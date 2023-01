Carta abierta al Sr. Presidente del Gobierno (V)

Sr Presidente. Antes de nada le pido inmediata publica rectificación y petición de perdón por la vileza, infamia y blasfemia cometida por uno de sus ministerios por decir “el sacramento del matrimonio institucionaliza la violación” y decir " la mujer perfecta es la madre que no folla " según transcriben textualmente los medios, blasfemando así contra la Virgen María.Más adelante se lo volveré a exigir.

Se lo advertían muchísimas personas sensatas de su partido. Se lo advertí a su ministra de Transición Ecológica en la Cumbre de Naciones Unidas Cop 25 de Chile en Madrid y en carta que le mande desde la misma COP el 12 de Diciembre de 2019 y otra más tarde el 3 de Enero de 2020, felicitándole muy sincera y especialmente, por haber traído la Cumbre de Chile a Madrid - dados los disturbios provocados en Chile por el neocomunismo - , pero indicándole también en la misma carta, la inmoralidad que suponía estar pactando en esos momentos ante los ojos del mundo un gobierno que jamas había propuesto a sus votantes y al resto de españoles, semanas antes en las elecciones y mintiéndonos por tanto a todos, aunque al fin y al cabo no me hiciera caso, pues no soy más que uno de los 47 millones de españoles, pero que como millones y millones le decimos, y repetimos todos los días, de todas las ideologías, es inmoral y de filosofía delictiva pactar con enemigos convictos y confesos de España y perdonarles sus delitos además de amparar su rebelión constante y el incumplimiento de sentencias, como la de poder hablar español en España.

Se lo han advertido constantemente las personas e instituciones mas prestigiosas a nivel nacional e internacional. ¿ Que tiene que ocurrir para que usted se dé cuenta y caiga del guindo ?. Usted ya ha arrastrado a su partido a un desprestigio muy difícil de recomponer, usted ha dejado en la cuneta a sus votantes que le miran todos los días con cara de asombro. Usted ha engañado no solo a ellos sino al conjunto de españoles. ¿Está usted satisfecho y contento? ¿Eso es lo que usted va a dejar como herencia a sus hijos y a su familia? ¿Ese recuerdo insólito y demoledor ?

Me parece que está usted muy equivocado aunque ni por asomo quiera reconocerlo. Creo no obstante que usted mismo lo sabe perfectamente pero su trampa no le deja salir de su propia mentira y eso sí que es una pena. Una pena para España aunque con mucho esfuerzo se recuperará, pero una pena para usted que le va a lastrar, esta si, toda la vida, encadenada a una losa muy pesada que tendrá a duras penas que arrastrar siempre. Por supuesto, como ocurre en la historia de la humanidad, quienes creía usted amigos no le conocerán, quienes creía socios - evidentemente lo eran , vaya que lo eran y siguen siendo - , perdóneme, pero le despreciarán o ni siquiera querrán pronunciar su nombre .

¿Le ha merecido la pena? Aún puede merecerle, claro, pero usted sabe bien que no puede dar un paso en las calles de España y eso es la mayor pena que en ejercicio aún, puede tener una persona que ha mentido y engañado tanto al pueblo . Da igual, de izquierda a derecha y de todos los sectores le han sentenciado . Usted ya no es libre . Ha encarcelando voluntariamente su libertad, ha encarcelando su palabra y ha encarcelando su dignidad. Podrá creerse con los favores de su posición o los que tenga derecho cuando la deje, pero lo más importante, su credibilidad su reconocimiento y su honestidad, también por decisión única y voluntaria suya, las ha dilapidado para siempre .Cuanto infortunio creyéndose dominador de la escena . Cuanto menosprecio ha practicado.

Cuanta soberbia… al fin para nada, solo para destruir, sólo para dividir y enfrentar, solo para el regocijo efímero del mal .Es muy preocupante que hace pocos días, el 3 de Enero, la portavoz de la generalidad Plaja diga que hay que seguir avanzando en autodeterminación y que la próxima reunión será con acuerdos nuevos pues los actuales ya están consolidados. Usted sin decir nada igual que haría el primer ministro de Portugal ¿ verdad?. Muy preocupante que varios consejeros andaluces el mismo 3 de este mes hayan entrado en prisión y usted no diga nada … imagine al Presidente Macron desfilando varios altos cargos suyos de Normandía a la cárcel . Dimisión inmediata.

Es muy preocupante que el portavoz de su socio de coalición diga el 5 de este Enero que el CGPJ hay que desbloquearlo con una ley, dado que el PP lo bloquea . Muy buena práctica democrática.

Es muy preocupante que el 7 de Enero se manifiesten en Bilbao a favor de los presos de ETA pese al fin infame de su dispersión y reclamando más rapidez en el tercer grado, asistiendo a ella todos sus socios catalanes y vascos y promovida por los pares de su socio filoterrorista. Imagine en Francia que los socios del gobierno francés avalaran y organizaran manifestación en pro de los presos que asesinaron a tantos franceses… ignominia inimaginable!El 9 de Enero un portavoz de su coaligado acusa a la oposición de golpe judicial en comparación a lo de Brasil.

Imagine que en Portugal el socio de gobierno acuse a la oposición de golpe judicial.El 10 de Enero la portavoz de ERC y de la Generalidad responden al Gobierno que el proces no se acaba , es más, está más vivo que nunca y que lo que se quiere es la Republica catalana como así clama la mayoría de Cataluña. Además que ERC se manifestará el día de la cumbre con Macron para reclamar amnistía e independencia mientras el presidente de la Generalidad acudirá a la cumbre.

Imagine que en Francia le invitan a usted a una cumbre en Burdeos donde van a mostrarle en manifestación que quieren amnistía e independencia los socios de su anfitrión aunque el presidente regional acuda a la cumbre con usted. El presidente de la Republica les dice a los de Burdeos que ya se acabo su reclamación, pues vía " diálogo " se ha terminado, y estos le dicen delante de usted que miente, que no se ha acabado, pues su objetivo es independencia, y Republica de Burdeos. Maravilloso!

Mientras, este mismo día 10 usted equipara el CNI con los Mossos y la Ertzaina para que aquí ya no se investigue nada . Eso hacen en Alemania, Holanda o Portugal pues es lo que la protección del estado exige!El 11 de Enero, hace solo horas, el Consejo Fiscal alerta de que son muy nocivos para España varios aspectos de la ley de información clasificada. En Francia, Gran Bretaña o Alemania hacen evidentemente lo mismo para proteger la democracia, pues es muy sano hacerlo así.

Este mismo 11 de Enero se elije al nuevo presidente del Tribunal Constitucional, conocido por su retorcimiento expreso de la ley por órdenes de la superioridad, la vicepresidenta también de su cuerda, rompiendo la tradición, y usted como regalo muy pensado ha impuesto dos miembros de su gobierno, con lo que el nuevo Tribunal, como poco, sale absolutamente viciando y de parte. ¿Se imagina que el primer ministro de Portugal, Holanda, Alemania, Suecia o el presidente Macron impusieran a varios magistrados amigos de su misma filiación y gobierno en el TC ? ¡Ni en Venezuela! . Mientras, el 11 , hace horas, la alcaldesa de Barcelona reafirma que el proces no ha acabado y eso que es de su partido coaligado de gobierno. Usted callado . ¿Cree que el primer ministro de Portugal, Alemania o Francia admitiría esto ?Además, en un día pletórico, hace pocas horas, su Secretaria de Estado de Igualdad monta un escándalo mofándose de las mujeres haciendo bromas de las rebajas de penas y salida de violadores.

No rectifica y se reafirma al día siguiente. ¿Cree que esto se lo permitirían a sus colegas primeros ministros de cualquier nación ? ¿Cree que se lo permitirían a usted si fuera primer ministro de otro país ?

En el mismo escándalo del ministerio de Igualdad se ataca al matrimonio diciendo que ese “sacramento institucionaliza la violacion” y se blasfema contra la Virgen diciendo que “la mujer perfecta es la madre que no folla”. Aquí le exijo nuevamente como catolico que pida inmediato público perdón a todos los católicos y resto de españoles que no aceptan por mínimo respeto y mínimo decoro una blasfemia e infamia inaudita y sacrílega.

¿Se imagina una blasfemia y hecho similar en Portugal, Francia, Alemania, Italia , o Gran Bretaña, auspiciada y permitida tal blasfemia por sus primeros ministros? Ayer, 12 de Enero, por su acción en la eliminación del delito de sedición, el prófugo de la justicia principal y prófugos amigos podrán venir a España sin consecuencias, mientras el Juez Llarena desmonta su afirmación acerca de la sedición, de forma inapelable, sobre que había que homologarse con Europa . No es verdad. Usted miente, y además lo sabía perfectamente antes de su decisión. Eso tiene un nombre… Europa tiene figuras delictivas similares y con mayor pena en muchas naciones. ¿Osaría un primer ministro europeo provocar tal mentira?

El presidente de la Generalidad, en rebelión, vuelve a ratificarse ayer, afirmando su plan de Republica independiente y le desmiente a usted todos los días, y ayer día 12, presumiendo de ser quien ha cambiado el código penal y con ello lograr que el delito no solo se indultara sino que no existió y avanzar con ello en la “resolución del conflicto”. Usted calla, - ¿por que ? - cómplice en tales gravísimas afirmaciones de rebelión. ¡Ha de desautorizarle inmediatamente delante de todos los españoles y de toda Europa!

En fin, su socio golpista le hace a usted el código penal a la medida de su proyecto independentista . Esto es lo que hace un primer ministro de Francia, Portugal o Alemania para ser un buen ejemplo y para respetar y cumplir la Constitución, con socios, antes de nada, evidentemente, -que es lo democrático,- y es lo que se debe hacer, que son buenos delincuentes y buenos golpistas.Por cierto, ¿Qué ha pasado con las cartas explosivas o pirotécnicas de primeros de Diciembre? No sabemos nada los españoles. ¿Que ha pasado de la entrada de viajeros de China a España? Solo la presidenta de la Comunidad de Madrid ha avisado del peligro ejerciendo la mayor responsabilidad. No ha hecho usted el control riguroso en aeropuertos una vez más ni ha alzado la voz a las instituciones europeas para exigir máximo rigor común.

¿Sabemos cuantas personas procedentes de China están contagiadas? Usted hizo grave dejación y ocultó el peligro en 2020 . ¿Que hace ahora? No se puede estar liderando mientras, un “proces” con los enemigos de España para desarbolar nuestras instituciones, nuestra concordia, nuestra unidad, nuestra nación y nuestra democracia.Ayer, 12 de Enero, su ministra de Justicia dando un espectáculo en el parlamento europeo, inasumible para el prestigio de España.

Toda Europa sabe ya su máxima responsabilidad, y consciente voluntad en el ataque del Gobierno al Estado de Derecho, a la Constitución y a la democracia. No se puede hacer un Tribunal Constitucional, desde esta semana, igual al sistema bolivariano, y desde este momento sin credibilidad en Europa, y tampoco en las democracias occidentales, y con todo ello, sin abordar los auténticos problemas de la sociedad, querer destruir nuestra patria. No se puede Sr. Presidente.