Piden el indulto para una madre condenada a prisión por sustracción de un menor en Palencia

Familiares y amigos de una madre palentina condenada por sustracción de menores se han concentrado este martes 22 de noviembre en Palencia para pedir justicia para ella y su hijo y apoyar su petición de indulto con el fin de paralizar el proceso y evitar tener que entrar en prisión el próximo domingo 27 de noviembre.

El Juzgado de lo Penal de Palencia ha condenado a la madre a dos años de prisión y cinco de pérdida de la patria potestad de su hijo, como autora responsable de un delito de sustracción de menores, tras ser denunciada por el padre del menor por no cumplir con el régimen de custodia.

Ahora, el mismo juzgado le ha denegado la suspensión de la ejecución excepcional de la pena privativa de libertad, tal y como había solicitado la mujer, en una ejecutoria a la que ha tenido acceso EFE y en la que se solicita su ingreso voluntario en prisión antes del próximo domingo 27 de noviembre.

Alrededor de medio centenar de personas, entre las que se encontraba la familia paterna del niño, han respaldado la petición de indulto de la madre, con aplausos, peticiones de justicia y sobre todo para que se escuche al niño que ahora tiene 14 años. ”La Justicia debería escuchar a los menores”, ha señalado de forma espontánea una familiar durante la concentración que se ha celebrado en la Plaza de los Juzgados ante el edificio de la Audiencia Provincial de Palencia en la que además se han recogido firmas de apoyo.

Precisamente este martes 22 de noviembre la representación legal de la madre ha presentado la petición de indulto en la Delegación del Gobierno en Madrid y mañana miércoles 23 de noviembre se hará lo mismo en la Subdelegación del Gobierno en Palencia junto con todas las firmas recogidas. ”Queremos paralizar el proceso hasta que se resuelva el indulto”, ha manifestado la madre en declaraciones a las periodistas realizadas junto al hermano de su exmarido.

Ha pedido que “se escuche al menor que tiene 14 años” e insistido en que su hijo no quiere ir con su padre porque “tienen un miedo atroz y sufre ataques de ansiedad” hasta el punto de que ayer mismo “le dijo a la Policía que si le obligaban a ir con el padre se iba a suicidar”. ”Solo una jueza le ha escuchado en 2016, que fue la que me concedió la custodia en exclusiva y estableció visitas en el punto de encuentro familiar para el padre”, ha continuado la madre, que ha precisado que el padre nunca ha ido a las visitas establecidas en el punto de encuentro familiar y que no entiende cómo han podido llegar a esta situación cuando ella solo ha pretendido proteger a su hijo.

De hecho, ha afirmado que las sentencias coinciden en que la relación entre padre e hijo, dada la negativa del menor, debía pasar por visitas supervisadas en un punto de encuentro, para que cuando la relación se restableciera iniciar una custodia compartida normalizada.

Una versión que difiere de lo que defiende el padre del niño, que también ha acudido a la Plaza de los Juzgados, y en declaraciones a los periodistas ha acusado a su exmujer de tener “secuestrado” a su hijo desde hace siete años, de haberle mentido y destruido la relación que tenía con el menor.

Además, como ha señalado tiene a su favor tres sentencias judiciales firmes que le dan la razón, una por abandono familiar y dos por sustracción de menores a la vez que ha insistido en que su exmujer ni siquiera tiene la patria potestad del menor y “se está haciendo la víctima para no ir a la cárcel”. ”Nos parece increíble haber llegado a este punto”, ha señalado el hermano del exmarido, que apoya a la madre y, como ha señalado a los periodistas, defiende sobre todo a su sobrino, con el que toda la familia paterna mantiene una buena relación desde siempre. ”El niño vive en su misma casa, está en escolarizado en el mismo colegio, ve a su familia paterna de forma regular, si a esto lo podemos llamar secuestro de un menor... creo que habría que escuchar al menor y a los familiares”, ha añadido.

”Llevamos casi siete años de juicios y de incongruencias a los que nos hemos visto abocados solo por proteger al menor”, ha concluido el actual marido de la mujer, con la que comparte un hijo de cinco años.