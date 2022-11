La Policía Municipal de Valladolid rejuvenece y se feminiza

El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, presidió hoy la celebración del Día de la Policía Municipal en el Teatro Calderón, junto al concejal de Planeamiento Urbanístico, Manuel Saravia, varios miembros del Equipo de Gobierno y concejales de los grupos municipales que integran la Corporación Municipal. Además, asistieron autoridades y representantes de distintos departamentos de la Administración.

En este acto la ciudadanía vallisoletana, a través de su Corporación Municipal, “reconoce y agradece la impagable labor que realizáis los hombres y las mujeres de la Policía Municipal”, afirmó el alcalde. Además, se rindió homenaje a los jubilados del Cuerpo, se nombró a los Guardias Urbanos de Honor, se hicieron públicas felicitaciones a funcionarios policiales y se entraron galones de mérito, así como las Medallas a la Constancia a quienes han cumplido 25 años de servicio y se da cuenta de las menciones honoríficas.

En este año 2022 se conmemoran los 50 años de la incorporación de la mujer a la Policía Municipal de Valladolid. Hace medio siglo que 16 pioneras dieron un importante paso que abrió las puertas a muchas otras mujeres que posteriormente optaron por esa vía profesional. Córdoba estrenó en 1970 ese camino, al que posteriormente se sumó Madrid y en 1972 la ciudad de Valladolid.

El alcalde de Valladolid recordó a las primeras mujeres que dieron este paso en Valladolid, que no lo tuvieron fácil, porque, por ejemplo, su incorporación al servicio de Policía llevaba implícito el compromiso de no contraer matrimonio. Y aunque aquel sorprendente requisito no tardó en ser eliminado, siguieron encontrándose con otras muchas barreras; tal es así, que las mujeres policías no podían realizar los mismos trabajos que los hombres, porque sus tareas no eran las de proporcionar protección y seguridad a sus conciudadanos, labores que estaban reservados a sus compañeros varones.

Habían de ocuparse, en cambio, de quehaceres administrativos, de protocolo e incluso de labores asistenciales, como el acompañamiento de niños y niñas en los autobuses escolares. Por no hablar de los incómodos uniformes que debían vestir, que no eran adecuados para el desempeño de su trabajo.

“Afortunadamente –dijo Puente- los tiempos han cambiado, y aquellas integrantes de la primera promoción de mujeres policías, en cuyo nombre tres de ellas van a recibir Menciones Honoríficas, seguro que ven con satisfacción que el papel de la mujer en la Policía Municipal ha mejorado notablemente con el paso de los años”.

A día de hoy, son 58 las mujeres que forman parte de la Policía Municipal de Valladolid, lo que supone el 14,5 por ciento de la plantilla. De ellas 44 son agentes, diez están realizando prácticas en la Academia, se cuenta con una oficial, una subinspectora y una inspectora, y al frente de este cuerpo policía se encuentra una mujer: Julia González Calleja, que ostenta el cargo de intendente jefa. El caso de Julia es el paradigma de la mujer policía que ha roto el techo de cristal y ha alcanzado las más altas responsabilidades en la Policía Municipal de Valladolid.

El alcalde destacó que en el último año se han incorporado 77 nuevos agentes, y han promocionado 14 oficiales, seis subinspectores, además de los tres inspectores que van a tomar posesión del cargo en los próximos días.

Con estas nuevas incorporaciones se han completado las plantillas de los distritos, que cuentan con 50 agentes cada uno y con tres mandos. Queda aún por hacerlo en el Distrito cinco, el correspondiente al centro de la ciudad, donde se hará cuando se incorporen quienes accedan a las siguientes plazas que se van a convocar.

En este sentido, a lo largo de este año se han realizado más de 25 cursos, entre los que se encuentran los que tienen que ver con materias tales como la actualización normativa en obras y actividades, la intervención operativa con menores, la gestión policial de la diversidad, la Inspección de establecimientos hosteleros, la violencia de género y los delitos de odio, tiro y defensa personal, la atención sanitaria como primer interviniente, además, de los Cursos de Formación Continua.

También, se han formado 14 nuevos pilotos de drones, por cuanto está prevista la próxima adquisición de tres nuevos aparatos, con los que se contará con una dotación de cinco drones que se distribuirán en cada uno de los distritos. Estos medios aéreos se están mostrando muy eficaces, por ejemplo, para el control de vertidos y de escombreras, de botellones, así como para la vigilancia de aglomeraciones.

Pero además de renovar y rejuvenecer a la plantilla policial, durante este último año también se han mejorado los medios materiales de los que dispone la Policía Municipal. Efectivamente, se ha adquirido uniformes para toda la plantilla, además de 67 chalecos antibalas, con lo que se completa la dotación de este material para la totalidad del personal operativo del servicio. También se han incorporado nueve desfibriladores, cumpliéndose con el despliegue previsto en comisarías y vehículos patrullas, así como siete dispositivos de lectura de matrículas mediante escaneado para su uso en vehículos.

Además, se adjudicó el contrato para la implantación de una aplicación informática vital para el funcionamiento operativo de la Policía Municipal, al igual que una matriz de comunicaciones necesaria para el Centro de Operaciones. Asimismo, han entrado en servicio dos grúas para la retirada de automóviles de la vía pública, 14 nuevas motocicletas y cinco vehículos patrulla.

“Finalizo mi intervención reiterando que los hombres y mujeres que formáis parte de la Policía Municipal sois imprescindibles para garantizar la seguridad de los ciudadanos de Valladolid. Así os lo reconocemos y agradecemos hoy que celebramos vuestro Día, pero también lo hacemos cada uno de los días de año. Sabéis que contáis con el compromiso de este equipo de gobierno para que podáis desempeñar vuestro trabajo en las mejores condiciones posibles. Gracias por vuestra dedicación, y gracias, asimismo, a vuestros familiares, porque el apoyo que os brindan resulta fundamental en la gran tarea que realizáis”, dijo Puente.