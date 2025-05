Richard Gere revela la ciudad de Cataluña a la que jamás viajaría: "No puedo, hay motivos muy concretos"

Richard Gere es un actor estadounidense que nació en Filadelfia y que se consagró como una estrella de Hollywood en los años 80 con películas del estilo de 'American Gigolo' o 'Pretty Woman'. A lo largo de su trayectoria profesional, ha sido reconocido con premios como el Globo de Oro y, en 2025, recibió el Goya Internacional por su trayectoria artística. Además de su faceta como intérprete, Gere es conocido por su activismo en causas humanitarias y su compromiso con el budismo.

Actualmente, reside en Madrid junto a su esposa, la española Alejandra Silva, y sus hijos. Se trasladó a la capital española en otoño de 2024 buscando una vida más tranquila y cercana a la familia de su esposa. Pese a que en la actualidad está disfrutando de su estancia en la ciudad, también ha expresado su intención de regresar a los Estados Unidos dentro de unos años. Por su parte, Gere continúa activo en el ámbito cinematográfico y ahora participa en eventos culturales, como el Barcelona Film Festival, donde presentó su documental sobre los pensamientos del Dalai Lama, líder espiritual del budismo tibetano.

Richard Gere en 'El Objetivo' Atresmedia

Richard Gere llevaba sin visitar Barcelona más de ocho años

Richard Gere, quien ha sido el director ejecutivo de este reportaje audiovisual de origen sueco, ha estado muy ligado a la producción de este proyecto presentado en la Ciudad Condal. A su asistencia al evento hay que añadir la entrevista que le concedió a ‘Col·lapse’, un programa de televisión de la TV3.

En su conversación con Ricard Ustrell, Gere se mostró especialmente cercano hablando abiertamente y sin tapujos sobre los distintos aspectos que conforman lo que es a día de hoy su vida como ciudadano en España. Una de las declaraciones que más sorprendió al presentador de originario de Sabadell fue que llevaba más de ocho años sin visitar la capital catalana. La última vez que lo hizo fue, evidentemente, con motivo del estreno de su nuevo documental y su participación como invitado en la primera edición del Barcelona Film Fest.

Richard Gere recibe el Premio de Honor de los Premios Sant Jordi JOSEP ECHABURU Agencia EFE

Las razones de su no visita a la Ciudad Condal no ha sido por casualidad, sino que ha asegurado que hay motivos en concreto por los que se vio en la obligación de no ir a una ciudad de lo más fascinante. La explicación que ha ofrecido ha sido que "No puedo pasear por las calles. Todo el mundo sabe que estoy aquí y es difícil". Esta ha sido la principal complicación que se le ha presentado al actor, quien no ha podido disfrutar de un destino que tanto le gusta porque no encuentra ahí la calma que necesita para su bienestar personal.

Su declaración no pasó desapercibida y reveló la complejidad de su relación con la fama y el equilibrio que trata de buscar entre la misma y ser un habitante más. A diferencia de Madrid, donde puede disfrutar de un alojamiento con una mayor discreción, en Barcelona su presencia despierta una intensa atención mediática y el entusiasmo de los seguidores. Esa diferencia ha condicionado por completo sus visitas a la ciudad, donde no puede realizar planes improvisados ni tampoco llevar un estilo de vida más informal ya que, cuando acude a Barcelona, todo tiene que hacerlo ceñido a sus compromisos profesionales bajo una estricta agenda.