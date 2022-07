Andoni Luis Aduriz: “Es momento de preguntarnos cómo queremos seguir evolucionando como especie y diseñar una dieta para el homo sapiens del futuro”

El chef y líder del restaurante Mugaritz, Andoni Luis Aduriz, reflexionó hoy acerca de uno de los “factores definitivos en el proceso evolutivo”, como es la dieta y afirmó que “quizá es momento de preguntarnos cómo queremos seguir evolucionando como especie y diseñar una dieta para el homo sapiens del futuro”. Así lo dijo durante el sencillo acto de nombramiento como Embajador de la Fundación Atapuerca, en el que dos de los codirectores, Juan Luis Arsuaga y Eudald Carbonell le hicieron entrega de un diploma acreditativo, de una tarjeta de acreditación y de una insignia frente al yacimiento de la Galería, en la Trinchera del Ferrocarril.

“Somos producto de todo lo que hemos comido y cómo hemos comido”, apuntó, destacando la importancia de plantearse qué comer para “consolidar esa evolución”. En esta línea, el considerado como uno de los chefs más creativos e influyentes del panorama internacional, indicó que por el momento, las personas “comemos a lo loco”, pero se debería pensar “cómo queremos ser en el futuro” y elaborar una dieta acorde a ello.

A preguntas de los medios acerca de cómo sería esa dieta, Aduriz explicó que sería necesario usar la “creatividad nutricional”. “Hoy se sabe que depende de cómo tengas la microbiota puedes llegar a tener ansiedad o depresión, o al revés. Tenemos hoy en día el conocimiento para ir siendo flexibles pero ir en la dirección adecuada”, continuó, aportando como ejemplo la elaboración de una dieta “pensando en que nuestras capacidades cognitivas vayan a mejor y no a menos”.

Los yacimientos de la sierra de Atapuerca fueron hoy testigos de su nombramiento como Embajador, un reconocimiento que el chef acogió con gran entusiasmo, y aseguró que es una de las cosas “más grandes que le han pasado en la vida”, declarándose un apasionado de la historia y seguidor de los descubrimientos de Atapuerca desde sus inicios.

“He seguido con mucha atención lo que pasaba aquí porque una de las cosas que más me ha interesado en mi vida es intentar conocer a nuestra especie. Había muchas respuestas en el pasado que ayudaban a descifrar por qué somos como somos y sobre todo cómo podemos ser en el futuro”, dijo.

En esta línea recordó su visita a los yacimientos de hace unos meses y las palabras que dijo a los codirectores: “En los próximos tres años pasarán grandes cosas”. “No han tenido que pasar años para volver a ponernos los pelos de punta, emocionarnos y darnos cuenta que estamos en uno de los lugares más extraordinarios para los que nos gusta la historia y lo que tiene que ver con la evolución humana”, afirmó.

Por último, en relación a su nombramiento como embajador y la tarea que tiene ahora de llevar Atapuerca al resto del mundo, Adoniz indicó que este trabajo ya lo estaba haciendo antes. “Aunque yo no fuera embajador, he ido diciendo al a gente que uno de los lugares más extraordinarios que hay en el mundo es este. He sido embajador antes de que me hicieran embajador”, concluyó.

Desde 1998 Andoni Luis Aduriz lidera el restaurante Mugaritz, un proyecto que defiende como el ecosistema creativo que permite la libertad para crear sin ataduras. En su trayectoria ha recibido galardones como el ‘Premio Nacional de Gastronomía’, el ‘Premio Chef’s Choice Award de St. Pellegrino’ y el ‘I Premio Eckart Witzigmann; así como el ‘Premio Gastronomía Saludable’ por la Real Academia de Gastronomía. Cuenta además con dos estrellas Michelín desde el año 2005 y es el único restaurante del mundo que ha permanecido durante más de 14 años entre los diez mejores restaurantes del mundo según la lista ‘The World’s 50th Best Restaurants’.

Embajador de la Fundación Atapuerca

La Fundación Atapuerca creó la figura de ‘Embajador de la Fundación Atapuerca’ en 2017 para reconocer y fomentar la implicación personal en el apoyo al Proyecto Atapuerca, y en darle mayor visibilidad pública. La Fundación considera esencial para la continuidad de este proyecto científico de prestigio mundial implicar en su divulgación a personas que por distintas razones puedan contribuir a que el Proyecto Atapuerca consolide el amplio respaldo social del que goza.

En 2017 la Fundación Atapuerca nombró Embajadora a Olvido Gara, Alaska, (que excavó en Atapuerca hace años) y Embajadores a Juan Antonio Corbalán (cardiólogo y novelista, unos de los jugadores de baloncesto más relevantes de los 70 y los 80), a Santiago Jiménez, fallecido en agosto de 2020, (fue director del Museo de Arnedo en La Rioja y eficaz valedor de Atapuerca), y a Alberto Velasco (exdirector de Relaciones Institucionales de Mahou San Miguel, cuya implicación desde hace décadas en Atapuerca es especialmente destacada). Durante el mes de julio tuvieron lugar los nombramientos del chef y copropietario de elBullirestaurante, Ferran Adrià, y el consejero delegado de Reale, Ignacio Mariscal.