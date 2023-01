Lucas reivindica la alianza europea de universidades: “Se está construyendo el futuro de la Educación Superior de Europa”

La consejera de Educación, Rocío Lucas, ha participado este martes junto a representantes de diversas instituciones y empresas, en un encuentro de trabajo en la Universidad de Burgos para estudiar los beneficios derivados de la integración de esta institución académica en la la alianza europea de universidades, la Regional University Network-European University (RUN-EU).

La consejera destacaba que con estas nuevas estructuras se está construyendo el futuro de la Educación Superior de Europa y apuntaba la trascendencia que este trabajo colaborativo con otras universidades tiene para la sociedad, en general, y para potenciar el desarrollo de Castilla y León, en particular, a través del impulso de la transferencia de conocimiento y la innovación, ámbitos en los que destaca la institución universitaria burgalesa. Por lo que Lucas ponía en valor la “positiva” participación de la Universidad de Burgos en esta alianza europea de universidades.

El rector de la Universidad de Burgos, Manuel Pérez Mateos, por su parte, agradecía estas palabras de Lucas así como el apoyo del Gobierno autonómico, y defendía también la integración llevada a cabo en esta alianza por parte de la UBU. “Es un hecho de extraordinaria importancia por lo que va a suponer para el desarrollo tanto de nuestra universidad como de nuestra Comunidad”, apuntaba Mateos.

Por ello, el rector aprovechaba esta alianza para solicitar al resto de instituciones y empresas que aprovechen las grandes oportunidades que surgen a raíz de esta integración.

1,4 millones hasta 2026

La Universidad de Burgos se ha integrado en la Regional University Network-European University el pasado mes de noviembre y participará en la propuesta de esta alianza para la convocatoria Erasmus+, que se presentará en enero a la Unión Europea para el periodo 2023-2029. Esta iniciativa aportará a la UBU unos fondos de 1,4 millones de euros durante el cuatrienio 2023-2026.

La Universidad de Burgos, además de participar en los siete paquetes de trabajo en los que se estructura el documento de la convocatoria Erasmus+ 2023, liderará el dedicado al Engagement, es decir, a las actividades destinadas a impulsar la participación de las instituciones públicas, las empresas y la Comunidad. Un encargo que el rector Pérez Mateos valora como “apasionante y de gran transcendencia, ya que supone para la Universidad de Burgos implicarse especialmente en el desarrollo de un espacio europeo para el desarrollo interregional, faceta en la que la RUN-EU centra sus principales objetivos”.

Casi tres años de alianza

La RUN-EU se fundó en 2020 y, tras la incorporación de la Universidad de Burgos, está formada por nueve universidades, todas ellas públicas, de ocho países europeos: Politécnico de Leiria (Portugal), TUS. Technological University of the Shannon: Midlands Midwest (Irlanda), IPCA Instituto Politécnico do Cavado e do Ave (Portugal), HAMK. Häme University of Applied Sciences (Finlandia), SZE. Széchenyi Egyetem. University of Györ (Hungría), NHL Stenden. University of Applied Sciences (Holanda), FHV. Vorarlberg University of Applied Sciences (Austria) y la Howest University (Bélgica). No se trata tan solo de una simple alianza de instituciones de educación superior, sino de un proyecto de universidad europea orientada al desarrollo regional, que encarna los valores de sostenibilidad, el multiculturalismo y la inclusión en todo su trabajo.

Tras la integración de la Universidad de Burgos y de la Howest University, RUN-EU agrupa un conjunto de 95.000 alumnos y cerca de 10.000 docentes e investigadores, 68 facultades y escuelas, y un total de 230 centros y grupos de investigación. La UBU cuenta ya con tres titulaciones que se imparten de manera conjunta por universidades asociadas a esta Universidad Europea: el Grado en Turismo que comparten el Politécnico de Leiria y la Universidad de Györ (SZE); el Grado en Negocios Internacionales, entre la Universidad de HAMK y la Universidad de Ciencias Aplicadas de Vorarlberg; y el Máster en Ingeniería Electrónica y Mecatrónica entre el Politécnico de Cavado y Ave (IPCA) y la Universidad de Ciencias Aplicadas de Vorarlberg (FHV).