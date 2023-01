Cabero se muestra partidario de que el SERLA continúe funcionando

El presidente del Consejo Económico y Social de Castilla y León (CESCyL), Enrique Cabero, mostró hoy su confianza en que el Servicio Regional de Relaciones Laborales (SERLA) de la Comunidad siga funcionando porque, de lo contrario, “se generaría un vacío normativo” en la región.

Así lo aseguró en los instantes previos a la inauguración del programa ‘Audaces’ en 2023, en la sede del Consejo Económico y Social de Castilla y León, donde recordó que ya la Comisión Permanente de este organismo llegó a un acuerdo “por unanimidad” hace unos días para defender el mantenimiento del sistema de solución autónoma de conflictos laborales en la Comunidad y donde avanzó, además, que el propio CES está elaborando “un informe a iniciativa propia” sobre la importancia del SERLA.

No obstante, y tras recordar que dicha denominación fue dada por los interlocutores y que “salvo que ellos quieran cambiarla, supongo que se mantendrá”, matizó que se trata de un nombre que “no es igual en todas las comunidades” y que lo importante, por ello, “no es tanto el organismo de gestión sino el sistema de solución autónoma de conflictos laborales, que es como se denomina a nivel estatal”.

Un sistema que, de nuevo, apostó por mantener porque “los conflictos laborales existen y la legislación española ha regulado cómo se pueden resolver”, por lo que concluyó mostrando su convencimiento de que “en Castilla y León va a seguir funcionando conforme a lo previsto en la ley”.

Unas declaraciones que realizó durante la inauguración de las sesiones del año 2023 de su programa de audiencias activas “Audaces”, para abordar la diligencia debida empresarial con la esperanza de que se convierta en “norma universal” para el respeto de los derechos humanos laborales en todo el mundo.

Allí, el catedrático de la Universidad de Salamanca, Wilfrido Sanguineti apuntó que este nuevo concepto “compromete a las empresas a garantizar los derechos humanos” no solo en sus procesos sino en los de sus proveedores y toda la cadena de valor. Por ello ha llamado a las empresas del resto de Europa a seguir su ejemplo ante el marco de la futura pero inmediata aprobación de una directiva de la UE sobre diligencia debida empresarial, que “se va a aplicar no solo a las empresas europeas sino a las no europeas que tienen actividades relevantes dentro de Europa”, algo que el catedrático de la Usal espera que sirva para “controlar el cumplimiento de derechos en los procesos de producción de todo el mundo”. “Un paso de gigante y una esperanza” en materia de protección de derechos humanos laborales.

Y es que actualmente, continuó, se producen vulneraciones ya no tanto en el ámbito del trabajo infantil o forzoso, puesto que los casos hoy en día “se producen ya raramente”, sino en materias como inversión en seguridad y salud, ‘dumping’, y respeto a la retribución pactada o a la libertad sindical.