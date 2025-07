"Los jóvenes se han acostumbrado a leer y escribir mal por culpa de las aplicaciones de mensajes"

Poco antes de la pandemia, la Universidad de Alcalá elaboró un estudio que confirmó algo que ya se intuía por aquél entonces: que los jóvenes de entre 14 y 30 años, en este caso el 60 por ciento, cometen numerosas faltas de ortografía cuando utilizan los dispositivos móviles para comunicarse a través de las aplicaciones de mensajería rápida o en las redes sociales. El informe, además, revelaba que dos de cada diez estudiantes de Secundaria escriben como hablan e interpretan mal la conversación simplemente porque falta una coma y falta una tilde.

"Los jóvenes cada vez escriben peor, entre otras cosas, porque cada vez se les exige menos en los estudios cuando debería ser al revéss, y porque debido a las aplicaciones rápidas de mensajes se están acostumbrando a ver faltas de ortografía con normalidad así como a leer y escribir mal porque no distinguen lo correcto de lo incorrecto", advierte a LA RAZÓNLuis Javier Muñoz, arquitecto burgalés pero también profesor de Matemáticas en Educación Secundaria, quien asegura que a sus alumnos trata de exigirles e inculcarles cierta sensibilidad hacia la gramática y la ortografía.

"Tienen que ver que escribir bien es importante y necesario en la vida y cuando les hablo de formación no es solo de asignaturas sino que de todo se aprende", apunta.

Luis Javier es un docente de números pero, sobre todo, es un apasionado de las letras y de la ortografía desde que era pequeño. "La ortografía, y en especial la acentuación, era como un juego para mi, ya que si acertaba, ganaba, y si me equivocaba, pues aprendía y mejoraba", recuerda.

Y de esos juegos de infancia fue creciendo su inquietud por este tema hasta que, tras varios años intentando buscar sin éxito una guía completa y breve que pudiera aclarar dudas con agilidad y en poco tiempo sobre estos temas gramaticales, se lanzó a escribir un libro o manual como le gusta decir, en el que ha recopilado, en apenas 24 páginas, las normas esenciales que hay que saber para acentuar correctamente las palabras de la lengua española, un idioma que hablan más de 600 millones de habitantes en el mundo.

"Estuve buscando durante años un manual que tuviera el máximo posible de información sobre normas de acentuación pero en el mínimo espacio para que fuese más manejable, y como no lo encontré decidí escribirlo yo", señala este profesor que durante el último año ha dado clase en la localidad vallisoletana de Medina de Rioseco a alumnos que no pueden asistir a clase porque están de baja de larga duración.

Un manual, que se dirige a todo aquél que le interese conocer mejor las normas de acentuación, que se apoya en la Ortografía de la lengua española que publicaron la RAE y la Asociación de Academias de la Lengua Española (Asale) en 2010, y que ha salido al mercado tras seis años y medio de labor de investigación y más de dos mil horas de trabajo, según cuenta Luis Javier.

"Buscaba algo que a mi me resultara útil a la hora de escribir, algo práctico, con pocas páginas pero mucho contenido, y donde poder aclarar el máximo posible de dudas y consultas", explica.

El libro tiene 37 páginas en total contando con el prólogo y dos índices, uno de contenido y otro analítico para consultar dudas aisladas

Quin se acerque a este manual podrá encontrar, por ejemplo, un desglose detallado sobre la tilde diacrítica, que es un signo ortográfico que se usa para diferenciar palabras que se escriben igual pero tienen significados y funciones gramaticales diferentes, y que pretende evitar ambigüedades en la escritura.

Además, según el profesor, en el libro aparece algún ejemplo más que no menciona el libro de la Real Academia de la Lengua (RAE) en su parte de ortografía. "A base de consultar bibliografía, cuando me quise dar cuenta estaba incluyendo más material que lo que había en la RAE, que es en el que me he basado", apunta.

Explicaciones sobre cuando hay que acentuar o no la palabra más, ya que hay un apellido (Mas) que se acentúa; por qué CIA no lleva tilde; cuándo se acentúa super; si debe ser Disney o Dísney, son otros de los ejemplos que se exponen en este manual en el que, según su autor, la gran diferencia que tiene con el libro de la RAE es, además del número de páginas, el apartado de acentuación de textos digitales.

El uso adecuado de mayúsculas y minúsculas en las direcciones de internet, las denominadas URL; si hay que cumplir las normas de acentuación o no en las direcciones de correo electrónico, en las etiquetas y los hastag de las publicaciones de internet o en los snombres de usuarios de las redes sociales, son algunas de las dudas que Luis Javier trata de despejar en su manual, y que según él, le diferencia de otras publicaciones como la de la Academia de la Lengua Española.

También resuelve problemas sobre si se deben acentuar las palabras que aparecen en los pasatiempos que se cumplimentan con letras mayúsculas, como los crucigramas, pero reconoce que hay cuatro dudas que no ha podido aclarar ni siquiera consultando con la RAE o el diccionario del español urgente.

¿Y ahora qué hago?, se llegó a preguntar cuando trabajaba en el manual. Pues se le ocurrió que la impresión fuera en color, con los ejemplos en azul, las pronunciaciones en marrón, e incluir el rojo para llamar la atención sobre algo. De hecho, en el índice analítico del final de su libro incluye un apartado para las dudas sin aclarar.

Portada del manuel sobre acentuación de Luis Javier Muñoz La Razón La Razón

Ir al grano

Y aunque ha prescidido de todo lo que ha podido para ir al grano, su libro también incluye normas sobre acentuación de extranjerismos y americanismos, además de tener en cuenta a lectores hispanohablantes a la hora de incluir pronunciaciones figuradas para detectar tildes, o el tema del voseo, una forma de tratamiento en español que utiliza el pronombre "vos" en lugar de "tú" para dirigirse a una sola persona, que se usa mucho en esos países hispanos.

"Que yo sepa no hay nada como esto en el mercado", sentencia, orgulloso y convencido de que este manual será de mucha ayuda para cualquier persona, ya sean profesores, alumnos, padres, abogados, periodistas... que quieran conocer las normas de acentuación y escribir correctamente.

"Si buscas un cuaderno de ejercicios, esta publicación no es para ti. Pero si lo que quieres es conocer a fondo todas las normas de acentuación en lengua española, entonces estás de enhorabuena: puedo simplificarte la tarea", señala Luis Javier Muñoz, quien tiene claro que cuando la RAE publique su próxima edición actualizada, su manual se quedará obsoleto.

Si bien, avanza que intentará escribir otro con novedades y mejoras. "El tema de la ortografía nunca está cerrado, y la acentuación, en concreto, tiene mucho recorrido todavía", finaliza.

"Todas las normas de acentuación en lengua española" es el título de este libro que se puede adquirir en Amazon y en librerías por 9,95 euros.