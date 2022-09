Se cumplen 25 años del último concierto en una gira europea de Michael Jackson ¿Sabe que fue en una ciudad española?

Fueron ocho las veces que el denominado “Rey del Pop”, Michael Jackson, viniera a España a subirse a un escenario. La primera vez fue el año 1988, concretamente el 5 de agosto, en Marbella, donde se congregaron más de 30.000 personas. Una gira “Bad Tour” que le llevaría también por Madrid y Barcelona, convirtiéndose en conciertos multitudinarios. En el Vicente Calderón se darían cita alrededor de 60.000 personas.

Tendrían que pasar cuatro años para que al autor de Thriller retornara a España. Esta vez dentro de su gira “Dangerous World Tour” con una triple parada. Primero en Barcelona, para después desplazarse hasta Zaragoza y acabar de nuevo en el Calderón madrileño.

Y Zaragoza repetiría de nuevo, pero esta vez como única parada del “World History Tour” en 1996, en un concierto de más de dos horas y media que reunió a 45.000 enfervorizados fans.

Entrada para el último concierto en Europa de Michael Jackson hace 25 años FOTO: La Razón

Y al año siguiente llegaba “History Tour II”. Y casualidades de la vida, España era el lugar elegido para cerrar esa gira. El concierto del 4 de septiembre de 1997 en el Estadio Olímpico de Barcelona se cancelaba y faltaba una última cita, que corrió peligro de suspenderse también, la del 6 de septiembre -este martes se cumplen 25 años- y la ciudad elegida era Valladolid. Era la primera vez que la capital castellana y leonesa albergaba un concierto de esta envergadura, y aunque se volcó para arropar al Rey del Pop, fue un auténtico fiasco, ya que se vendieron únicamente poco más de la mitad de las entradas sacadas a la venta.

Las pérdidas para los organizadores fueron millonarias, por lo que desde entonces desde el Ayuntamiento, que era patrocinador del concierto, se ha estudiado la posibilidad de realizar conciertos de tal calibre para no pillarse los dedos. Michael Jackson percibiría un millón de dólares por esta actuación.

Eso sí, el espectáculo como tal fue espectacular. Un musical fantástico donde no faltaron fuegos artificiales y donde al artista hizo un repaso por la Historia y su historia, a través de una nave espacial y pasando por distintos escenarios mundiales y donde no faltaron sus canciones más emblemáticas que corearon un estadio que se fue llenando, desde el “Billy Jean” hasta “Bad” sin olvidar “Thriller” y la balada “Smile” dedicada a Lady Di (fallecida en días previos). Dicen las malas lenguas, que ante la pobre entrada se abrieron las puertas para permitir el acceso de manera gratuita a la gente que se encontraba a las puertas del estadio y no quisieron pagar las 7.000 pesetas de entonces

Jackson había llegado horas antes al aeropuerto de Villanubla. Algo desconcertado cuentan, por la escasez de público, pero también quería abandonar Valladolid cuanto antes. Cosa que hizo mientras el concierto terminaba con sus bailarines, vídeos y fuegos artificiales. Y la razón, es que había puesto la condición para actuar de que el aeropuerto de Villanubla debía permanecer abierto toda la noche para poder asistir en París al funeral por Diana de Gales que se iba a celebrar al día siguiente.

Fue la última vez que se le vio por España y Valladolid y concretamente Villanubla fue el último suelo de territorio nacional que pisó.