El colegio Pinoalbar de Valladolid enseña a programar a las familias

En el marco de impulsar y acercar los proyectos de innovación tecnológica a las familias en Educación Primaria, ha tenido lugar este viernes, un Scratch Day en el Colegio de Fomento Pinoalbar.

Para presentar el proyecto, Miguel Ángel López Sevillano, coordinador de los proyectos STEAM de los colegios de Fomento, ha impartido una sesión a los padres de las alumnas protagonistas del Scratch Day, explicando los objetivos, las competencias que desarrollan y las actividades prácticas que realizan para alcanzarlos. En su intervención ha destacado cómo de forma divertida aprenden y experimentan a través de la programación visual de SCRATCH mientras desarrollan el pensamiento computacional y el razonamiento lógico.

Scratch Day en el colegio Pinoalbar de Valladolid FOTO: La Razón

El Scratch Day nace con el objetivo de que los padres puedan disfrutar de una clase de programación junto a sus hijos, quienes tendrán el cometido de enseñarles por un día cómo desarrollar un proyecto empleando el lenguaje de programación visual: SCRATCH.

Este software fue desarrollado por el MIT (Instituto de Tecnología de Massachusetts) expresamente para el aprendizaje de los lenguajes de computación desde edades muy tempranas. Además, permite desarrollar el pensamiento creativo, el razonamiento sistemático y el trabajo colaborativo, competencias esenciales para los alumnos en el entorno actual en el que viven.

¿Qué proyectos se desarrollan en estas clases de programación?

En las clases de programación se comienzan proyectos sencillos. De esta forma, aprenden el nuevo lenguaje a través de la experimentación. Progresivamente, el nivel aumenta y diseñan programas como juegos, traductores, etc. Este aprendizaje basado en el “learning by doing - learning by playing” consolida los conocimientos a través de un aprendizaje significativo.

En esta edición del Scratch Day han participado las alumnas de 4º de Primaria realizando un proyecto de programación junto a sus padres.