y Aulas de Manualidades.

La categoría de Deportes será para la triatleta cuellarana Marina Muñoz, por su carrera deportiva ascenso constante, habiendo quedado tercera en el Campeonato de Europa Duatlón Sub 23, segunda en el Campeonato de España Duatlón Sub 23, primera en el Campeonato Autonómico de Castilla y León absoluto y sub 23, y ostentando el quinto puesto en el ranking nacional de duatlón absoluto en ese año 2020. En cuanto a la categoría de Turismo, serán galardonados los servicios de Protección Civil, por su apoyo y trabajo durante los meses de confinamiento, para procurar la seguridad de los segovianos, ayudando a los ayuntamientos de la provincia.

Por otro lado, el premio en la categoría Igualdad se le ha concedido a la ONG Médicos Sin Fronteras por su inestimable colaboración con los centros residenciales de la Diputación en el inicio de la pandemia, habiendo desempeñado un papel clave para frenar la escalada del virus en las tres residencias de mayores.

Respecto al premio Sociedad “no ha habido duda de la importancia de la acción colectiva y social que en la provincia desempeñó el Batallón de costura en los primeros momentos de la pandemia, una oleada de solidaridad que implicó a miles de personas que demostraron que la unión hace la fuerza ante una coyuntura en la que las ganas por aportar horas de trabajo a un fin común, pudieron mucho más que el dinero”, ha aseverado De Vicente.

Por último, el Premio Especial del Presidente en el año 2020 ha sido compartido para la Unidad Militar de Emergencias (UME) y el SAMUR-Protección Civil del Ayuntamiento de Madrid “por la ayuda inestimable que prestaron en la provincia de Segovia en los primeros meses de la pandemia, en los que el Covid castigó de manera muy dura a nuestro territorio”.

Premios Diputación 2021

Con la vuelta a la normalidad, los Premios Diputación recuperan su filosofía y, en 2021, la categoría Alimentos de Segovia ha ido a parar la Cárnicas Tabladillo “como ejemplo de empresa familiar, radicada en el territorio y por el desarrollo de Quinta Gama con línea de productos novedosos, cuyo crecimiento exponencial en los últimos años ha contribuido a la creación de empleo, fijación de población y generación de riqueza en la provincia”, ha destacado Miguel Ángel de Vicente.

El premio Empresas este año ha recalado en Embutidos Rodríguez Sacristán, “fiel ejemplo de que vivir en nuestros pueblos y crear un proyecto en el medio rural es posible”, ya que su constante crecimiento empresarial, la ha convertido en la segunda empresa de la provincia en volumen de facturación y la primera en el sector agroalimentario. Además, “destacan por su ciclo integral”, partiendo de la cría del porcino hasta la producción y distribución de sus productos.

La Asociación Paladio Arte ha sido merecedora del galardón en la categoría Cultura por su 25º aniversario como asociación profesional, trabajando por las artes escénicas inclusivas en la provincia y por su colaboración con los centros residenciales de la Diputación, apoyando la integración y la normalización de las capacidades diferentes. En Deportes, Jimena Velasco, la jugadora de pádel de San Cristóbal de Segovia ha sido la elegida por “su sólida trayectoria a pesar de su juventud, demostrando que desde las Escuelas Deportivas de la Diputación se puede llegar a lo más alto, convirtiéndose en la cuarta finalista más joven del World Pádel Tour”, ha elogiado el presidente.

En la categoría Turismo, el premio será para la Asociación de Turismo Rural y Activo de Segovia por su trabajo en favor de la provincia en los últimos tiempos, contribuyendo a potenciar el turismo rural, el desarrollo de la economía local y la generación de riqueza. Además, ha añadido Miguel Ángel de Vicente, “por creer en nuestros pueblos para poder hacer una oferta turística de calidad y segura”.

Y si los alcaldes tuvieron un papel reconocible durante la pandemia, no fue menos importante en el día a día de la institución provincial en los pueblos, la labor desempeñada por las Áreas de Asuntos Sociales y Vías y Obras, y los Servicios de Recursos Humanos, Arquitectura y Asistencia a Municipios, que les hace merecedores del premio Juntos, por su especial trabajo durante la pandemia, de manera presencial en muchos casos, desarrollado desde el primer momento y hasta que se clausuró el Grupo de Coordinación COVID-19.

Miguel Ángel de Vicente ha querido valorar a todos estos trabajadores porque “suya fue la tarea de procurar la búsqueda de material cuando no había, la desinfección en centros y pueblos, la dotación permanente de profesionales, las obras y medidas necesarias para el manejo de la situación y que todos los ayuntamientos pudieran funcionar de manera telemática para las reuniones de sus órganos colegiados”.

En la categoría Igualdad, el premio será para el CRA Los Llanos por la especial relevancia del proyecto de igualdad que han desarrollado, trabajando en el empoderamiento de las alumnas y de los alumnos, dando visibilidad a mujeres importantes, influyentes y prestigiosas en distintas disciplinas; mujeres de un entorno cercano y, en la mayor parte de los casos, mujeres de actualidad.

Tal y como ha explicado De Vicente “apuestan por la igualdad tanto dentro del aula como fuera de la misma, y hacen de los espacios comunes ámbitos igualitarios”. Por su parte, el Cine Nordeste como proyecto cultural comarcal sin ánimo de lucro ha sido galardonado en la categoría Sociedad, organizado por el AMPA Sierra de Ayllón y en el que colaboran los ayuntamientos de Grajera, Ayllón, Riaza, Sepúlveda, Campo de San Pedro, Cedillo de la Torre y Boceguillas, así como el grupo de acción local CODINSE y la propia Diputación de Segovia.

Para terminar, el Premio Especial del Presidente ha sido este año para el futbolista de Navares de Enmedio, Jorge de Frutos que en 2021 se ha consolidado como jugador de Primera División con el Levante CF, donde lleva dos temporadas. Jorge de Frutos “es el ejemplo más claro de que el que quiere, puede; y es que no lo tuvo fácil para comenzar a jugar al fútbol federado porque no había niños de su edad en el pueblo, sin embargo, su calidad incuestionable, sus ganas y el apoyo incondicional de sus padres le llevaron al Rayo Majadahonda con 18 años, tras pasar por los equipos de Sepúlveda y Cantalejo”.