Homenaje de la ONCE a los empleados del Complejo Asistencial de Zamora

La ONCE reconoce el trabajo que realiza el Complejo Asistencial de Zamora con el cupón del próximo día 9 de febrero, cuya imagen es la del Hospital Virgen de la Concha, de la capital zamorana, dentro de la serie titulada ‘Tú eres importante’.

La delegada territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora, Leticia García, agradeció el “reconocimiento” por parte de la Organización Nacional de Ciegos Españoles al Complejo Asistencial de Zamora e incidió en la “vocación de servicio” que “comparten” ambas instituciones.

Dentro de esa vocación de servicio, la delegada territorial destacó la “labor social” de la ONCE. “Pone cada día a trabajar a muchos miles de personas, que contribuyen a crear riqueza y dinamizar nuestra sociedad, ayudando a personas a las que, por su discapacidad, les resultaría más difícil acceder al mercado laboral”, subrayó.

Cupón de la ONCE zamorano FOTO: María Lorenzo/Ical Agencia ICAL

“La Junta tiene como objetivo, también, acercar la actividad laboral y cultural a todos los colectivos, incluyendo a las personas con discapacidad. Y, si compartimos la vocación de servicio, es importante colaborar”, añadió.

En este sentido, Leticia García destacó la “colaboración” en los objetivos y puso como ejemplos en Zamora los servicios sociales. “Hoy nos ha traído a esta presentación algo tan visible como plasmar el Hospital Virgen de la Concha en un cupón de la ONCE. Gracias por ese reconocimiento, a la humanidad de nuestros servicios sanitarios. Hospitalarios y, sobre todo, de los profesionales. La imagen del Hospital Virgen de la Concha nos enorgullece a todos los zamoranos”, rubricó.

“Quiero agradecer a la gerente de Asistencia Sanitaria, Montse Chimeno, sus continuos desvelos y su amor a la profesión, que simboliza el de todos los profesionales del Complejo. El Hospital Virgen de la Concha es el gran referente de la asistencia sanitaria de la provincia”, agregó.

Por su parte, el delegado territorial de la ONCE en Castilla y León, Ismael Pérez, recordó los momentos más duros de la pandemia de coronavirus. “Nos dimos cuenta de la importancia de lo que teníamos, algo que, a veces, no somos capaces de ver, como es la asistencia sanitaria y algo que nadie se plantea no tener porque lo hemos tenido siempre”, comentó.

“Cuando salimos de aquella situación, dijimos que teníamos que ser capaces de agradecer a ciertos sectores, sobre todo de actividad social, empresarial y pública, el esfuerzo extraordinario que hicieron por todos nosotros. El sanitario es el primero que está en el pódium. Cuando fueron imprescindibles, estuvieron y lo hicieron”, sentenció.

Ismael Pérez explicó que, en aquel momento, se puso en marcha la serie de motivos del cupón, bajo el epígrafe ‘Tú eres importante’. “En la imagen aparece el Hospital, como referente. Está lleno de grandes personas que hacen muchas cosas por nosotros todos los días. Al final, la ONCE es una entidad social que presta servicios y, cuando estuvimos confinados, la ONCE siguió atendiendo a las personas, a sus trabajadores… No era posible no hacerlo”, relató.

“Nos hemos ido recuperando de esa situación, hay que mirar al futuro y tenemos cosas por hacer y se pueden mejorar cosas. Estamos trabajando con la Consejería de Sanidad para intentar que los centros sanitarios sean un poco más accesibles”.

Accesibilidad

En este contexto, apuntó que la ONCE ha hecho un estudio de accesibilidad del Hospital Virgen de la Concha y pronto se firmará un acuerdo con la Consejería de Sanidad para mejorar ese apartado. “Enhorabuena por el trabajo que hacéis porque es muy difícil y lo queríamos reconocer con estos cinco millones de cupones que recorrerán las manos, los bolsillos y los corazones de tanta gente a nivel nacional. Lo agradecemos y lo valoramos”, concluyó.