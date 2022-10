Acevin reconoce a Bodegas De Alberto como “Mejor Rincón Enoturístico del Año”

La Asociación Española de Ciudades del Vino (Acevin) ha reconocido a Bodegas de Alberto como ‘Mejor Rincón Enoturístico del Año’ “por la singularidad de un espacio único que alberga más de 7.000 damajuanas que crean una estampa onírica y tremendamente atractiva y por la aceptación y la sorpresa que supone de cara a los visitantes de la bodega”. Además, destacan el mantenimiento de una tradición como es la de la elaboración del vino dorado, nexo entre la tradición y la modernidad, especialmente durante este año 2022 declarado Año Internacional del Vidrio y por la posibilidad que ofrece de acercarse a aspectos poco conocidos en el mundo del vino.

Los Premios de Enoturismo ‘Rutas del Vino de España’, de carácter bienal, suponen un reconocimiento a la labor y el esfuerzo en el desarrollo de la oferta enoturística de calidad por parte de los cientos de empresas integradas en Rutas del Vino de España y en esta VI Edición se han presentado un total de 93 propuestas en 14 categorías. El acto de entrega de estos galardones será el próximo día 17 de noviembre en el Auditorio del Museo Reina Sofía de Madrid.

Bodegas de Alberto es actualmente el único elaborador tradicional del Dorado de Rueda, bajo exclusivo método de crianza oxidativa en damajuanas expuestas al sol mínimo durante 12 meses y posterior envejecimiento en soleras, conservando la madre de más de 80 años.

Las damajuanas son recipientes de cristal verdoso, tienen una capacidad de 16 litros y están todas ellas llenas aproximadamente con 12 litros. Así comienza esa crianza oxidativa del vino Dorado, un espectáculo de luz que va cambiando en función del día y la época del año. Más de 7000 damajuanas dan color a este rincón enoturistico del que solo podrás disfrutar en esta bodega.

La propuesta enoturística de Bodegas De Alberto ya ha recibido este año otro reconocimiento. El pasado mes de marzo consiguió el tercer Mejor Proyecto Enoturístico en los Premios Verema 2021 “por la originalidad de sus visitas Memoria Habitada y All You Need Is Gold, que incluyen dos propuestas muy valoradas por el público visitante: las bodegas subterráneas del monasterio dominico del Siglo XVII y la singularidad de la elaboración del vino De Alberto Dorado, oxidado en damajuanas bajo el sol y criado en barricas de solera de más de 80 años”. En palabras de Carmen San Martín, CEO de la bodega «estos reconocimientos nos animan a seguir trabajando para conservar el legado de nuestra familia».

Bodegas De Alberto constituye uno de los ejemplos más llamativos de preservación del legado de la producción vitivinícola tradicional. En pleno corazón de Castilla y León, en la DO Rueda, Bodegas De Alberto se sitúa en una antigua casa de labranza fundada por la Orden religiosa de los Dominicos en el siglo XVII.

En esta bodega histórica, con más de 350 años de antigüedad, la familia Gutiérrez mantiene el arte de hacer vino, acumulando el saber hacer de varias generaciones e incorporando los más modernos sistemas de elaboración para satisfacer a unos clientes que hoy se reparten por todo el mundo.

A través de las galerías subterráneas y las grandes bóvedas de cañón hechas de ladrillo, que recorren en más de un kilómetro de longitud el subsuelo de Serrada, descubrimos la memoria habitada de la bodega, mantenida viva de forma ininterrumpida durante más de tres siglos y en un último periodo, desde 1941, cuidada como un tesoro cultural inestimable por Hijos de Alberto Gutiérrez, familia bodeguera ya en su quinta generación.