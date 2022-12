La Junta destaca la formación artística de calidad que ofrece Castilla y León con un alto grado de cualificación, internacionalización y contacto con el mundo laboral

La Junta de Castilla y León ofrece a través de la Escuela Superior de Arte Dramático de Castilla y León (Esadcyl) una formación con un alto grado de cualificación, internacionalización y contacto con el mundo laboral. Así lo ha destacado la consejera de Educación, Rocío Lucas, en su intervención durante el acto de presentación del curso 2022-2023.

Rocío Lucas ha señalado que la apuesta por las disciplinas escénicas que hizo en su día la Junta de Castilla y León se ve generosamente satisfecha con el compromiso de toda la comunidad educativa, liderada por el director de la Esadcyl, José Manuel Mora. “Aunque joven aún, esta escuela, gracias a vuestro trabajo, al buen hacer de sus profesionales, al interés del alumnado y al apoyo de todo el personal de administración y servicios alcanza, curso tras curso, mayores cotas de excelencia”, ha señalado la titular de Educación.

Finalmente, también ha querido agradecer su presencia a la actriz Charo López, quien ha compartido con todos los asistentes sus experiencias en el mundo de la interpretación.

La Escuela de Arte Dramático, al detalle

La Esadcyl cuenta con 100 alumnos matriculados en el curso 2022-2023 –48 de ellos en la especialidad de Interpretación y 52 en Dirección Escénica y Dramaturgia–, lo que supone un incremento del 2,04 % respecto al anterior periodo lectivo. Un alumnado que procede de casi toda España –Extremadura, Murcia, Madrid, Cataluña, Aragón, Navarra, La Rioja, País Vasco, Cantabria y Galicia– y de las nueve provincias de Castilla y León, así como de terceros países como Chile.

El centro cuenta ya con 13 promociones de egresados que suman 273 estudiantes entre ambas especialidades, 208 de Interpretación y 65 de Dirección Escénica y Dramaturgia. Asimismo, como complemento a su actividad docente, la Escuela realiza otras actividades como talleres, encuentros y clases magistrales de profesionales del sector para el desarrollo de análisis de textos, laboratorios de creación o cursos. También se implementan durante el curso académico actividades de formación para el profesorado del centro. La Esadcyl mantiene un contacto permanente con el mundo profesional del teatro y del cine para favorecer la empleabilidad de su alumnado.

Por otro lado, la internacionalización de la Escuela Superior de Arte Dramático de Castilla y León es creciente. Desde sus inicios, está en contacto con diferentes instituciones internacionales como la Academia de las Artes Escénicas de San Petersburgo, la Universidad Católica de Chile, el Central School for Speech and Drama de Londres, la Universidad de Coimbra o la Universidad de Guadalajara (Méjico) y, más recientemente, la Escuela Paolo Grassi de Milán y los Centros de Estudios Teatrales de la Universidad de Lisboa y de Lovaina. (Bélgica). En la actualidad, tiene abiertos dos proyectos Erasmus+ a través de los cuales está realizando 15 movilidades para estudiantes y 8 para el personal docente y no docente.

Máster en Enseñanzas Artísticas

Desde el curso 2018-2019, la Escuela imparte el Máster en enseñanzas Artísticas: Pensamiento y Creación Escénica Contemporánea, que ha contado el pasado curso con 29 alumnos, una matriculación un 16 % más alta que en el anterior año. En enero, comenzará la quinta edición a la que optan 37 candidatos, 26 alumnos de España y 11 del ámbito internacional, principalmente de Latinoamérica –México, Cuba, Costa Rica, Colombia, Ecuador, Chile, Uruguay y Argentina–.

En el marco de su residencia artística, que cada año oferta al alumnado la posibilidad de explorar nuevas poéticas creativas en un formato de laboratorio y en un entorno del medio rural de la Comunidad, tres creadoras y gestores artísticos portugueses tendrán la oportunidad de compartir sus experiencias con los estudiantes. Esta residencia artística tendrá lugar el próximo mes de abril.