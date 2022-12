Stella: un año de luces y visitas con historia

El 22 de diciembre de 2021, la catedral de Burgos dio la bienvenida a ‘Stella’, una experiencia inmersiva nocturna, puesta en marcha por la Fundación VIII Centenario de la Catedral. Burgos 2021 y Endesa, para celebrar los 800 años del templo. Un espectáculo de luces, sonido y videomapping que no abrió sus puertas al público burgalés hasta el 28 de diciembre de aquel año, y desde entonces ha gozado de gran éxito en la ciudad, con más de 13.800 visitantes. En un año, las piedras de la seo burgalesa han recibido no solo turistas de dentro y fuera de Burgos, sino que también ha recopilado visitas llenas de historia.

Una de ellas es la de Matthew y Loreto, una pareja que unos días antes de contraer matrimonio decidieron que realizar junto a sus invitados y familiares una visita a la catedral burgalesa para ver ‘Stella’ era la mejor forma de que todos se conociesen mejor. Abrigados desde el cuello hasta los pies, los amigos de la pareja pudieron conocer, algunos por primera vez, los secretos que guarda el templo, así como parte de su historia.

“He usado esta visita para que las familias se conozcan antes de casarnos”, explica Loreto. La familia de Matthew es originaria de La India y para poder disfrutar de esta experiencia, hicieron el recorrido provistos de unos auriculares que traducían todo el recorrido de ‘Stella’. Entre este nutrido grupo de visitantes, unos 18 en total, no solo se encontraban los familiares de Matthew, sino también amigos de Burgos y otras partes de España. Era el caso de Reyes, Julia y la pequeña Rosa, que se deshicieron en elogios con el espectáculo, indicando que les había parecido “fantástico” y “muy distinto”.

Stella, visita nocturna de la Catedral de Burgos FOTO: Ricardo Ordóñez Agencia ICAL

También disfrutó de él Tomás, otro de los más pequeños que pudo ver ‘Stella’ en una visita reciente, aunque él asegura que le hubiese gustado que durante el recorrido se les hablase también de la tumba del Cid Campeador, e incluso señaló que es algo que se podría incluir para las futuras visitas. Patricia, que iba con él, señaló que aunque disfrutó mucho de la visita, le pareció “doble trabajo” contar en dos zonas diferentes la historia de Santa Ana, especialmente por los más pequeños.

La primera vez que se visita ‘Stella’ no se olvida, como fue el caso de Belén, Ana, Santiago y Carmen, un pequeño grupo natural de Burgos que también esperaba estos días con ganas iniciar la visita. Desde que este espectáculos de luces abrió sus puertas habían querido visitarlo, sin embargo su popularidad les impidió conseguir entradas hasta casi un año después. “Ya nos sorprende la propia Catedral y esperamos que este espectáculo también lo haga”, confesaba Belén, minutos antes de iniciar el recorrido de Stella.

“En la iluminación exterior me sorprendieron las vidrieras, porque no se aprecia, entonces piensas que la luz te va a hacer reparar en detalles que no ves, si no está normalmente iluminado”, apunta Ana. Todos ellos venían avisados por amigos y conocidos de la belleza de esta experiencia lumínica en el templo, y se mostraban deseosos de conocerlo por fin.

Stella, visita nocturna de la Catedral de Burgos FOTO: Ricardo Ord��ez Agencia ICAL

Una de las personas que ya había disfrutado de ‘Stella’ con anterioridad fue Roberto, que acudía a verlo por tercera vez, y afirmaba que la primera vez que lo vio lo disfrutó mucho y por ello recomienda verlo en persona. En este punto destaca que para él lo mejor de esta experiencia inmersiva es el “poder estar en la catedral de noche”, disfrutando de este entorno. Varios de los visitantes señalaban también la importancia de que este espectáculo se mantenga en el tiempo, y seguir ofreciendo a los turistas y a los propios burgaleses la posibilidad de visitar de noche el templo. “Es algo que está muy bien y debería quedarse”, señalaban.

La luz, guía en el templo

‘Stella’ comienza su recorrido en la Capilla de la Presentación, donde la luz, que ejerce de hilo conductor de la experiencia, explica al grupo de 60 visitantes los orígenes de la catedral de Burgos por medio del videomapping que se plasma en la pared de la capilla. La seo burgalesa nació del sueño del obispo Mauricio y el rey Fernando III, con el objetivo de rendir homenaje a la Virgen María. El 20 de julio de 1221 se colocó la primera piedra de este templo, “llamada a estar entre las más grandiosas de la historia”, tal y como relata la luz.

La segunda parada fue la Capilla de la Concepción o Santa Ana, donde el retablo de Gil de Siloé tomó el relevo, mostrando algunas de sus escenas más representativas. El siguiente escenario es la Escalera Dorada, donde un juego de luces toma un papel importante, explicando a los visitantes la historia de esta famosa escalinata y el papel que jugaba en el pasado.

Stella, visita nocturna de la Catedral de Burgos FOTO: Ricardo Ordóñez Agencia ICAL

La Capilla de los Condestables no podía faltar en este recorrido, un “lugar del que todos hablan”, ya que es la Catedral que el propio templo guarda en su interior. En ella los visitantes pudieron conocer algunos de las curiosidades más destacadas de esta capilla, resaltándose la figura de doña Mencía de Mendoza y el importante papel que jugó en su construcción.

La visita finaliza en el Altar Mayor de la Catedral, el plato fuerte del recorrido, donde la luz incide sobre el Retablo Mayor, señalizando las diferentes escenas y jugando con la iluminación para centrar la mirada de los visitantes en aquello que están explicando. Palomas, campanas, ángeles y velas fueron algunas de las imágenes que podían verse proyectadas sobre el Retablo Mayor, que junto al juego de luces impedía al público apartar la vista de él. Los aplausos de los asistentes sellaron el final del recorrido y antes de abandonar el templo se pudieron escuchar pequeñas conversaciones en las que comentaban qué les había parecido este espectáculo.