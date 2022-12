¿Dónde se creó el primer Cuerpo de Bomberos de España?

Los Cuerpos de Bomberos son unas de las instituciones mejor valoradas por los españoles. Se tratan de profesionales abnegados que siempre están cuando se les necesita. Ante un incendio, en un accidente de tráfico son de los primeros que acuden y los que tienen la tarea más ingrata normalmente, que no es otra que excarcelar a los fallecidos, si se te olvidan las llaves de casa, ahí están o si se sube tu gato a un árbol y no puede bajar también le socorren.

Y es que las funciones principales de los bomberos son:

Acciones encaminadas a evitar posibles incendios.

Labores de extinción de incendios.

Excarcelación (liberación) en accidentes.

Protección y salvamento.

Rescates acuáticos.

Emergencias con mercancías peligrosas.

Búsqueda de víctimas de catástrofes.

Mantenimiento y reparación de equipos.

Planificación y ejecución de simulacros.

Para llevar a cabo esta tarea en nuestro país en la actualidad hay un total de 20.041 bomberos distribuidos en diferentes cuerpos en todo el territorio nacional.

Pues el embrión de este cuerpo se produjo en una ciudad de Castilla y León tras un gran incendio que asoló la ciudad. Aunque el primer Cuerpo de Bomberos oficial se fundó en Granada en el año 1821, los inicios de estos profesionales se originaron en Valladolid en 1461. Y es que el 6 de agosto de 1461, se produjo un incendio en la ciudad que destruyó las casas de la Costanilla, hoy calle Platerías, de la calle Rúa Oscura y parte de las de Cantarranas.

Este primer “cuerpo de bomberos”, estaba formado por 30 moriscos del barrio de Santa María, conocido popularmente por aquel entonces como barrio de “La Morería”, en un terreno que limitan actualmente las calles Montero Calvo y Miguel Iscar, cuyo trabajo era: “venir con sus herramientas a matar y atajar los fuegos que se enciendan en dicha ciudad”.

En esa época, eran los moriscos los reclutados para apagar incendios, y sus “herramientas” para llevar a cabo su misión eran: aguatochos, herradas de cuero, hachas de corte, mazos, martillos y azadones.

Formaban cuadrillas de diez personas, con un encargado o cuadrillero al frente. Según figura en un documento del Archivo Municipal, de fecha 28 de Enero de 1499, cada uno cobraba por este trabajo 3.000 maravedíes.

“Este dicho día mandaron librar a los treynta moros obligados al fuego los tres mil maravedises que esta villa les da cada un año porque tienen cargo de venir con sus herramientas a matar e atajar los fuegos que se encienden en esta dicha villa”, se relata en el acuerdo del Consistorio. Este cuerpo de bomberos, el primero creado en la Península Ibérica, serviría después como modelo para otras poblaciones españolas.

El nacimiento oficial del Cuerpo de Bomberos de Valladolid, se produjo por Real Cédula de fecha 5 de Enero de 1515, emitida por la reina Juana I de Castilla, popularmente Juana la Loca.

Esta agrupación libraba de impuestos, cargas, alojamientos de tropas, etc., a 30 casas del barrio de Santa María, «con la obligación de que las 50 personas que habitasen las dichas 30 casas se obligasen á asistir con las herramientas que fuese menester para atajar los fuegos que en la dicha villa hubiese, en oyendo las campanas, ó siendo llamados por la Justicia o Regidores...».

El 7 de septiembre de 1519, finalmente, el Consejo los reconoció y les asignó un jefe de bomberos. Cinco décadas después, el 21 de septiembre de 1561, este cuerpo, ya asentado, fue el encargado de extinguir el devastador incendió que arrasó más de 400 viviendas del centro de la ciudad y que, según algunas teorías, está reflejado en las cinco llamas presentes en el escudo de Valladolid.

Mosaico del gran incendio de Valladolid de 1561 FOTO: Wikipedia

En 1604, siento todavía los moriscos los encargados de sofocar los incendios, el Ayuntamiento les entregó las siguientes herramientas para hacer su trabajo: 15 hachas de pico, tres hachas de corte y martillo, cuatro mazos, ocho azadones angostos y cortos de peso. También se les entregaron 30 herradas de cuero con el escudo municipal, otras tantas sogas y seis jeringas, que llaman aguatochas, que se guardaban en diversos conventos repartidos por la ciudad.

La primera bomba de agua para combatir los incendios llegó en el siglo XVIII. En el siglo XIX, el Cuerpo de Bomberos seguía sin estar muy organizado, y junto a ellos, eran los vecinos los que acudían a sofocar los incendios. Para avisar se utilizaba un código de tañido de campanas con el fin de saber donde debían acudir. Así, 1 tañido indicaba la zona de la Catedral, 2 en La Magdalena, 3 en La Antigua, 4 en San Martín, 5 en San Miguel, 6 en San Esteban, 7 en San Juan, 8 en San Pedro, 9 en San Andrés, 10 en San Nicolás, 11 en San Lorenzo, 12 en Santiago, 13 en El Salvador, 14 en San Ildefonso y 15 en La Victoria. Se hacían pausas y volvían a sonar las campanadas con el fin de que no se equivocaran de lugar.

En 1900, el arquitecto Juan Agapito y Revilla, como Director Jefe de Bomberos, escribió un reglamento con las normas sobre formación, disciplina y forma de actuación dependiendo del tipo de incendio, que sentó las bases de esta profesión.

El 23 de junio de 1972 el Cuerpo de Bomberos de Valladolid recibió un nombramiento honorífico del Ministro de Trabajo, recibiendo la Cruz de 1ª Clase de la Orden Civil de Beneficencia, y por eso lleva el nombre de Benemérito Cuerpo de Bomberos. Valladolid dispone, desde 1985, de dos parques de bomberos, el Central y el de Canterac.

Provincia vallisoletana

En la provincia de Valladolid también se encuentra un Cuerpo de Bomberos, denominado oficialmente Servicio de Extinción de Incendios y Protección Civil de la Diputación Provincial, es un cuerpo bajo las órdenes y la dependencia orgánica y funcional de la Diputación Provincial de Valladolid, como administración pública a escala provincial que posee, en este caso, las competencias en materia de extinción de incendios, salvamento y Protección Civil dentro de los límites de su territorio.

Es un servicio público que da cobertura en materia de rescate, prevención y lucha contra incendios y asistencia en materia de protección ciudadana a los ciudadanos de la provincia vallisoletana, fundamentalmente, aunque realizando actuaciones fuera de ella en lo establecido en los convenios de colaboración.

La existencia del Cuerpo provincial de bomberos se ve justificada por la obligación que, en base a lo que establece la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local en su Artículo 36. 1 c): «La prestación de servicios públicos de carácter supramunicipal y, en su caso, supracomarcal y el fomento o, en su caso, coordinación de la prestación unificada de servicios de los municipios de su respectivo ámbito territorial. En particular, asumirá la prestación de los servicios de tratamiento de residuos en los municipios de menos de 5.000 habitantes, y de prevención y extinción de incendios en los de menos de 20.000 habitantes, cuando éstos no procedan a su prestación».

El presidente y la vicepresidenta de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar y Gema Gómez, respectivamente, junto al alcalde de Arroyo de la Encomienda, Sarbelio Fernández, dan la bienvenida a los bomberos FOTO: Diputación Valladolid

Los parques de bomberos se dividen el territorio de la Provincia de Valladolid en seis áreas de responsabilidad, correspondientes cada una a un parque del servicio. Para entender la distribución debe atenderse a dos cuestiones: la existencia del Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Valladolid, que atiende a la capital únicamente (desde 2021) y las grandes dimensiones del territorio de la provincia y su carácter eminentemente rural, así como la presencia de importantes vías y nodos de comunicación nacionales e internacionales que atraviesan las zonas de responsabilidad de los Bomberos de la Diputación.

El servicio está estructurado en 6 parques: