María Belén Cantón Álvarez, nueva gerente del Hospital Río Hortega de Valladolid

María Belén Cantón Álvarez, nacida en León en 1977, ha sido designada por la Gerencia Regional de Salud como nueva directora gerente del Hospital Universitario ‘Río Hortega’, en Valladolid, cargo del que ha tomado posesión esta mañana en presencia del consejero de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Alejandro Vázquez Ramos.

Licenciada en Medicina por esta Facultad en la Universidad de Valladolid, la nueva gerente del ‘Río Hortega’ ocupaba actualmente plaza estatuaria fija como licenciada especialista en Medicina Preventiva en el Complejo Asistencial Universitario de Palencia y sustituye en el cargo a José Miguel García Vela, quien durante más de diecisiete años, de forma intermitente y alternada con otros puestos en la Administración autonómica castellana y leonesa, ha desarrollado distintas responsabilidades en este centro vallisoletano.

Anteriormente, entre otros cometidos, la doctora Cantón Álvarez había desempeñado el puesto de directora médica en el Hospital Clínico Universitario de Valladolid (diciembre de 2019 a junio de 2021) y en el Complejo Asistencial de Segovia (junio de 2016 a noviembre de 2019), centro este último del que también fue subdirectora médica (junio de 2014 a mayo de 2016).

En su amplio currículo en el ámbito asistencial se pueden encontrar, asimismo, referencias a responsabilidades en gestión pandémica; calidad asistencial; seguridad del paciente; bioseguridad; movilidad profesional; asesoramiento respecto a riesgos sanitarios emergentes; resistencia antibiótica; infecciones hospitalarias; pluripatologías y cronicidad compleja y polimedicación en pacientes geriátricos; e investigación y ética clínicas, entre otras materias.

A su carrera en Sacyl, iniciada con la residencia entre 2002 y 2006 en el Clínico vallisoletano en la especialidad de Medicina Preventiva y Salud Pública, Belén Cantón añade una relevante actividad formativa y así, la nueva gerente es doctora “cum laude” por el Departamento de Anatomía Patológica, Microbiología, Medicina Preventiva y Salud Pública, Medicinal Legal y Forense, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Valladolid.

Asimismo, ha cursado varios másteres impartidos por diferentes entidades públicas y privadas de España: Máster en Seguridad del Paciente y Calidad Asistencial (Universidad ‘Miguel Hernández’), Máster de Metodología de la Investigación en Ciencias de la Salud (Universidad Autónoma de Cataluña); Máster en Administración y Gestión de Servicios Sanitarios (Fundación ‘Gaspar Casal’); Máster Superior en Prevención de Riesgos Laborales: especialidad en seguridad, higiene industrial y ergonomía y psicosociología (Instituto Madrileño de Formación); y Máster en Salud Pública (Instituto de Salud ‘Carlos III’)

A su experiencia académica cabe sumar la docencia actual en la Universidad Internacional de La Rioja (anteriormente, también profesora asociada en el Área de Medicina Preventiva y Salud Pública, de la Universidad de Valladolid); acreditada como profesora ayudante doctora por la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León; directora de varias tesis doctorales; consultora de la Organización Panamericana de la Salud (P.A.H.O.), de la O.M.S., en VIH/sida; y docente en una veintena de acciones formativas específicas -entre ellas el Diplomado en Salud Pública que organiza el Instituto de Estudios de Ciencias de la Salud de Castilla y León-, mayoritariamente impartidos en el ámbito de la formación continuada de los profesionales de la Gerencia Regional de Salud.

Reunión con Atención Primaria

Tras el acto, el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, confióen que la marea blanca que ayer inundó el centro de Madrid, no se traslade a otras autonomías, entre ellas a Castilla y León, ya que, aunque los problemas son los mismos, la situación “no es igual en un sito que en otro”.

Es más, anunció que su departamento está abriendo una ronda de conversaciones, tanto con sindicatos como con las asociaciones de Medicina de Familia y Pediatría, con el objetivo de ver cuáles son sus demandas para equilibrar cupos y rebajar la presión asistencial, que, entre otros asuntos, han sido los que han provocado la movilización de ayer y que los profesionales médicos de Atención Primaria en Madrid hayan convocado una huelga a partir de la próxima semana, el 21 de noviembre.

Vázquez explicó que estas reuniones las capitanearán el el viceconsejero, Jesús García-Cruces, y responsables de las direcciones generales de Recursos Humanos y Asistencia Sanitaria, con el objetivo de avanzar en medidas que puedan frenar los efectos del déficit de médicos que afectan, en especial, al primer nivel.

Por lo que respecta a la manifestación en la capital de España, expresó su “máximo respeto” a las personas que reivindicaron una sanidad pública de calidad, pero lamentó la “utilización partidista” que, a su juicio, hicieron tanto el PSOE como Podemos, dos gestores sanitarios, “incluso en el Ministerio”, cuando parte de los problemas que golpean al sistema se deben a que éste no toma las medidas necesarias para que haya mayor cantidad de médicos de Atención Primaria.

Respecto a si esta movilización pudiera producirse en Castilla y León, confió en que el PSOE no aliente ninguna movilización de este tipo en la Comunidad, si bien, precisó que ya está acostumbrado “a ver lo que hace con la sanidad, “ni una sola idea y mucha utilización partidista”. “Cada uno es libre de hacer la política como crea oportuno”, dijo, para lamentar que el pacto por la sanidad en Castilla y León no avance, por culpa de los socialistas. “¿Estamos para hablar de pactos?, se lo preguntaría a la otra parte. Sin las dos fuerzas políticas más importantes no hay pacto, y ya ve usted cómo está la otra parte de las fuerzas políticas, dispuesta a sentarse a hablar”, ironizó.

Por otra parte, el consejero de Sanidad retó a la nueva gerente del Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid a combatir las listas de espera quirúrgicas, de consultas y pruebas diagnósticas, que aún están sufriendo los efectos de la pandemia, así como devolver a los profesionales la confianza en el sistema, con una gestión participativa para que “vuelvan a tener la sensación de que su opinión cuenta”. También, la instó a trabajar por alcanzar la máxima calidad y dar un paso adelante hacia la investigación, algo que se consolidará con la creación en Valladolid del futuro centro de investigación biosanitaria en el que participará este hospital, junto al Clínico Universitario.

Vázquez, que destacó la “amplia carrera” de Cantón, agradeció a su predecesor, José Miguel García Vela, su “trabajo, esfuerzo y dedicación” a lo largo de más de 17 años de forma intermitente en puestos de la Administración, en los que se tuvo que enfrentar a la pandemia de Covid-19, que castigó “muy duramente a este centro”.

También, restó importancia a los distintos ceses ocurridos en este hospital, ya que con la llegadas de un equipo nuevo a la Consejería hay gente que prefiere apartarse y seguir en otras funciones, y otros que quieren sumarse al proyecto. “Equipos nuevos en la Consejería, a veces necesitamos hacer cambios en los hospitales”, subrayó.

Por su parte, Cantón expresó su compromiso con el sistema sanitario público y que asume el cargo con “mucha ilusión”. “Lo único que quiero es intentar ayudar a los profesionales a conseguir la calidad asistencial que los pacientes requieren”.

La doctora reconoció que la situación de partida no es fácil, tras una pandemia que ha golpeado al sistema y que ha hecho complicado volver a la normalidad. “Lo que tenemos que intentar es que los profesionales, con todo el interés del mundo y la colaboración de los pacientes, consigamos lo que teníamos antes, un sistema sanitario que ha sido referencia para muchos países durante años”, concluyó.