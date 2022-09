El alcalde, Óscar Puente, ha comenzado su intervención en esta primera valoración global de las Ferias y Fiestas de este año citando una de las frases que afirma más ha escuchado estos días: “Son las mejores Fiestas que se han vivido nunca. Esto me lo ha dicho gente muy joven, pero también gente de 50 o 70 años y yo comparto esta opinión porque, para mi, han sido las mejores fiestas de todos los tiempos”.

Puente ha esgrimido “cuatro razones fundamentales” para poder realizar esta afirmación. “La primera, la actitud de la ciudadanía que después de tres años de pasarlo muy mal, de no tener posibilidad de tener un evento multitudinario, se ha lanzado a la calle con un espíritu muy positivo”.

La segunda razón que, como ha comentado el alcalde, “ha tenido que ver con la suerte”, ha sido la climatología. “Desde que se cambiaron de fecha siempre ha hecho buen tiempo en Fiestas, pero ha habido años de mucho calor, otros con lluvia… esta semana hemos tenido un tiempo ideal, primaveral. Si hubiera que elegir un tiempo para las Fiestas, elegiríamos este”.

El tercer elemento ha sido para Puente “el comportamiento cívico de la ciudadanía. Y, si ha sido bueno en general, quiero subrayar el de la juventud en particular, porque las asistencias en Moreras han sido las más bajas de todos los espacios multitudinarios de la Feria. En esto tiene que ver mucho la actitud de la juventud y también una apuesta que hicimos hace tiempo, y que por algunos no fue entendida, que se trataba de no utilizar la mano dura contra el botellón sino moner en marcha alternativas, programar espectáculos en Moreras, dar opciones de música… Hoy los jóvenes están más pendientes de esas actividades que de beber y eso lleva a que en diez días haya habido cifras de incidencias mínimas, equivalentes a una noche de San Juan “.

Y el cuarto y último elemento es el de la programación. “Han sido las fiestas más caras de la historia, pero los ciudadanos han podido ver el por qué. Hemos tenido las Fiestas con más presencia territorial de la historia, en mas calles, en mas barrios; hemos tenido el mayor número de días de lanzamiento de fuegos artificiales y la suerte también se ha aliado con nosotros en esto, porque hoy no hubiera sido posible tirar fuegos por la prohibición que ha establecido la Junta de Castilla y León por riesgo de incendio, pero las sesiones terminaron ayer; apenas ha habido críticas con respecto a la programación a excepción de alguna sobre el caché de algún artista. En variedad y calidad han sido top”.

El análisis pormenorizado de los datos de los Servicios Públicos Municipales e incidencias, se ofrecerá mañana, una vez concluidas definitivamente las Fiestas de este año. Puente ha querido realizar una especial mención sobre ellos porque “no era fácil estar a la altura de unas Fiestas como estas, con tantísima demanda de limpieza, vigilancia… Hemos tenido que cortar tres días todos los accesos a la Plaza Mayor, ha habido una presencia multitudinaria en casi todos los conciertos, etc. Los Servicios Públicos Municipales han estado de sobresaliente; mención especial a parques y Jardines, Limpieza, protección Civil Bomberos y Policía. Con un trabajo complicado. Además, este año el trabajo de vigilancia ha estado auxiliado por un dron que ha sido de gran ayuda a los 70 profesionales que han trabajado en la Plaza”.