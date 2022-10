La Policía investiga si el insulto racista a jugador aficionado en Valladolid es “odio o vejación”

La Policía investiga si el insulto racista de un jugador del San Pío hacia otro del Betis B en un partido de categoría provincial de aficionados, disputado este domingo en Valladolid entre los referidos equipos, puede constituir “un delito de odio o de vejaciones”, según “el ánimo” del insulto, algo que también trata de confirmarse contactando con personas que pudieran haber escuchado lo sucedido.

Según han subrayado fuentes policiales a EFE, se está llamando a posibles testigos que pudieran haber escuchado el insulto para confirmar si, efectivamente, los hecho sucedieron como refleja la denuncia presentada por el Betis de Valladolid en la comisaría de Las Delicias y que este lunes desvela El Norte de Castilla. En ella se declara que un jugador del Betis, español de origen dominicano, escuchó la expresión “puto negro” dirigida a él por parte de un jugador rival.

Las mismas fuentes han precisado que son menores y en caso de que se confirme lo apuntado en la denuncia habrá una mera comunicación a la fiscalía de menores y, en ningún caso, una detención.

Además, el presidente de la Delegación Territorial de Fútbol, Manuel Heredia, ha asegurado a EFE que el acta arbitral del partido, que fue suspendido por este incidente, aún no está cerrada y que el árbitro “no escuchó nada”.

De hecho, Manuel Heredia ha confirmado que el documento arbitral ni siquiera está todavía en poder de la Federación de Castilla y León. Heredia ha condenado el hecho y ha precisado que si todo esto es cierto no se puede echar la culpa al club, únicamente a la cabeza de “un descerebrado”. ”Son situaciones desagradables, que ya vemos que también suceden en partidos de categoría profesional, y hay que eliminar a esta gente del fútbol, ya que de vez en cuando hay alguien que no piensa lo que dice y pasan estas cosas aunque no es un tema generalizado”, ha concluido Heredia.

El jugador del equipo del barrio de Las Delicias decidió dejar de jugar el encuentro y este hecho provocó la suspensión del partido de la categoría Provincial Aficionado, que disputaban los referidos equipos en el campo de Los Cerros en Valladolid.