La moda, un chute de energía y vitalidad necesarios

La inflación, la invasión rusa en Ucrania, la incertidumbre ante un invierno complicado por los costes de la luz y la calefacción o la permanente crisis política en la que vive España en los últimos años, son algunos de los problemas que tienen en vilo a los ciudadanos de este país, que apenas han superado la pandemia y se encuentran a las puertas de una nueva recesión.

Pero es también ante tantos miedos y adversidad cuando surgen momentos llenos de vitalidad y optimismo y positividad que animan a tirar para adelante y disfrutar de la vida.

Y uno de ellos se vivía ayer en el Forum Evolución de Burgos, durante los desfiles de la tercera y última jornada de la XI Pasarela de la Moda de Castilla y León, protagonizada por los jóvenes emergentes, pero también por dos veteranas como la leonesa María Lafuente y la vallisoletana Eulalia Mateos, que lograron transmitir al público sus mensajes de positividad ante un mundo mejor desde el color de las prendas y los vestidos más urbanos y, sobre todo, festivos.

Modelo de la colección "Sukha" de María Lafuente FOTO: ©Tomas Alonso ©Tomás Alonso

«Vivimos momentos muy duros y complicados y por eso he intentando lanzar un mensaje optimista de que cualquier cosa se puede superar a través de la fuerza y del coraje», decía Lafuente, tras presentar «Sukha» su nueva colección de otoño invierno 2023/2024 con la que pretende dar un chute de energía a través del color. De hecho, sus vestidos llamaban la atención por los colores tan fuertes que utiliza, como el rojo, el naranja o el rosa y el verde para trasladar esa imagen de vitalidad.

La diseñadora fue también la encargada de entregar el premio al ganador del Concurso Upcycling Fashion, que retaba a los participantes a aprovechar productos, residuos o materiales de desecho, con el objetivo de fabricar nuevos productos o materiales de mayor calidad, y en el ámbito de la moda invita a reutilizar prendas. El ganador acompañará a la diseñadora leonesa en el backstage del próximo Mercedes Benz Fashion Week de Madrid y en el desarrollo de los días previos al desfile.

Desfile de la coleción "Nebulosa" de Eulalia Mateos FOTO: ©Tomas Alonso ©Tomás Alonso

Eulalia Mateos, por su parte, presentaba «Nebulosa», una colección «muy naif» pero, sobre todo, «muy femenina», según explicaba, en la que incluye modelos atrevidos, urbanos y festivos dirigidos a una mujer dinámicas y actual «a la que le guste las prendas únicas y cuidadas», apuntaba. Los desfiles terminaban con los vistosos tocados de Natacha Arranz con toques de los años 50 que no dejaron indiferente a nadie.

Tocado de Natacha Arranz FOTO: ©Tomas Alonso ©Tomás Alonso

También trasladaba felicidad y alegría la firma del diseñador Ángel Iglesias y su colección para la temporada de primavera-verano 2023 titulada ‘Pigmentos’ pudo verse hoy encima de la Pasarela de la Moda de Castilla y León, con una muestra de diseños en los que el color tuvo un papel protagonista y “aliado para la expresión artística y cultural”.

Modelo de la colección de Ángel Iglesias FOTO: ©Tomas Alonso ©Tomás Alonso

La firma encontró su inspiración para estos diseños en Marruecos y en sus tintes y coloridos, mostrando así una colección donde el rosa, el azul, el verde, el morado, el amarillo, y sus combinaciones ofrecían looks muy llamativos. Para los tejidos, la marca eligió los crepes, rasos de distintos pesos y gasas con mucha caída y movimiento, reformulando la idea de lo clásico, incorporando también algunas de las tendencias más actuales. Desde la firma defienden que el protagonismo no recae en la prenda sino en quien la lleva puesta, “una mujer elegante y divertida, capaz de sentirse atractiva y confiada”, informa Ical.

También desfilaba Fely Campo con su colección “Diafonía” a través de la cual propone un viaje a través de las sensaciones que produce admirar la belleza de los balcones de las Arribes, en Salamanca. Se trata de una colección prêt-à-porter de lujo en la que ofrece un contraste de texturas, mediante el uso de tejidos finos rasos, vaporosos, transparencias...etc. Las líneas más sobrias en los diseños se componían de volúmenes sastres y oversize, y una segunda línea más íntima, con una estética lencera, sensual y delicada.

Moda masculina

Por su parte, Antonaga presentó una colección basada en los orígenes de su firma, y de hecho este es el nombre que recibía la muestra de trajes para caballero elaborados en tejidos cien por cien lana. Según indica Jorge Ruiz, en nombre de la firma, tras los dos años de pandemia, esta colección busca “volver a empezar” y regresar a los orígenes, con algunos de sus diseños más característicos, y sus propuestas para hombre de cara a las próximas temporadas.

Traje de Antonaga en la Pasarela de la Moda de Castilla y León FOTO: ©Tomas Alonso ©Tomás Alonso

A preguntas de los medios acerca de hacia dónde van las nuevas tendencias, Ruiz explicó que se llevan los trajes con solapas más anchas, algo que ya se vio en Italia, donde comienzan las modas en trajes de caballero. De hecho, indica que ahora mismo en Italia se está viendo mucho la raya diplomática, y en su firma la están incluyendo para sacar en la colección del año que viene, aunque creen que no se venderá hasta dentro de dos años.

Hay cantera

Los jóvenes diseñadores emergentes que han participado en esta Pasarela han destacado por sus atrevidas colecciones abrieron la tercera y última jornada de desfiles de la Pasarela de la Moda de Castilla y León, que desde el pasado 18 de octubre reúne en Burgos a las grandes propuestas de los diseñadores de la Comunidad para las próximas temporadas.

Así, la burgalesa Alba Andrés Rodrigo, mostró su colección ‘Fuera Etiquetas’, el mallorquín afincado en León, Álex Cortés, la colección ‘Esencia’; Alfonso Puente Andrés, de Sotopalacios (Burgos), ‘Doualum’ y la burgalesa Amaya Merinero Vargas, ‘Campiña’.

Las vallisoletanas Celia Mulero García y Cristina Sanz Santaolaya concursaron con las colecciones ‘Rivera’ y ‘I have a dream’, respectivamente. Laura Rodríguez González, de Villamuriel de Cerrato (Palencia), ‘I (Vol 22); María García Álvarez, de León, ‘The American (Shine) Shit’; Marta Maté Fernández, de Palencia, ‘Untitled’; y Sara Díez González, de Cabrerizos (Salamanca), ‘Red Lights’.