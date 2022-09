La sequía y la desertización, a debate en el II Consejo Ibérico Agropecuario

La sequía, la desertización o las políticas llevadas a cabo por los gobiernos centrales fueron los temas principales analizados durante el II Consejo Ibérico Agropecuario organizado, en Salamanca, por Asaja y el sindicato portugués CAP, en el que participaron alrededor de 500 personas.

Durante el encuentro el mundo agrario y ganadero de España y Portugal aunó sus fuerzas para hacer frente a los problemas a los que se enfrenta el sector, entre los que los representantes destacaron la sequía, la desertización de la península y las gestiones de los gobiernos centrales en dos países que comparten un territorio común.

Bajo esa premisa, el Congreso reunió a los principales representantes del sector, entre los que figuran el presidente de Asaja nacional, Pedro Barato, el presidente del CAP, Eduardo Oliveira, y el vicepresidente de Asaja y presidente provincial en Salamanca, Juan Luis Delgado. Además, en la inauguración de la jornada, celebrada en el Paraninfo de la Universidad salmantina (USAL), intervinieron el presidente de la Diputación Provincial, Francisco Javier Iglesias; el alcalde, Carlos García Carbayo; el rector de la (USAL), Ricardo Rivero; y la subdelegada del Gobierno, María Encarnación Pérez.

Como anfitrión en la provincia, Juan Luis Delgado ensalzó los valores agrarios de Salamanca, que comparte en la frontera con el país vecino, con el que, matizó, tiene similares sistemas de energía y de dehesa. “Dos sectores muy necesarios de explotar aún más”, incidió, mientras reivindicó más accesos y vías de comunicación. Además, hizo hincapié en los “ataques” de la “última religión, la ecologista”, hacia el sector, donde consideró que los gobiernos se suman “favoreciendo el abandono de los campos y de nuestros pueblos”, informa Ical.

Para solucionar estos problemas, Eduardo Oliveira apostó por combatirlos mediante el fomento de la actividad agropecuaria, “al contrario de la opinión pública, minada por la ideología urbana”. Asimismo, ensalzó el trabajo conjunto de la Península Ibérica, “poblada por pueblos distintos, pero por culturas hermanas”. El presidente de la CAP remarcó la biodiversidad de la península, reclamando con ello una mayor atención de Europa ante el problema de la sequía, ya que consideró que este territorio necesita una estrategia diferente a los países del norte. “Sin agua, tanto para la agricultura como para la ganadería, la desertificación es el doble: del terreno y de las personas”, sentenció.

Por su parte, Carlos García Carbayo abrió las puertas de la ciudad a las 500 personas que visitan Salamanca durante este fin de semana con motivo de este II Congreso Ibérico Agropecuario. Asimismo, ensalzó el carácter rural de la provincia y la importancia que está tomando el campus agroambiental en relación al futuro de la zona y su vinculación hacia la actividad de las personas que trabajan en el campo. Un futuro en el que volvió a poner en especial relevancia las condiciones ferroviarias. Por ello, solicitó “que sea una realidad lo antes posible”, ya que “estamos convencidos de que la mejor conexión es la que se tira a nuestra altura”.

Este Congreso coincide con la celebración de Salamaq, feria que el presidente de la Diputación provincial, Javier Iglesias, aprovechó para ensalzar el “sentimiento pro ganadero y pro agricultor” que impregna la ciudad en estos días. “Salamanca es el punto de encuentro entre el mundo urbano con el sector primario, pero no es solamente estratégico. Yo podría vivir sin electricidad, pero no sin alimento”, señaló Iglesias, quien apostó también por no perder la perspectiva “en una sociedad tan avanzada como es la europea de lo que es el sector primario”.

De acercamiento y comodidad ente el sector presumió la subdelegada de Gobierno, Encarnación Pérez, quien tendió la mano a los profesionales para trabajar “en los problemas y necesidades a las que hay que hacer frente” y realizar un acercamiento en medida de sus competencias. Consciente de los momentos difíciles que atraviesan tanto la agricultura como la ganadería en la actualidad, incidió en el “importante y potente” paquete de medidas por parte del Ejecutivo central, que abarcan alrededor de 450 millones de euros y que se aplicarán entre 2023 y 2027. Un plan que consideró “más justo, más sostenible y más social”, y en que también tienen cabida los jóvenes y las mujeres, “claves para el futuro de la explotación agraria en el país”.

Anfitrión en el Paraninfo, el rector de la USAL, Ricardo Rivero, aprovechó su intervención para ensalzar el esfuerzo de los agricultores, unos valores que consideró que deben ser “un buen ejemplo para los universitarios”, para que aprendan a “salvar contratiempos e inclemencias”. Además, mostró el apoyo de la Universidad al sector, y consideró que las instituciones deben mantener las puertas abiertas al oficio. “Los bienes para la agricultura deben ser vigilados y las normas deber ser adaptadas en el terreno, no hechas en los despachos”, aseguró el rector, en consonancia a la línea de ideas que se desarrollan a lo largo de la mañana de este domingo en el evento.

Por último, el alcalde afirmó que Salamanca mira de frente al sector primario y apuesta por la innovación y la retención del talento en el ámbito agroalimentario, y señaló que la capital mantiene unos “lazos indestructibles con los pueblos”, puso de relieve que el Ayuntamiento de Salamanca apuesta por la innovación y la retención del talento en el sector agroalimentario a través de la puesta en marcha de la futura incubadora biotecnológica con una inversión cercana a los seis millones de euros en la que se desarrollarán proyectos de investigación relacionados con los nuevos cultivos y la mejora genética, entre otros.

Fruto del compromiso del gobierno municipal con dicho sector, el regidor local hizo referencia a la cesión de dos parcelas para albergar la Facultad de Ciencias Agrarias de la USAL y el Instituto de Recursos Naturales de Agrobiología de Salamanca (Irnasa).

García Carbayo también puso de manifiesto las “fortalezas y luchas” que comparten el sector agroalimentario español y portugués, y recalcó que, ante los últimos acontecimientos mundiales, la competitividad del campo pasa por impulsar el transporte. Al respecto, señaló que el Ayuntamiento centra sus esfuerzos en la futura Plataforma Intermodal Ferroviaria de Salamanca, que acaparará el 22 por ciento de las exportaciones y el 30 por ciento de las importaciones de Castilla y León, y en reforzar las conexiones con el país vecino, recientemente con la firma de un acuerdo de colaboración con el puerto de Leixões.

Además, el regidor brindó un reconocimiento a los hombres y mujeres del campo, los cuales son imprescindibles cada día en nuestros hogares, y recordó el papel fundamental que ejercen las nuevas generaciones para que los sectores del vacuno y del ibérico de la provincia salmantina continúen siendo referentes a nivel nacional.