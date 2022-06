¿Qué municipio ha registrado la temperatura más baja de España?

Qué el tiempo se está volviendo un poco loco no es nuevo. El cambio climático no es noticia, ya que hay mucha gente que no sabe muy bien ni en que época del año se encuentra. Que tras una ola de calor que nunca en la vida se había visto en este país durante el mes de mayo y de junio, el descenso de temperaturas, con la llegada del verano, han descendido drásticamente es algo que no ha sorprendido a los viejos del lugar. Pero de eso a que en la estación más calurosa del año alguna localidad haya rozado los 0 grados centígrados es algo que aún los ciudadanos no se quieren creer.

Pues este martes 28 de junio esa circunstancia se ha convertido en realidad. El Puerto del Pico, en la provincia de Ávila, registró la temperatura más baja de toda España con 1 grado, por delante de la localidad soriana de San Pedro Manrique, donde los termómetros bajaron hasta los 1,6 grados.

Además, entre las diez mínimas recogidas por la red de control de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), también aparece Vinuesa (Soria), con 2,3 grados; Sargentes de la Lora, con 3 grados) y Robleda-Cervantes (Zamora), con 3,1 grados.

Para la jornada de este martes 28 de junio la Aemet pronostica cielos poco nubosos o despejados en toda la Comunidad. Las temperaturas máximas subirán con un ascenso que en el nordeste puede ser notable.

Entre las capitales de provincia las máximas para esta jornada de atípico verano esperan en Valladolid y Zamora, donde se podría alcanzar los 29 grados, mientras que en Ávila, Burgos, Palencia y Salamanca los termómetros llegarán a los 28, un grado más que en León, Segovia y Soria.

Parece que estas temperaturas van a permanecer estable en la Comunidad, al no subir los termómetros de los 30 grados, y con noches fresquitas con cifras por debajo de los 10 grados. La situación volverá a la normalidad veraniega en Castilla y León este sábado 2 de julio, ya que según la previsión de Aemet los termómetros, en la mayoría de las provincias, superarán los 30 grados, llegando en algunos puntos a los 36, como es Valladolid y Zamora; y las mínimas entre los 11 de Burgos y los 18 de Segovia.