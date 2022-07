Sin acuerdo en la Mesa del Diálogo Social en materia de Industria

Como estaba previsto la reunión del Diálogo Social de Industria concluyó sin ningún tipo de acuerdo y con críticas por todas las partes. CEOE Castilla y León y los sindicatos UGT y Comisiones Obreras (CCOO) acusan al consejero de Industria, Comercio y Empleo, Mariano Veganzones, de “estar en contra de todo” en materia de empleo.

Por este motivo instan al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, “a convencer” al consejero de los beneficios del Diálogo Social, tras una larga reunión celebrada en Valladolid. Mientras desde CCOO le tacharon de “inepto y políticamente torpe”, UGT y la patronal le acusaron de “recortar para crear puestos de libre designación”.

“Más incertidumbre y más desgobierno que nunca”, lamentó el secretario de Acción Sindical y Coordinación y Diálogo Social de UGT, Raúl Santa Eufemia, quien criticó que el consejero haya reconocido que si los sindicatos “le obligan y le fuerzan”, legalmente tendrá que ejecutar el presupuesto y el acuerdo, pero que aseguró, durante la reunión y siempre según fuentes sindicales, que “impera mucho más el grupo político Vox que los propios acuerdos”, los cuales desconoció “cuándo los cumplirá”.

Santa Eufemia aseguró que Veganzones ha admitido en la reunión, en la que estuvo acompañado por todo su equipo de la Consejería, pero de nadie del PP, que están en vigor cuatro acuerdos del Diálogo Social, pero mostró su duda sobre la ejecución, “dado que ha asistido sin actas, ni cómo ni cuando lo hará”, al contrario que el resto de consejerías que “sí creen en el acuerdo”. “Vox quiere forzar los acuerdos del Diálogo Social y nos convoca a una permanente para ver a donde vamos con estas políticas”, expuso Santa Eufemia, quien recordó que la permanente es para “cumplir presupuesto y los acuerdos que hay”.

También destacó que el sindicato “solo pide que los ciudadanos necesitan ver ejecutado el presupuesto 2022 y este señor se está negando, pone en riesgo futuras inversiones y tiene al Ecyl sin director titular”. “¿Hacia dónde quiere ir realmente Vox en Castilla y León? Lo tiene que explicar Mañueco, porque no puede dejar que esta consejería tan importante diga que imperan más los mandatos de su partido que los acuerdos”, se preguntó.

Recortes para contratar asesores

Igualmente, sostuvo que el consejero ha instado a sindicatos, patronal, organizaciones agrarias y universidades “a apretarse el cinto”, a lo que el responsable de UGT en el encuentro le ha contestado que “dé ejemplo y no cree 50 libres designaciones a mitad de presupuesto”. La misma opinión trasladó CEOE Castilla y León, que declaró que “ha quedado de nuevo en evidencia que ni la palabra ni la firma del presidente de la Junta tienen valor y, lo más grave, que este incumplimiento repercutirá en servicios que se prestan a los ciudadanos de Castilla y León, para beneficio exclusivo”, tal y como refleja el Boletín Oficial de la Comunidad, “de la contratación de numerosos asesores políticos”, informa Ical.

En la misma línea se posicionó el secretario de Políticas Públicas y Diálogo Social de CCOO en Castilla y León, Saturnino Fernández, que calificó la reunión de “rotundo fracaso” tras cuatro horas en las que “podrían encontrase cauces de entendimiento para cumplir los acuerdos vigentes”. Incluso ha alabado que alguno de los miembros de su equipo “ha buscado salidas” pero Veganzones se ha reiterado en que no cumplirá, entre otros, los planes de Empleo, Formación Profesional, Prevención de Riesgos Laborales y Migraciones, “temas en los que no cree”. “Ha dicho que en lo que está en su mano no va a dar marcha atrás y que recortará políticas públicas que van en favor de empresas, autónomos y pymes”, sentenció Fernández.

También acusó al consejero de llevar al encuentro “una veintena de temas menores que no van a ningún lado” y le tachó de “inepto y políticamente torpe”, para precisar que es “difícil dar macha atrás tras recibir indicaciones de Madrid”. En todo caso, advirtió al consejero de que “si no cumple lo vigente” no se sentarán con él para “negociar nuevos acuerdos”. “No hay confianza para seguir trabajando con él. Incluso, lamentó el responsable de CCOO, Veganzones les ha trasladado su intención de recortar la financiación del SERLA. “No creen en nada de esto. No se puede esperar más de un partido como Vox”, comentó Fernández, quien apeló a que el PP “haga entrar en razón al consejero”, al que reprochó “no haber traído ni una sola propuesta, más allá de destruir programas públicos”.

Por último, en materia de empleo local, se mostró convencido de que “no saldrá adelante” el Preplan, que es el que llega a más pueblos para contratación de desempleados (a diputaciones provinciales y pueblos menores de 20.000 habitantes), ni el de Técnicos de Igualdad, dotado con 40.000 euros, y que los ayuntamientos de más de 40.000 habitantes y diputaciones pueden contratar para elaborar planes en esta materia. “Tiene más de diez años de recorrido, pero como están en contra de la igualdad no lo sacarán, igual que el de migraciones”, vaticinó. Mostró sus dudas, sin embargo, en que se publique el acuerdo de la contratación por parte de entidades locales para perceptores de Renta Garantizada de Ciudadanía, que “si salen lo harán tarde y mal”, cuando están pensadas “para prestar obras y servicios en los pueblos primavera-verano y conllevará que se dejen de ejecutar en torno a 20 millones”. “Nos hemos levantado de la mesa, nos veremos en la comisión permanente y apelamos a Mañueco para que haga pensar a este hombre”, concluyó.

A su juicio, las nuevas propuestas son “vaguedades, infantiles y demuestran que no hay un trabajo detrás por parte de la Consejería”, sino que es “espejismo de un consejero inepto y políticamente torpe”. Su visión de la economía autonómica, prosiguió Fernández, y de la acción de Gobierno para mejorarla, es “tan pacata, tan fuera de la realidad y tan ideologizada que no puede ayudar en absoluto a mejorarla, pues no siente empatía ninguna por la población y sus necesidades y sólo atienden a las consignas que emanan de la dirección nacional de su partido”.

Veganzones, “desde su adanismo”

Por su parte, CEOE Castilla y León criticó que Veganzones haya reiterado hoy a los agentes económicos y sociales el “incumplimiento” por parte de su Consejería de los acuerdos vigentes y ya firmados por el presidente de la Junta de Castilla y León en el últimos año. “Lamentamos que el consejero siga insistiendo, desde su adanismo, en la prevalencia del acuerdo político entre PP y Voz, saltándose la ley y los presupuestos aprobados en las Cortes”, denunció la patronal.

Ante esta “reprochable actitud”, la Confederación reclamó en la reunión la convocatoria urgente de la Comisión Permanente, competente para elevar al Consejo los acuerdos de constitución de las mesas de negociación y las materias a debatir, “siempre pensando en el futuro de los ciudadanos de Castilla y León y en la mejora de la situación socioeconómica de la Comunidad”.