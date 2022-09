La UCAV patrocina la prueba 1,40 del CSN4 Ayuntamiento de Ávila para homenajear su 25 Aniversario

La Universidad Católica de Ávila (UCAV) se ha unido a la prueba deportiva más importante para la ciudad de Ávila en su apoyo constante al deporte en el Concurso de Saltos Nacional cuatro estrellas (CSN4) del Excmo. Ayuntamiento de Ávila que ha alcanzado su 59ª edición. La UCAV ha dado nombre a la prueba grande de la jornada del viernes Trofeo 25 años Universidad Católica de Ávila, celebrada a una altura máxima de 1,40 h.

La prueba contó con más de una treintena de participantes, en la que resultó ganador José Díaz Vecino quien junto a ‘Chacloubal’ era el más rápido parando el crono en 58,14 segundos. Borja Bidón Daurella fue segundo con ‘Coach Cornet Z’ y cero puntos en un tiempo de 60,02 segundos, mientras que el jinete abulense Jaime Gabarrón era tercero con ‘Fellow of Landra’ sin penalizar en 61 segundos.

La UCAV se ha unido de esta forma al proyecto que ha llevado a cabo la empresa One to Go para homenajear sus Bodas de Plata. Con este patrocinio la UCAV ha mostrado una vez más su compromiso con la sociedad abulense y el deporte. Todas las pruebas han podido seguirse en directo a través del portal internacional ClipMyHorse.Tv.

SuperCup

Por otro lado, y también en el ámbito deportivo, a Universidad Católica de Ávila (UCAV) ha acogido el sorteo de la SuperCup, un torneo que se celebrará en la provincia abulense durante los tres primeros fines de semana de septiembre (3, 10, 17 y 18 de septiembre) y que contará con las mejores canteras en categoría infantil.

Ricardo Reier, director del servicio de deportes de la UCAV y director del Ávila Business School, ha sido el encargado de dar inicio al sorteo de los cruces de la competición con una bienvenida a todos los asistentes. El periodista de La 8 Ávila, Roberto Ponce, ha sido el hilo conductor de este evento, que por fin se ha podido celebrar después de una espera de dos años marcada por la situación sanitaria. “Llevamos muchos años detrás de este evento. La pandemia nos obligó a suspenderlo durante dos años, pero ya está aquí, con toda la ilusión y con ganas de ver fútbol a lo largo de toda la provincia” ha señalado Borja Rubiato, actual entrenador del Real Ávila C.F.

“Un evento muy importante para Ávila”, así lo han definido sus organizadores Carlos González y Borja Rubiato. 1400 jugadores y 55 equipos, uno de ellos internacional, el Sporting de Portugal, que jugarán a lo largo y ancho de la provincia abulense con un total de nueve sedes.

Sorteo de la SuperCup en la UCAV FOTO: UCAV

Los equipos competirán en una primera fase local, para pasar posteriormente a una fase previa compuesta por 32 equipos y una fase final con 12 equipos. Para esta última estarán presentes la Selección de Ávila de Borja Jiménez, un equipo que cuenta con los jugadores más destacados de la ciudad y las canteras de los mejores clubes nacionales, además del Sporting de Portugal. Real Madrid, Atlético de Madrid, Rayo Vallecano, R.C.D Mallorca, Valencia C.F, Villareal, Valladolid, Celta de Vigo o Real Sociedad. “Al tener más tiempo para trabajarlo le añadimos las dos fases iniciales, que van a ayudar a subir el nivel del torneo” ha concluido Rubiato.

Los representantes locales no han dudado en apoyar al deporte de la ciudad. Carlos García, presidente de la Diputación de Ávila, José Ramón Budiño, Teniente Alcalde de Presidencia, Interior y Cultura y José Francisco Hernández, delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Ávila han estado presentes en el acto.