Adif movilizará 50 millones para integrar el ferrocarril en San Andrés del Rabanedo

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, Adif, presentó hoy el proyecto de integración del ferrocarril en el municipio de San Andrés del Rabanedo, que desestima la opción de soterramiento, que “haría volver a la posición de partida y llevaría años poder iniciar las obras” y propone pasos inferiores que conecten el tráfico rodado y cuenten con aceras para las comunicaciones peatonales y ciclistas. Todo ello requerirá de una inversión de 50 millones de euros, que permitirán ver el proyecto concluido en un plazo de unos cinco años.

Así lo presentaron hoy el secretario general de Infraestructuras del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Xavier Flores, y la directora general de Planificación, Estrategia y Proyectos de Adif, Montserrat Rallo,acompañados por la alcaldesa de San Andrés del Rabanedo, Camino Cabañas, y el subdelegado del Gobierno, Faustino Sánchez, quienes definieron la propuesta como “ambiciosa, realista y transformadora” para “mejorar y transformar la ciudad y la generar espacios verdes para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos”, al tiempo que puntualizaron que “está abierta al diálogo con los vecinos y el Ayuntamiento”.

Vecinos protestando a las puertas del Ayuntamiento FOTO: J.Casares Agencia ICAL

Xavier Flores detalló que el proyecto constará de dos partes, una primera entre las calles Pablo Párroco Díez y Limonar de Cuba, con un presupuesto de unos 30 millones de euros, y otra en la zona de los talleres, que movilizará unos 17 millones de euros. El hecho de que la propuesta cuente con varias opciones permitirá “una actuación por fases”, para lo que este mismo año se lanzará un proyecto consultivo, en aras de que el próximo año se comience a redactar los proyectos y así “poder verlo hecho realidad en un plazo de cinco años”.

La encargada de desgranar los principales ejes del proyecto fue la directora general de Planificación, Estrategia y Proyectos de Adif, Montserrat Rallo, quien quiso dejar claro que “la integración no es la suma de actuaciones puntuales, sino una suma global y estratégica de cara al desarrollo de la ciudad”, para lo que se parte de la base de que “las estaciones tienen que quedarse en el centro ciudades para garantizar la movilidad desde posiciones estratégicas”, sin que ello suponga “, sin que suponga “una ruptura del crecimiento entre barrios”, para lo que es importante “garantizar la integración viaria y la crecimiento”, mientras que el soterramiento llevaría el proyecto “al punto de partida” y supondría “tener que iniciar tramitación estudio informativo”, lo que “llevaría años hasta poder iniciar las obras”.

Bajo la consideración de que “no existe necesidad de intervenir y conectar para solucionar la integración”, Rallo expuso que la propuesta se divide en dos ejes: el ámbito de la avenida Párroco Pablo Díez y el cubrimiento desde ducha avenida hasta la calle Voluntario Ángel Soto. En el primer ámbito, la intervención pasa por sustituir la actual pasarela metálica por un paso inferior que conecte el tráfico rodado y que cuente con un espacio de acera para comunicaciones rápidas para peatonal como ciclista y que respetará los accesos a las viviendas.

Tras resolver esa conexión rodada, se procederá al cubrimiento del tramo del ferrocarril en tres zonas diferenciadas desde el paso superior en curva de la Avenida Párroco Pablo Díez hasta pasar la actual pasarela que une la calle Limonar de Cuba con la calle Antonio Colinas. En estas zonas se procederá a la creación de una barra vegetal y de nuevos espacios sobre el cajón ferroviario, así como a crear conexiones peatonales y ciclistas a distintas velocidades. Por su parte, en la zona de los talleres ferroviarios se establecerá un cubrimiento sobre la superficie de la ciudad “con la estación Barcelona Sants como ejemplo”.

Con el objetivo de que “la ciudad pase por debajo del ferrocarril”, la representante de Adif detalló que el desarrollo de la arquitectura “elimina cualquier tipo de muro de los proyectos en las ciudades” para “permitir una vigilancia indirecta”, ya que “poder ver y ser visto da seguridad”, para lo que los pasos tendrán 14 metros de ancho con rampas y con “una naturalidad de encuentros con el desarrollo de la ciudad”.

Los vecinos se manifiestan por el soterramiento

La Plataforma por el Soterramiento del Ferrocarril en San Andrés del Rabanedo (León) se concentró hoy ante las puertas del Ayuntamiento para advertir que van a “seguir luchando” y que no van a consentir que Adif deseche el proyecto del soterramiento.

Ante la visita del secretario general de Infraestructuras del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Xavier Flores, al municipio para informar sobre el nuevo proyecto de integración del ferrocarril, que desestima la opción de soterramiento, y propone pasos inferiores y cubrimientos, la portavoz de la Plataforma, Marta Román, lamentó que esto se produzca “con la complicidad de la gran alcaldesa”, Camino Cabañas, cuya dimisión solicitaron.

“Las elecciones municipales y generales están próximas y nosotros vamos a ir a Madrid y nos van a ver allí la cara, porque vamos a salir a pelearlo porque no van a hundir nuestro pueblo”, enfatizó Román, quien aprovechó para hacer un llamamiento a todos los leoneses. “Esto no va de Trobajo del Camino y de San Andrés del Rabanedo, sino que va de que nos están chuleando a todos los leoneses porque necesitan que llegue un AVE a Asturias y nosotros lo que necesitamos es que no se hunda nuestro pueblo”, concluyó.