La alcaldesa de Segovia pide un consumo responsable del agua aunque “no es una situación alarmante”

La alcaldesa de Segovia, Clara Martín, hizo hoy un llamamiento a los vecinos para que mantengan la prudencia para que “hagan un consumo responsable del agua”, aunque “no se una situación alarmante”, con las reservas de los embalses entorno al 70 por ciento, con una tendencia descendente.

Martín explicó que se están tomando medidas, sobre todo, de abastecimiento y de control de la regulación, en cuanto a la potencia del suministro por si “fuese necesario tomar medidas mas adelante”. Algunos barrios de la ciudad han pasado de suministrarse del embalse de Puente Alta, en Revenga, al embalse del Pontón Alto.

En cuanto a la petición realizada por el alfoz para que la capital tire de los acuíferos de Madrona y deje de suministrarse del embalse del Pontón, Clara Martín recordó que Segovia se abastece del Pontón Alto y Puente Alta y en casos de “necesidad extrema”, cuando no hay buena calidad del agua o no hay reservas, de los acuíferos de Madrona, que no están conectados con la estación de tratamiento de agua potable (ETAP) de Rancho el Feo, como solicitaban estos municipios, sino que tienen un sistema totalmente diferenciado.

Además, la alcaldesa argumentó que la toma de agua de Madrona, en el momento del coste de la energía de la última vez que fue necesario, en el año 2019 coincidiendo con las obras de la circunvalación, suponía “más o menos en unos 1.000 euros al día”, pero con el coste energético actual, el bombeo desde estos acuíferos le supondría al consistorio sería de unos 3.000 euros al día porque son bombas eléctricas.

“Eso no quiere decir que no lo vayamos hacer en caso de extrema necesidad pero eso ahora mismo no consideramos que sea necesario y seguiremos con el sistema de abastecimiento tal y como lo tenemos ahora establecido”, resumió.

“Renacer”

Por otra parte, la Judería de Segovia vuelve a ser protagonista el domingo 4 de septiembre en la Jornada Europea de la Cultura, que bajo el lema ‘Renacer’, se celebra en 35 países europeos. Visitas guiadas, gastronomía y música para ahondar en el concepto del renacimiento y la renovación, que se simboliza en una mariposa.

El concejal de Turismo, Miguel Merino, recordó que durante el mes de septiembre se celebran dos de las fiestas judías más importantes de su calendario, el Ros Hashana y el Yom Kippur. A lo largo de todo el día, habrá una jornada de puertas abiertas en distintos puntos de la Judería de Segovia, en el Centro Didáctico de la Judería, en horario de 10.00 a 13.00 horas y de 16.00 a 18.00 horas; la Puerta de San Andrés, en horario de 10.30 a 14.30 horas, y en la Sinagoga de los Ibáñez, abierta de 10.00 a 14.00 horas.

Una de las joyas de esta jornada volverá a ser la visita teatralizada ‘Yuda, la patria de la infancia’, basada en el pequeño libro escrito por José Antonio Abella, en él que “un sefardí hace memoria de su infancia en las calles y patios de esta ciudad. Es una preciosidad”, resumió Merino. Dará comienzo a las 10.30 horas. Las plazas a esta visita teatralizada gratuita son limitadas y es imprescindible inscribirse en el Centro de Recepción de Visitantes.

A las 13.00 horas, las personas interesadas podrán participar en la visita guiada ‘Conoce la Judería’. Se visitará el Centro Didáctico de la Judería y la Puerta de San Andrés para conocer el legado judío de Segovia. Con la visita al interior de los espacios los asistentes podrán profundizar en la herencia de lo que fue la aljama hebrea de la ciudad.

La Puerta de San Andrés es un excepcional mirador desde donde divisar el Cementerio Judío y la vertiente sur de la ciudad mientras que la antigua casa de Abraham Seneor permite, a través de paneles informativos y sistemas multimedia, comprender cómo vivió la comunidad judía en Segovia. Las plazas son limitadas y las entradas pueden adquirirse en el Centro de Recepción de Visitantes y en www.turismodesegovia.com, con una tarifa única de ocho euros.

Miguel Merino destacó el apartado musical que, este año, se aleja del concepto más tradicional, con el concierto de ‘Daniel Shay Band’, a las 20.30 horas en el patio de la Casa de Abraham Seneor. El repertorio está formado por canciones de autores judíos contemporáneos como Bob Dylan, Simon&Garfunkel, Leonard Cohen o Lenny Kravitz.

La banda está formada por Daniel Shay, cantante y músico de 20 años nacido en Israel y criado en Madrid. Le acompañan: Sol Bontempi, pianista y cantante de 28 años nacida en Italia quien, tras finalizar su formación clásica se decanta por el pop, el soul y el jazz; Pablo Jiménez Moreno, guitarrista onubense de 26 años amante del rock y el jazz y Daniel Buades Tasa, baterista y percusionista. Los cuatro estudian actualmente estudios superiores de jazz en Madrid. El concierto es gratuito pero es necesario retirar las invitaciones en el Centro de Recepción de Visitantes.

En cuanto a la gastronomía, de la mano de destacados restaurantes segovianos, la posibilidad de probar varias tapas y un menú sefardí. Entre los participantes se encuentra el Bar Socorro, en plaza del mismo nombre, que ofrecerá una pastela de bacalao, espinacas y frutos secos con una reducción de vinagre, tomate y orégano. Se puede degustar del 2 al 4 de septiembre, de 12.00 a 16.00 horas y de 19.30 a 23.30 horas o hasta final de existencias por 5,50 euros, que incluye consumición.

Por su parte, en El Fogón Sefardí, en la calle de la Judería Vieja, estará disponible, esos mismos días, la apa ganadora del concurso Decalles 2007: Milhojas de berenjena con cordero al curry, verduritas de la huerta y salsa de albaricoques, por un precio especial de 3,95, 12.00 a 16.30 horas y de 20.30 a 23.00 horas o hasta final de existencias.