Una veintena de bodegas llevan el sabor de los vinos del Bierzo a La Casa Encendida de Madrid

Una veintena de productores de la Denominación de Origen (DO) Bierzo participaron en La Casa Encendida de Madrid en la décima edición del Salón de los Vinos del Bierzo, un evento que nombró al cómico Leo Harlem como embajador de los vinos de la comarca. “Hemos creado una experiencia totalmente nueva, donde no falta el conocimiento, pero tampoco la diversión y el ambiente lúdico que acompaña a los momentos con vino”, explicó el presidente de la DO, Adelino Pérez.

En su discurso, Pérez destacó que " hacer y vender vino del Bierzo es una suerte extraordinaria”. “Nos une la viña, la tierra, la pasión por las cosas bien hechas, la necesidad de que conozcan nuestro territorio, por ser una comarca única llena de cosas que ofrecer. Esta es nuestra fuerza y ha de ser nuestro futuro”, recalcó.

Esta décima edición del salón ofreció a los asistentes un atractivo programa adicional a la muestra clásica de vinos, en las que participaron sumilleres y profesionales del periodismo vinícola, como María José Huertas, David Robledo o Álvaro Prieto. El evento también contó con una mesa redonda centrada en la clasificación del viñedo del Bierzo, moderada por el periodista Alberto Fernández Bombín. En el debate participaron el presidente del Consejo Regulador, Adelino Pérez, y los bodegueros Santiago Ysart, Raúl Pérez y Ricardo Pérez Palacios.

La jornada, abierta exclusivamente a profesionales, se despidió del público madrileño con un cóctel con vinos del Bierzo, cecina de León y la actuación musical de la DJ berciana Lucía Fernández ‘Luceral’.

Uno de los hitos de la jornada fue la presentación oficial del primer embajador de los vinos del Bierzo, un honor que recayó en el cómico Leo Harlem. El presidente de la Diputación de León, Eduardo Morán, fue el encargado de otorgar el reconocimiento al humorista berciano, que se erige como responsable de divulgar el conocimiento y la defensa de los vinos bercianos, sus gentes y ese patrimonio de viñedo viejo único en el mundo.