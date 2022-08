La Junta de Castilla y León destinará 9,26 millones para financiar la contratación de 90 investigadores predoctorales durante los cuatro próximos años

La Consejería de Educación, que dirige Rocío Lucas, continúa su apuesta por las políticas de apoyo a la investigación y la innovación. En este sentido, una de las iniciativas más importantes que se van a llevar a cabo es la contratación de 90 nuevos investigadores predoctorales en formación durante cuatro años que contará con un presupuesto de 9,2 millones de euros.

Con la publicación que este martes 30 de agosto recoge el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl), el Ejecutivo autonómico da respuesta a la situación actual del personal investigador que empieza su carrera en la Comunidad. La Consejería de Educación realiza así un importante esfuerzo para que el número de ayudas convocadas sea el mismo que otros años y que se mantenga el nivel de contratos predoctorales que los investigadores demandan.

En concreto, se promoverá la participación de investigadores que han finalizado recientemente sus estudios universitarios (retención de talento); se fomentará la dirección de trabajos de investigación entre directores noveles (atracción de talento); se apostará por la realización de trabajos de investigación en los campus universitarios distribuidos en todas las provincias de la Comunidad, especialmente en territorios escasamente poblados; se aumentará el número de doctores entre los titulados universitarios para paliar el progresivo envejecimiento del personal investigador; y, finalmente, se incluirá la financiación de estancias de tres meses de duración en el extranjero con las que se contribuye a la obtención del título de doctor con mención internacional.

Estas ayudas podrán ser cofinanciadas por el Fondo Social Europeo+ a través del Programa de Castilla y León para el periodo 2021-2027, dando así continuidad a una línea de actuación que se lleva realizando con éxito desde el Programa Operativo 2000-2006. El Ejecutivo regional destinará hasta 2027 un total de 9,26 millones de euros, de los cuales 1,47 serán para la anualidad 2023, 2,36 para 2024, 2,2 para 2025, 2,57 para 2026 y 681.750 para 2027, según recoge el Bocyl en su edición de hoy. El plazo de presentación de las solicitudes será desde esta medianoche hasta las 23.59 horas del 20 de septiembre.

Esta iniciativa, se une a la resolución que recientemente se ha publicado en el Bocyl para contratar a 80 técnicos de apoyo a la investigación, con tres millones de euros de presupuesto. Así, las universidades públicas de la Comunidad ampliarán a partir del 1 de septiembre su plantilla de investigadores con 30 jóvenes titulados en Formación Profesional y 50 universitarios, en ambos casos, empadronados en municipios de Castilla y León e inscritos en el Registro Nacional de Garantía Juvenil.

Condiciones

Podrán ser beneficiarios los titulados universitarios que en el momento de finalización del plazo de presentación de solicitudes reúnan requisitos como estar matriculado o admitido en un programa de doctorado para el curso académico 2022-2023; contar en el expediente académico de las titulaciones que dan acceso al programa de doctorado en el que esté matriculado o admitido con una nota media igual o superior a 6,50 puntos; haber finalizado los estudios de grado, de titulación equivalente previa al establecimiento del Espacio Europeo de Educación Superior (tales como licenciatura, arquitectura, ingeniería, arquitectura técnica, ingeniería técnica, diplomatura) o de titulación equivalente en sistemas universitarios extranjeros no adaptados al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) con fecha igual o posterior al 1 de septiembre de 2017.

También deben contar con el compromiso, por parte de las Entidades de asumir el trabajo de investigación para el que se ha solicitado la correspondiente ayuda y de formalizar el correspondiente contrato predoctoral; no encontrarse incurso en ninguna de las prohibiciones que para la obtención de la condición de beneficiario se recogen en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; no estar en posesión del título de doctor; y no haber disfrutado, durante más de tres meses, de un contrato predoctoral.

De igual forma deberán garantizar que el trabajo de investigación para el que se ha solicitado la ayuda forme parte de un proyecto de investigación en activo que esté siendo financiado, o bien de un convenio o contrato de investigación en vigor, suscrito con entidades públicas o empresas privadas; en todos los casos por un importe mínimo de diez mil euros.

La ayuda máxima para cada uno de los contratos predoctorales que se formalicen será de 21.000 euros para el primer y segundo año de la ayuda, 22.300 euros para el tercer año y de 28.000 euros para el cuarto año de la ayuda.

Estas ayudas subvencionarán los gastos que estos contratos generen, incluyendo los salarios, indemnizaciones y las cuotas de la Seguridad Social, así como, en su caso, los gastos derivados de las estancias en el extranjero, incluidas en la presente orden. La financiación de los gastos para las estancias en el extranjero serán por un importe máximo de seis mil euros, en función del destino de la estancia: 2.000 euros si la estancia se realiza en Portugal o Andorra; 4.000 si se realiza en Europa (excepto Portugal y Andorra), África o América, excepto Estados Unidos de América y Canadá, y 6.000 euros si se realiza en Estados Unidos de América, Canadá, Asia u Oceanía.