La ONCE presenta el audiolibro para personas ciegas “Te regalo mi voz” del vallisoletano Guillermo Delgado

El Servicio Bibliográfico de la ONCE (SBO) ha presentado el audiolibro “Te regalo mi voz”, un proyecto desarrollado por el vallisoletano Guillermo Delgado, autor de los relatos “Quiero que leas esto” (2020) y “Puede que te llames así” (2021). El autor, que también ha colaborado en los guiones de los cortometrajes dirigidos por Iván Sáiz-Parso “Tono Menor” y “Espinas”, presenta una recopilación de relatos cortos “en el que se cuentan historias cotidianas con las que cualquiera se puede identificar”.

Entre las voces que han participado en la realización de este audiolibro, adaptado por el SBO para su lectura por parte de personas con discapacidad visual, destacan voces como las del actor y voz, de entre otros, Bruce Willis, Ramón Langa; la redactora del programa de RNE “No es un día cualquiera”, Berta Tapia; el cantante de Celtas Cortos, Jesús Cifuentes; la atleta y campeona olímpica de salto de altura, Ruth Beitia; la Carmelita Samaritana del Corazón, la Hermana Ancila o el fundador y presidente de la ONG Mensajeros de la Paz, galardonado con el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia en 1994, el Padre Ángel; periodistas como Carlos Flores y Juan Ramón Lucas entre otros.

Durante la presentación, han intervenido Carmen Bayarri, directora del SBO, y el delegado territorial de Castilla y León, Ismael Pérez, quienes han dado a conocer el proceso de elaboración de este proyecto en unión con el autor, Guillermo Delgado y han agradecido la participación de todas las personas que han regalado su voz. Durante el acto, se han podido escuchar algunos de los fragmentos de este recopilatorio de relatos.

Para finalizar, el periodista y participante del proyecto, Juan Ramón Lucas ha dedicado unas palabras a los presentes, poniendo en valor la importancia de este proyecto y agradeciendo, de parte de todos los participantes, la oportunidad de participar en este tipo de iniciativas.

Tras el acto, los asistentes han realizado una visita por las instalaciones del SBO conociendo de primera mano el proceso que se ha seguido para hacer realidad este proyecto, además de conocer otras labores de adaptación y accesibilidad.

Más de 400.000 descargas anuales

El Servicio Bibliográfico ONCE se encarga de adaptar en braille, en relieve y en audio, los textos que necesitan las personas afiliadas a la Organización. Además de los libros, es imprescindible adaptar otros textos como apuntes para estudiantes, exámenes, pruebas de valoración, etc., y elementos como planos, mapas, juegos de mesa, etc. También edita y adapta mensualmente publicaciones propias para acercar a las personas ciegas diversas materias.

La Biblioteca Digital de la ONCE cuenta con un fondo documental superior a los 75.000 títulos de todos los tipos. Durante 2022, más de 13.000 personas ciegas accedieron a la BDO para realizar 433.000 descargas de diversas lecturas. Además, gracias al Tratado de Marrakech, estos libros pueden ser compartidos con personas ciegas o con discapacidad visual de todos los puntos del mundo. El acuerdo permite que las entidades autorizadas (como la ONCE) puedan intercambiarse ejemplares en formato accesible, para proporcionárselos a sus beneficiarios, sin ánimo de lucro, para el uso personal y exclusivo de estos.

El principal objetivo del Tratado es ayudar a minorar la “hambruna de libros” que padecen los aproximadamente 300 millones de personas ciegas o con discapacidad visual en el mundo, que no pueden acceder a obras publicadas porque no están disponibles en formatos accesibles. Solo un 5% de los libros son accesibles.