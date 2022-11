CCOO y UGT suman a 14 organizaciones de la sociedad civil al manifiesto ‘Defendamos la Democracia’ frente al “negacionismo” de Vox

Un total de 14 organizaciones de la sociedad civil suscribieron ael manifiesto ‘Defendamos la Democracia’ con motivo de las manifestaciones convocadas por CCOO y UGT el 27 de noviembre en todas las capitales y Ponferrada frente a las políticas “negacionistas” y de “ataque a la convivencia” de Vox. La Asociación de Periodistas Feministas, la Coordinadora de Mujeres de Valladolid, junto a Fademur, la Asociación Vecinal Rondilla, la Coordinadora de Vecinos de Castilla y León, Federación de Asociaciones de Vecinos Antonio Machado, Entrepueblos, Facua, UCE, SUP, Tradecyl, Uniatramc, Fundación Triángulo y UP-COAG hicieron un llamamiento a toda la sociedad a salir a la calle a “levantar” la voz dentro de la “lucha histórica de la defensa del sistema democrático, de la convivencia y de la libertad”.

Los secretarios generales de CCOO y UGT en Castilla y León, Vicente Andrés y Faustino Temprano, presidieron la firma, de un manifiesto en el que se pone de relieve que los principios y valores democráticos “están siendo cuestionados y, en muchas ocasiones, pisoteados en nuestra Comunidad por la extrema derecha instalada cómodamente en el Gobierno junto al PP”.

Las organizaciones cargan en el texto contra el vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, y su ataque “contra todo y contra todas y todos”, frente a la violencia de género, el colectivo LGTBI o la memoria histórica. Además, arremeten contra el consejero de Industria, Comercio y Empleo, Mariano Veganzones, el “soldado” de la “extremada derecha” al que reprochan su “incapacidad” e “ineptitud”. Denuncian que “no respetan la legalidad vigente” y “no cumplen con los acuerdos vigentes” del Diálogo Social y “destrozan” los órganos de participación institucional.

El texto suscrito critica que Vox tiene “la mentira por bandera” para “imponer su ideología” y está gobernando Castilla y León “desde Madrid como un piso piloto” para exportar el modelo “a todos los rincones”. Y todo ello, “con la complacencia de un PP encabezado por un presidente de la Junta, que está cediendo de forma escandalosa y vergonzante la iniciativa y el poder a la extrema derecha”.

Faustino Temprano expuso que ante la “falta de libertades” con Vox decidieron “no quedarnos en casa y salir a la calle para cambiar las políticas de la Comunidad” y reclamó la participación “de todos para reivindicar libertad ante todo”. “Nos jugamos la democracia y convivencia en la Comunidad, donde no se puede seguir entregando carnés, unos de buenos y otros de malos. No permitiremos que un grupo de ultraderecha nos de lecciones de nada y nos quite libertad”, resumió.

Vicente Andrés afirmó que esta es la primera movilización contra las políticas de un gobierno autonómico desde que se aprobó el Estatuto de la Comunidad, donde “siempre ha habido cierta convivencia con la derecha”, dijo. Agregó que saldrán “con fuerza” el 27 de noviembre, y anunció un calendario de movilizaciones sostenido en el tiempo, con algún acto ya el 22 de diciembre, cuando se aprobará el presupuesto de la Comunidad para 2023. “Será acción reacción; si siguen golpeando a la mayoría de la ciudadanía habrá respuesta y continuada. Vamos a plantar cara a este tipo de política de exclusión y falta de libertad, que es lo que están haciendo en este piso piloto esta gente radical de la extrema derecha”.

El dirigente sindical expuso que junto a las organizaciones civiles se sumarán alcaldes y partidos políticos, frente a unas políticas “negacionistas” y “machistas” que están destruyendo todos los derechos conseguidos en la Comunidad, dijo, las dos últimas décadas. Advirtió además durante la presentación del manifiesto que este conflicto “no va de derechas o izquierda, sino sobre un problema serio sobre el futuro de la democracia”. Andrés lamentó que Castilla y León no está bien ni en lo económico ni en lo demográfico pero “empeora con la extrema derecha, condicionando las políticas del PP y mandando en la Junta”. “No está legitimados para una política de confrontación y Mañueco no debe ceder al chantaje”, dijo.

Organizaciones de apoyo

Los firmantes explicaron el por qué de su adhesión al manifiesto, como Marisol Morais, de la Coordinadora de Mujeres de Valladolid, que engloba a 14 asociaciones diferentes, quien denunció que “últimamente peligran los derechos de las mujeres” por el Gobierno con Vox. En este sentido, indicó que el 25 de noviembre de este año, saldrán a la calle bajo el lema “Es violencia de género” porque desde Vox, dijo, “están intentando anular esa violencia”.

“Lucharemos porque esos derechos no desaparezcan”, dijo, par indicar que trasladarán el manifiesto a todas las plataformas feministas para que lo firmen, ante las declaraciones “antidemocráticas y fascistas” del vicepresidente García-Gallardo, y pedir su dimisión. Aseveró que están sufriendo recortes las subvenciones de igualdad algo que “no vamos a permitir”. “Basta ya, la democracia debe triunfar”, sentenció.

Por la Asociación de Periodistas Feministas, Tania Cobos denunció que este Gobierno con Vox “ha asumido negar la violencia machista” y la diluye en una general, y criticó que también está dificultando “de forma considerable” la labor de la prensa.

Por La Alianza UPA-COAG, Prisciliano Losada, recordó que “no se pueden quedar de perfil” ante la llamada de CCOO y UGT, porque sus organizaciones fueron “pioneras” en el movimiento participativo que lograron derechos que “no son un regalo” y “hay que mantener”. En este contexto, pidió la participación de todo el sector agrario y el mundo rural, y recordó que si alguien sabe de “doble discurso” son ellos, ya que les están utilizando, dijo, para justificar medidas que no evitan la despoblación. “Debemos poner pie en pared y decir que las conquistas han de consolidarse”.

Desde Cavecal, Margarita García, recordó que el movimiento vecinal “está en el inicio de la democracia de nuestro país” y se preguntó “cómo no vamos a estar en una movilización que defiende la democracia participativa”. Denunció que esa democracia se está “perdiendo” y criticó que hay “partidos de extrema derecha que hacen un trabajo de polarizacion, de ataque a los colectivos más vulnerables, que hay que defender y apoyar e integrar”. “No podemos por menos que sumarnos a eso”, dijo, para desear que Madrid y las movilizaciones sanitarias, sirvan de animo y puedan ver a todo el mundo en la calle.

Por último, en nombre de las organizaciones de consumidores UCE y Facua, Prudencio Prieto (UCE), hizo suyo el manifiesto y apeló a trabajar para defender la democracia y a “no estropearla, como están haciendo”. “Animo a toda la población a participar”, concluyó.