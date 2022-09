Casi un centenar de alumnos de la Pontificia de Salamanca disfruta de una beca de movilidad internacional este curso

Un total de 94 estudiantes de la Universidad Pontificia de Salamanca (UPSA) disfruta de una estancia académica en el extranjero, gracias a las Becas Erasmus y de intercambio internacional. El número de solicitudes en ambas convocatorias de movilidad sigue aumentando para este curso académico, tras la caída sufrida en el curso 20/21, por las renuncias producidas ante la situación de alarma creada por la COVID-19.

Este curso, 68 alumnos estudian (entre 3 a 10 meses) en una de las 60 universidades europeas con las que la UPSA mantiene acuerdos. Igualmente, 26 alumnos de la Universidad Pontificia de Salamanca disfruta de una estancia en el extranjero (de entre 4 a 9 meses) en una de las universidades socias en Estados Unidos, Canadá, Uruguay, Colombia, Argentina, Chile, Brasil, México, Puerto Rico, India o Taiwán.

Mónica Nieto, estudiante de Psicología FOTO: UPSA

El dato de alumnos que se acogen a programas de movilidad internacional en la UPSA durante el curso 2022-2023 supera ligeramente las cifras de periodos académicos anteriores como el curso 2019-2020 y 2018-2019.

Movilidad con destino europeo

Los alumnos de la UPSA han elegido para este curso académico distintas universidades, según su formación académica en países como Eslovenia, Bélgica, Francia, Italia o Portugal. Como es el caso de la alumna de CAFyD (Ciencias de la Actividad Física y del Deporte) Piedad Chamorro, quien disfrutará de una estancia en la Universidad Foro Itálico de Roma. “Siempre me han hablado muy bien de ella y, además, es una de las más importantes y con mayor prestigio de Europa a nivel deportivo”, asegura.

Becas para destinos no europeos

Los alumnos de la UPSA que realicen una movilidad a un destino no europeo pueden optar a una beca Erasmus KA131 para movilidades internacionales o a una beca Santander Student Ambassador.

Las becas Student Ambassador tienen como objetivo fomentar la realización de actividades interculturales entre los estudiantes y contribuir a la cooperación entre instituciones educativas en la promoción y conocimiento de la cultura española y de la UPSA en países extranjeros.

Piedad Chamorro, alumna de CAFyD FOTO: UPSA

Ejemplo de ello es el caso de Mónica Nieto, alumna de Psicología que ya se está formando en la Universidad Católica de Salta en Argentina. “Desde pequeñita, mi madre me inculcó que descubrir mundo era lo mejor que podía hacer en mi juventud; que esto me abriría la mente y me aportaría otra perspectiva para el resto de mi vida”, afirma. Gracias a la alianza entre la UPSA y el Banco Santander, Mónica ha podido vivir diez meses en Italia y, actualmente, estudia su segundo mes en la institución argentina. “La verdad, es que no importa a dónde vayas, ni el destino que elijas para tu intercambio, porque es una experiencia que te cambiará la vida entera”, concluye.

Alumnos Incoming

La Universidad Pontificia de Salamanca es cada vez más atractiva para los estudiantes extranjeros que proceden de otras universidades, gracias a la oferta de los cursos impartidos en inglés. La cifra de alumnos incoming aumenta paulatinamente desde el año 2019, salvo en el curso 20220-2021, en el que se produjo el confinamiento por la COVID-19 y la cancelación de viajes al extranjero.