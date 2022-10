Santuario Wellness & Spa de Abadía Retuerta elegido como “Mejor Spa Histórico de Lujo” de Europa

Situado en una antigua abadía del siglo XII y en pleno corazón del Duero se encuentra Abadía Retuerta, un hotel 5* y bodega. Se trata de uno de los máximos destinos experienciales de España en materia de salud y bienestar gracias a su Santuario Wellness & Spa, el cual acaba de ser galardonado en la última edición de los prestigiosos premios internacionales World Luxury Awards 2022 como ‘Mejor Spa Histórico de Lujo’ de Europa entre más de 360 spas de hoteles de todo el mundo y de los que solamente 12 de ellos son de España.

Los premios World Luxury Awards llevan once años premiando la excelencia y cuentan con gran reconocimiento internacional ya que participan del mismo más de 250.000 viajeros internacionales votando cada año. Durante un periodo de cuatro semanas, entre los meses de julio y agosto de ese mismo año, huéspedes, viajeros y actores de la industria del turismo emiten su voto para seleccionar a sus ganadores. En esta ocasión, la elección de los mismos ha sido el emblemático Santuario de este destino experiencial del valle del Duero. Un reconocimiento que se suma a la lista de grandes distinciones alcanzadas por este oasis del bienestar en años anteriores en la categoría de ‘Best New Spa & Wellness Property’ y ‘Best for Wow Factor’ en los Wellness Travel Awards, y que avalan a Abadía Retuerta como concepto en torno al lujo experiencial y sostenible.

Para Enrique Valero, CEO de Abadía Retuerta, “es un orgullo recibir este reconocimiento, porque avala no solo nuestro saber hacer en términos de bienestar, sino también esa coherencia que hemos mantenido al respetar minuciosamente el lugar donde se enclava nuestro Santuario Wellness & Spa, que es una Abadía del siglo XII, y dotándolo de excelencia en torno a pioneros y diferenciadores tratamientos y experiencias, y exclusividad y personalización a través del nuestro equipo”.

La sensación de dejar atrás el mundanal ruido comienza al cruzar sus puertas. De ahí su nombre, el Santuario. Este templo del descanso, la belleza y el cuidado de uno mismo fue inaugurado en 2015 y se encuentra en la antigua zona de caballerizas de la Abadía que acoge el hotel 5*, excavado bajo tierra, pero con diversas entradas que garantizan un 80% de luz natural. Ocupa más de mil metros

cuadrados y se divide en dos zonas diferenciadas para damas y caballeros, equipadas cada una de ellas con sauna finlandesa, baño de vapor, hidromasaje, sala de relajación con vistas a unos luminosos patios interiores y duchas de experiencias con aromas esenciales de mango, pino y menta. El punto de encuentro entre ambos es una maravillosa piscina interior, climatizada, bajo una impresionante luz natural.

Otra de las cosas que le diferencian es la calidad de su agua, que se extrae de un pozo a 120 metros de profundidad, se descalcifica y tras pasarla a una ósmosis inversa se almacena en un depósito de 120.000 litros, consiguiendo una calidad de agua potable similar al agua mineral natural. Todo ello unido a su exquisito estilo arquitectónico, donde destacan exclusivos muebles del artista de origen japonés George Nakashima y el artista suizo Hans Josephohn, y el saber hacer de cada uno de sus terapeutas brindan al huésped una experiencia inolvidable.

Exclusivos tratamientos personalizados Santuario Wellness & Spa también es pionero en contar con la figura del Spa Sommelier. Un concepto revolucionario donde la fusión con el vino crea una experiencia de enoterapia única, que ofrece al huésped una cata de tres vinos de la propia bodega y tres aceites. De acuerdo con las preferencias del cliente, el Spa Sommelier diseña una experiencia a medida, con el objetivo de cubrir sus necesidades y expectativas físicas y emocionales.

Otro de sus tratamientos estrella son las exclusivas experiencias holísticas que brinda desde 2020, y en concreto su experiencia con Cuencos Tibetanos de Ritual Equilibrante VibraHealing. Una experiencia integral que se enfoca en la relajación y el equilibrio de cuerpo y mente. Y recientemente ha incluido a su amplia carta de experiencias el tratamiento diseñado en exclusiva con Clinique La Prairie, Abadía Retuerta Senses with Clinique La Prairie, y con el que se convierte en el primer hotel de España en albergar un exclusivo tratamiento del centro líder en longevidad. Un programa único con el que el huésped puede disfrutar de una experiencia de lujo en el Santuario Wellness & Spa de Abadía Retuerta y de uno de los célebres tratamientos de Clinique La Prairie.

La experiencia incluye: una estancia en el hotel 5*, una sesión de meditación con cuencos tibetanos, un tratamiento corporal Swiss Perfection Detoxificante, un tratamiento facial Swiss Perfection Hidratante, una experiencia en el “Huerto de los Monjes” y un asesoramiento gastronómico saludable durante la estancia. Además, la oferta de bienestar de Santuario Wellness & Spa se completa con otros servicios como el gimnasio y la sala de yoga.