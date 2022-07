“Es una tragedia”. Así de contundentes se mostraron los vecinos de la provincia de Salamanca que han tenido que ser evacuados por el incendio forestal de Monsagro. Más de 250 personas han tenido que abandonar este viernes el municipio entre la resignación, “para evitar problemas”, el temor “por lo que pueda ocurrir” y la rabia contenida “porque nadie hace nada para evitar estos fuegos”.

Son comentarios y expresiones de los vecinos que, poco a poco, han ido abandonando el pueblo, su pueblo y sus casas, incluso sus mascotas o sus ganados, en su mayor parte personas mayores que han buscado refugio en un pabellón polideportivo de Ciudad Rodrigo o con familiares.

Ana no tiene más de 70 años y está a la puerta de su casa vestida con bata y zapatillas sin muchas ganas de irse, de abandonar a su ganado, sus “potros”, como ella relata a los medios de comunicación, y deja claro que si se tiene que ir será “la última” que se vaya.

El avance del incendio forestal de Monsagro obliga al desalojo de Guadapero y Morasverdes (Salamanca) FOTO: José Vicente/Ical Agencia ICAL

Es más, dos agentes de la Guardia Civil han tenido que entrar en su casa para convencerla de que tiene que evacuar, que es una obligación salir de Morasverdes porque hay peligro de que el fuego procedente de Monsagro llegue hasta el municipio. Desde las siete de la mañana de este viernes 15 de julio se pueden ver a varios pastores con sus vacas por la carretera que une Guadapero con Morasverdes, que trasladan al ganado para evitar las llamas, para mantener viva su medio de vida, informa Efe.

En esta vía, en la que huele a quemado, se nota la caída de ceniza y se ve próximo el fuego en las cercanías de Guadapero, una mujer traslada a una docena de vacas y cuando es preguntada por la situación del pueblo responde, con ojos de tristeza: “esto es una tragedia”. Poco después, la carretera es cortada por la Guardia Civil que recorre caminos entre los dos municipios para impedir la presencia de personas por el peligro que pueden correr ante la proximidad de las llamas.

Un hombre, de nombre Luis, de mediana edad y acompañado por su hijo, está a la espera de que su mujer recoja “cuatro cosas” y puedan salir del pueblo, al que llegaron ayer de Burgos para pasar unos días a cuidar a sus suegros, de 92 y 90 años, a los que han evacuado en vehículos particulares. ”Miro a la montaña y me da un coraje... La he pateado, la he corrido, he montado en bicicleta por ella. Y ahora veo esto y creo que es una tragedia”, relata mientras mira hacia La Hastiala o El Copero, los dos picos que están siendo rodeados por el fuego.

Labores de extinción de incendios FOTO: JL Leal ICAL Agencia ICAL

Se oyen algunos insultos hacia “los políticos”, porque “no hacen nada para dejar limpio el monte”, como una octogenaria que no quiere facilitar su nombre y que insiste, una y otra vez, que “los políticos solo se acuerdan de los pueblos cuando llegan las elecciones”. Alfonso Pérez tiene 83 años y llegó a Morasverdes el 7 de julio desde Huesca, donde vive junto a su mujer desde hace años, aunque siempre vuelve los veranos a su pueblo, donde nació y en el que corrió “siendo un niño”. Asegura, con ojos de tristeza, que un incendio de este tipo, y una medida como la evacuación les genera impotencia porque los vecinos no pueden “hacer nada”, y “mucha pena, porque se quema el monte”, que significa “una auténtica tragedia”.

Un agente de la Unidad Militar de Emergencias (UME) llega a Morasverdes, se abraza a una niña pequeña y se va subido en un todoterreno. Es del municipio y la niña, su hija. “No puedo hablar. Esto es, para mí, más sentimental que profesional”, asegura mientras abandona su pueblo con ojos de tristeza y pensando en la cercanía de la tragedia.

Corte de la Nacional 110

Pero el fuego no está asolando solo la provincia de Salamanca. A estas horas son numerosos los fuegos que surcan los montes de toda Castilla y León como consecuencia de las altas temperaturas y los fuertes vientos. El más llamativo ha sido el del término municipal segoviano de Navafría, que ha sido declarado Nivel 2 por el corte de la carretera N-110 (Segovia-Soria). Fuentes del Gobierno regional también han explicado que las labores de extinción se ve favorecido por el viento sur que lo está alejando de la sierra de Guadarrama.

Se han movilizado medios aéreos y terrestres. Según publica Naturaleza de Castilla y León se han movilizado los siguientes medios: dos técnicos, seis agentes medioambientales, cinco helicópteros, cuatro cuadrillas de tierra, el BRIF Lubia de Soria; tres cuadrillas helitransportadas; un bulldozer, una dotación de bomberos municipales y una unidad de apoyo al Puesto de Mando Avanzado.

Incendio en la Nacional 110 a la atura de Navafría y Torreval de San Pedro FOTO: @Nacho Valverde Agencia ICAL

En este incendio de Navafría, que se inició sobre las 11.00 horas de este viernes 15 de julio, están trabajando efectivos de la Comunidad de Ciudad y Tierra de Pedraza, y también se sumaron desde el inicio, una cuadrilla y una autobomba del Organismo Autónomo de Parques Nacionales desde Valsaín. La Junta de Castilla y León confirmó que el viento sur favorece que el incendio se aleje de las estribaciones de la sierra de Guadarrama.

En peligro, de nuevo, la Sierra de la Culebra

Por otra parte, el Servicio de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León en Zamora declaró el Nivel 1 del Infocal en el incendio iniciado durante esta madrugada del viernes 15 de julio en la localidad zamorana de Figueruela de Arriba, que vuelve a amenazar la Sierra de la Culebra, por tener una extensión de más de 30 hectáreas y contar con una previsión de más de 12 horas para controlarlo.

Incendio en Figueruela de Arriba, en la sierra de la culebra FOTO: JL Leal ICAL Agencia ICAL

El incendio avanza hacia la frontera entre Portugal y Zamora, y para tratar de extinguir las llamas, se encuentran en el lugar seis agentes medioambientales, cuatro helicópteros con sus correspondientes cuadrillas helitransportadas, cuatro cuadrillas terrestres, tres autobombas, cinco bulldozer y un técnico del operativo del Infocal.

León

Además, la Junta de Castilla y León declaró el Nivel 1 de peligrosidad en los incendios forestales originados en las localidades leonesas de Barjas y Paradaseca, perteneciente a Villafranca del Bierzo, ambos en la comarca de El Bierzo.

En el caso del primero de ellos, el de Barja, esta declaración se debe a la posibilidad de peligro en masas arboladas de más de 30 hectáreas, de igual forma que ocurre en el de Paradaseca, donde además se suma la previsión de tardar más de doce horas en controlarlo. En este fuego, los medios del operativo INFOCAL actuando en el incendio son tres helicópteros con sus cuadrillas helitransportadas ELIF, un técnico, dos agentes medioambientales, dos autobombas, cuatro cuadrillas terrestres, un bulldozer y una unidad de Puesto de Mando Avanzado (PMA).

De igual manera, el Gobierno autonómico, a través del perfil de Twitter @naturalezacyl, informó de la existencia de otros incendios forestales en la provincia leonesa originados ayer por rayos, como es el caso de los de Páramo del Sil y Villafranca del Bierzo. En este sentido, aseguraron que se están distribuyendo medios según la peligrosidad de cada uno.