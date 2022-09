La Pontificia de Salamanca arranca un nuevo curso con cuatro grados online más

La Universidad Pontifica de Salamanca arrancó hoy el nuevo curso con “la ilusión” de estrenar cuatro grados online. Así lo expresó ante los medios de comunicación su rectora, Mirian Cortés, quien quiso lanzar un mensaje de “esperanza” a los alumnos durante su discurso inaugural, pronunciado en el Aula Magna frente a un repleto auditorio, en presencia del gran canciller de la Upsa, José Luis Retana, y otras autoridades, entre las que figuró el presidente de las Cortes, Carlos Pollán y el alcalde de la ciudad, Carlos García Carbayo.

Cortés destacó antes del acto que “no había oferta de grados online en Salamanca” y ‘agradeció’ a la pandemia la posibilidad de haberlos desarrollado. “A veces de lo malo se sacan cosas buenas con trabajo continuo y esforzado”, manifestó la rectora, consciente de “las dificultades” a las que se enfrenta la comunidad universitaria en el ámbito social. “Las universidades que tenemos una gran responsabilidad y tenemos que decir las cosas claras. Pedimos la paz. Aquí rezamos por la paz y trabajamos por la paz, porque es algo que se debe inculcar desde niños para que sepan convivir, como siempre, sacando de las crisis algo bueno”, valoró.

Sobre las novedades del sistema universitario español, Cortés reconoció que trabajan para hacer frente a las nuevas normativas pues “no son retos sencillos”. “La nueva ley de universidades acaba de entrar en el debate parlamentario y no sabemos lo que saldrá, pero estaremos preparados para adaptarnos a lo que se nos pida”, afirmó la rectora. “Solo pedimos que se respete la autonomía de las universidades, con todo lo que ello conlleva. A partir de ahí, estamos dispuestos a cumplir con las leyes”, añadió en este sentido, en declaraciones recogidas por Ical.

La Universidad Pontificia de Salamanca celebra el acto de apertura del curso académico 2022-2023 FOTO: David Arranz Agencia ICAL

Por su parte, el gran canciller de la Upsa, José Luis Retana, recordó que él también formó parte de las aulas de la institución académica católica en Salamanca. “He estado en esta universidad, he estado en estos bancos, he celebrado como sacerdote y ahora como obispo en ese altar. Y he querido mandar un mensaje de comunicó en el trabajo en la universidad, de luz y de fortaleza para el curso. El espíritu es el que crea comunión. He intentado recordar a profesores y alumnos que esto es una universidad católica y aquí debemos dar testimonio de cristo y de fe”, expuso Retana sobre su homilía en la eucaristía previa.

Quien también es obispo de Salamanca y Ciudad Rodrigo quiso mandar un mensaje a los alumnos recién llegados a la institución. “Les invito a que cojan el paquete completo que ofrece la Pontificia. Son académicamente serios, tratan bien a los alumnos, que tienen relación personal con los profesores… les dijo que cojan todo. Lo que ofrece la ‘Ponti’ es hacer una persona, si puede ser creyente, y que afronten la vida desde esa fe”, concluyó.

El acto, iniciado con el cortejo académico de birretes y clausurado con el tradicional Gaudeamus Igitur, contó con la pronunciación de la lección inaugural, titulada ‘Tecnología al servicio de la transparencia, la sociedad y el buen gobierno’, a cargo de Ana Fermoso, catedrática de la Facultad de Informática de la Upsa.