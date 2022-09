La UEMC abre el Curso Académico de su 20º Aniversario

La Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC) de Valladolid ha inaugurado hoy su Curso Académico 2022-2023, marcado por el vigésimo aniversario de una institución que ha titulado desde su fundación en 2002 a miles de profesionales cualificados que han contribuido al desarrollo de la sociedad.

La Universidad continúa con su crecimiento sostenido de matrículas que ha marcado los últimos años gracias a su consolidada oferta académica de 14 Grados Oficiales, 5 Dobles Grados, 5 Dobles Grados Internacionales, 15 Másteres Oficiales y un programa de Doctorado que contarán de nuevo con la confianza de más de 5.000 estudiantes, más de 2.000 de nuevo ingreso.

El acto de apertura también ha servido para dar inicio a la celebración del vigésimo aniversario de la institución, cuyas principales líneas de actuación se vertebran en cuatro grandes ejes vinculados a la cultura y a la ciencia como principales señas de identidad de la UEMC.

El rector David García López arrancó su discurso recordando cómo hace ya veinte años la UEMC comenzaba el curso 2002-2003 con 332 estudiantes de licenciaturas y diplomatura. “Hoy inauguramos un curso académico que cursarán más de 5.000 estudiantes y lo hacemos expectantes ante un desarrollo normativo que está experimentando cambios profundos, con una nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario cuya tramitación se encuentra en un estadio avanzado”.

García López quiso destacar que el relato de la UEMC comenzó con el compromiso adquirido por las personas “que imaginaron y pusieron en marcha esta Universidad” y que, a día de hoy, siguen aplicando “su esfuerzo, dedicación, brillantez y cariño en la administración de una institución que ya ha superado la mayoría de edad”. Se trata de un compromiso que “asumimos todos como comunidad universitaria” y que se alinea con una misión, recientemente reformulada con motivo del XX Aniversario, que no es otra que “acompañar a las personas a través de un proceso de desarrollo individualizado e integral, basado en la evidencia, que potencie el emprendimiento y la innovación, con el objeto último de facilitar una transformación de la sociedad guiada por profesionales excelentes en competencias y en valores”.

Acto de apertura del curso académico en la Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC) FOTO: mir_ical Agencia ICAL

En este sentido, el rector quiso hacer hincapié en que este compromiso con la formación a lo largo de la vida “hace que nos esmeremos en cuidar una oferta formativa, tanto oficial como propia, que sea aplicable y esté actualizada”. “Como si de un ser vivo se tratase, esta oferta formativa ha ido creciendo a lo largo de estos veinte años, siempre guiada por una política universitaria que ha sabido hacer de esta región, una tierra de universidad”, afirmó.

David García quiso agradecer a la Consejería su “incansable trabajo, siempre orientado a potenciar todas y cada una de las nueve universidades que convivimos en nuestra región, y que no queremos otra cosa que contribuir a su crecimiento y al bienestar de sus gentes, cada una desde su idiosincrasia”. Un agradecimiento que hizo extensivo a los rectores y vicerrectores del resto de Universidades, “por facilitar que la UEMC siempre se haya sentido respetada e integrada en un sistema que funciona”.

Proximidad con la sociedad y la empresa

“Nuestra oferta formativa no solo ha crecido en número, sino que ha madurado, y lo sigue haciendo”, continuó. Así, el Plan de Transformación y Modificación de la UEMC continúa moldeando programas de grado, master y doctorado, “alineando el abanico competencial que integran con la realidad actual, y siempre bajo la atenta mirada de un sistema de garantía de calidad que no deja de evolucionar y mejorar”.

La incorporación de competencias transversales a todas las titulaciones, relacionadas con habilidades digitales, comunicativas, lingüísticas, de emprendimiento o de compromiso social y ambiental sigue su curso. “Y va calando”, explicó, ya que más del 5% de los estudiantes participan ya en programas de voluntariado, “y confiamos en que esta cifra siga aumentando, como pequeña muestra de nuestra apuesta por una formación integral, que contribuya a reforzar ese relato que dice que detrás de un gran profesional siempre hay una gran persona”.

Este Plan de Transformación tiene muy presente la necesidad de seguir estrechando la distancia que separa la universidad del tejido social y empresarial, “y los más de 4.500 convenios con empresas y organizaciones de distinta índole que permiten a nuestros estudiantes completar sus competencias prácticas, dan buena cuenta de ello”, destacó.

García López continuó recordando “los ilusionantes proyectos” que comparte la UEMC con la Cámara de Comercio, como el Laboratorio Social, y con CEOE Valladolid, así como la renovada Cátedra de Empresa Familiar, “que refuerzan los puentes que nos unen con el tejido productivo y social de nuestro entorno”. “Sin duda nuestra Escuela de Negocios y Dirección, labor”, al igual que lo hará Promerits, con quien la UEMC comparte “una relación cada vez más estrecha y fructífera en todo lo referente a las enseñanzas no presenciales”.

Inversión en investigación

“Son 20 años moldeando y proyectando el talento de casi 7.500 profesionales, los que esta universidad ha titulado, y que ahora contribuyen al desarrollo no solo de esta vibrante ciudad universitaria, Valladolid, sino de nuestra provincia, de nuestro país y, en definitiva, de nuestro mundo”, aseguró el rector. “Porque nuestra vocación europeísta e internacional no queda en el relato, sino que viene avalada entre otros datos, por las casi 2.000 movilidades gestionadas desde nuestra creación”, afirmó, lo que en términos relativos supera la media de movilidad internacional del sistema universitario español. En este sentido, García López anunció que llegarán nuevos programas en colaboración con instituciones extranjeras, “que, sumados a diversas iniciativas de refuerzo de la internacionalización en casa, como la inminente incorporación de personal investigador extranjero, hace que nuestra misión no entienda de fronteras”.

La UEMC no elude su responsabilidad como agente generador de conocimiento, “y así lo demuestran los más de 1.500 artículos científicos indexados, y los casi 1.000 libros o capítulos de libro publicados en nuestra corta historia como universidad”. “Pero somos conscientes de que nuestro margen de mejora en esta línea es amplio, así que, este próximo curso desplegaremos un nuevo Plan Propio de Investigación, que contará con un presupuesto total de 5 millones de euros de fondos propios”, anunció. “Este plan, además de permitirnos superar los requerimientos fijados por los nuevos marcos normativos en materia universitaria, aportará resultados, esperamos, altamente transferibles y, por tanto, aprovechables”, aseguró el rector.

García López prosiguió manifestando que, aunque desde la perspectiva de una institución universitaria 20 años no son demasiados, “detrás de ese dato, que revela una corta edad, se esconde un relato que revela altura, la del equipo humano que ha hecho posible que nuestra querida UEMC pueda celebrar este vigésimo aniversario”. “Empezando por los estudiantes, actuales o ya egresados, que son el verdadero motor de esta institución, y pasando por todas y cada una de las personas que, desde la docencia e investigación, desde la administración y los servicios, han contribuido con generosidad al nacimiento, crecimiento y consolidación de esta gran Universidad”, afirmó.

El rector concluyó su discurso asegurando que probablemente vendrán dificultades, “de igual o mayor magnitud que las ya superadas”, creyendo “humildemente” en que si, además de confiar en el tiempo, “esta universidad sigue construyendo su relato alrededor del compromiso, la responsabilidad, la integridad y el trabajo en equipo, serán muchos los aniversarios que celebrará”.

Por su parte, la consejera de Educación de la Junta de Castilla y León, Rocío Lucas, destacó cómo la UEMC, siendo una universidad joven, está “plenamente asentada en la oferta de Educación Superior”. “Sin duda, las universidades privadas como ésta están abriendo las posibilidades de estudio a muchos estudiantes, tanto procedentes de nuestra Comunidad como de fuera de ella” continuó. “Y eso siempre es bueno”.

Acto de apertura del curso académico en la Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC) FOTO: mir_ical Agencia ICAL

En su intervención, Lucas aseguró que “hoy, la capacidad de mejorar la sociedad y de hacerlo, además, desde la Responsabilidad Social, es uno de los grandes retos a que se enfrenta nuestra Educación Superior”. En ese sentido, la consejera manifestó que el contacto “entre las aulas universitarias y las empresas, o entre las universidades y las sociedades en las que desarrollan su actividad debe reforzarse constantemente, retroalimentándose”. De esta manera, Rocío Lucas animó a la UEMC “a seguir en esta misma línea en la que me consta que habéis avanzado durante estos años y en la que vuestra participación, dentro de la red TCUE, ha sido importante y prolífica”.

También afirmó que espera un curso en las universidades “feliz y con muchos proyectos”, durante su asistencia a la apertura del curso académico en la Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC).

Lucas recordó que están ya en el aula 120.000 alumnos con “plena normalidad”, tras la incorporación de los de Secundaria, y faltan los de FP y universidades para lo que espera lo mismo que en el resto de los ciclos educativos.

El Acto de Apertura comenzó con la lectura de la memoria del curso 2021-2022 a cargo del Secretario General de la UEMC, Juan Casado Canales. A continuación, la profesora del departamento de Ciencias de la Salud Paula Crespo Escobar, doctora en Nutrición Humana y Dietética y graduada en Ciencia y Tecnología de los Alimentos y responsable de la Unidad de Obesidad del Hospital Recoletas Campo Grande, dictó la lección inaugural “Obesidad y sobrepeso: la pandemia del siglo XXI”.

La lección trató sobre las consecuencias y el impacto a nivel de salud y a nivel social que tiene esta enfermedad. A lo largo de la lección, la Dra. Crespo habló sobre los principales factores que desencadenan esta enfermedad y explicó los últimos avances en el tratamiento y abordaje de la obesidad.

Amplia representación institucional

Además de la Consejera de Educación, Rocío Lucas, ha asistido al acto el presidente de las Cortes de Castilla y León, Carlos Pollán, el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, el vicepresidente primero de la Diputación de Valladolid, Víctor Alonso Monge, el General Jefe de la Cuarta Subinspección General del Ejército y Comandante Militar de Valladolid y Palencia, César García del Castillo, los rectores de las universidades de León, Juan Francisco García Marín, y Burgos, Manuel Pérez Mateos, la vicerrectora de Innovación Docente y Transformación Digital de la Universidad de Valladolid, Susana Álvarez, del viceconsejero de Relaciones Institucionales y Administración Local, José Miguel de Elías Hernández, el presidente del Consejo de Administración de la UEMC, Eliecer Villar de la Fuente, y el Consejero Delegado, Jesús Zarzuela Mateos, así como de miembros del Consejo, además de una representación de la sociedad civil de Castilla y León (organizaciones sociales, empresas, clubes deportivos, asociaciones, medios de comunicación), estudiantes, PAS y PDI.