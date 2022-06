La Diputación de Palencia aprueba un plan extraordinario de 23,5 millones para afrontar el reto demográfico

La Diputación de Palencia promueve un plan extraordinario, por importe global de 23,5 millones de euros, para impulsar su Agenda Rural y afrontar el reto demográfico. La presidenta de la institución, Ángeles Armisén, ha presentado en rueda de prensa las líneas maestras y los objetivos de este plan, que ha calificado de «excepcional e histórico».

La financiación de parte de estos fondos proviene de los ingresos que ha recibido la institución provincial en la resolución del conflicto de la calle Jardines, por lo que parte de la convocatoria —aquella correspondiente al patrimonio municipal del suelo— va a poder beneficiar a todos los ayuntamientos de la provincia, incluida la capital; ya que además se prevé un fondo aparte para los municipios que carecen de planeamiento urbanístico y no están obligados a disponer de dicho patrimonio.

Ángeles Armisén, quien ha destacado además que el plan «ha sido posible por la trayectoria de gestión rigurosa que viene aplicando la Diputación de Palencia», ha estado acompañada en la presentación por los cinco delegados de área del equipo de gobierno: Luis Calderón (Promoción Económica y Desarrollo Rural), María José de la Fuente (Hacienda y Administración General), Urbano Alonso (Acción Territorial), Alfonso Polanco (Servicios Sociales) y Carolina Valbuena (Cultura, Turismo y Deporte).

La presidenta de la Diputación ha valorado que el paquete de medidas recogidas va a permitir también «paliar algunos problemas urgentes, como el alza de los precios en los combustibles y otros bienes que padecen los ayuntamientos del medio rural; pero también prestar atención a desafíos de futuro y medio plazo, como el reto demográfico y las acciones que incluya la Agenda Rural de la provincia», en cuya elaboración trabaja la institución actualmente tras obtener una ayuda de los fondos Next Generation de la Unión Europea (200.000 euros).

Finalmente, la puesta de este fondo va a permitir también que los proyectos que se hayan quedado fuera de alguna de las líneas de ayudas clave en la institución provincial, como mejora de edificios de uso público, caminos o el voluntariado ambiental “a Huebra” sean beneficiarios en convocatoria extraordinaria.

Uno de los cuatro programas en los que se divide el nuevo plan eleva en 2,7 millones varias partidas de inversión en el ejercicio actual, mediante modificaciones presupuestarias de inmediata tramitación. El refuerzo se destina a convocatorias extraordinarias de subvenciones a los ayuntamientos y las entidades locales menores del medio rural para obras en edificios e instalaciones municipales —dotadas con 750.000 euros—, a otra convocatoria para parques infantiles y biosaludables (400.000 €) y a elevar de 300.000 € a 700.000 € las ayudas a los ayuntamientos para obras en caminos rurales. Asimismo, se triplica —de 170.000 € a 510.000 €— el programa “A huebra” de apoyo al voluntariado medioambiental en las entidades locales del medio rural.

Un segundo programa incorpora cerca de 1.655.000 euros para ayudar a los municipios a mitigar el sensible aumento de sus gastos corrientes (energía, electricidad, consumos…) por la inflación que registra España, por encima del 4% interanual desde septiembre de 2021 e incrementos del IPC interanual en torno al 9% en los últimos meses. Armisén afirmó que esta línea «hace patente el papel solidario y asistente de la Diputación con los pequeños y medianos municipios rurales, una de sus razones de ser». El objetivo es sufragar parte de ese aumento para garantizar las prestaciones y los servicios básicos de competencia municipal. El cálculo de la dotación ha estimado los habitantes de cada ayuntamiento así como el número de núcleos de población que incluye.

En el plan se incluyen 17,6 millones de euros en otro programa de cooperación con ayuntamientos de la provincia para la conservación, ampliación y gestión de sus respectivos patrimonios municipales de suelo para los fines previstos en la legislación urbanística, recursos que la Diputación de Palencia aporta como consecuencia del compromiso político derivado de la sentencia de la calle Jardines.

El patrimonio municipal de suelo es un conjunto de bienes y recursos que integra una masa separada del resto de la hacienda municipal, vinculado a cumplir unos determinados fines urbanísticos, cuyas rentas y frutos, así como el importe obtenido con su enajenación, debe reintegrarse al mismo. Así, es el más importante instrumento para intervenir en el mercado del suelo con la finalidad genérica de regular el mercado de terrenos, facilitar el desarrollo urbano y territorial y disponer de suelos para actuaciones de iniciativa pública, en particular para la construcción de viviendas de protección pública u otros usos de interés social.

No obstante, los ayuntamientos de la provincia que carezcan de planeamiento urbanístico —y por tanto, no están obligados a constituir patrimonio municipal de suelo— no quedarán al margen de este plan, gracias a una cuarta línea presupuestada en más de 1,55 millones de euros para cooperar también con ellos en aumentar y mejorar sus dotaciones urbanísticas.

El impulso inmediato al plan presentado hoy se reflejará en las pertinentes modificaciones del Presupuesto de 2022 por un importe global que supera los 5,9 millones de euros, y que incluye estos 1,55 millones para los municipios que carecen de patrimonio municipal de suelo, habida cuenta de la mayor facilidad administrativa para tramitar esa cooperación.

A través de sus diversos planes y programas, la Diputación de Palencia desarrolla políticas para hacer frente al reto demográfico de la provincia (pérdida de población, envejecimiento, dispersión territorial, estacionalidad de los habitantes en determinados núcleos...), con el objetivo de mantener y mejorar los servicios del medio rural, garantizar el bienestar de la población y fomentar el desarrollo socioeconómico para mitigar la recesión demográfica.

Por otro lado, la institución se halla inmersa actualmente en la elaboración de la Agenda Rural de Palencia, que aúne todos los objetivos estratégicos propuestos por la Agenda Urbana Española —junto con la Diputación de Segovia, es la única institución supralocal de Castilla y León beneficiaria de este programa del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana— y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, vinculándolos con los principales retos para el territorio rural palentino y las competencias propias de la Diputación de Palencia.