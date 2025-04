Absuelven a un acusado de agredir sexualmente a una chica que no recuerda lo sucedido

La Audiencia Provincial de Salamanca ha absuelto a un hombre acusado de agresión sexual por haber tenido relaciones sexuales con penetración vaginal y sin preservativo con una mujer que aseguró que no se acordaba de lo sucedido y que lo denunció tras enterarse, ya que ella no lo había consentido.

"El tribunal, tras el análisis de todas las pruebas practicadas, no puede sino llegar a la conclusión de que el acusado no pudo percibir sin ningún género de duda que la denunciante estuviera privada de voluntad y que no consintiera las relaciones sexuales, de manera que el tribunal ante esta tesitura ha de hacer uso del principio 'in dubio pro reo', según se desprende de la sentencia publicada hoy por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL).

Y añade: "La prueba no ha conseguido llegar a una conclusión fundada que vaya más allá de la duda razonable por lo que, existiendo más de una hipótesis posible, no es factible optar por la más perjudicial para el acusado porque de hacerlo se vulneraría el principio 'in dubio pro reo' y con ello el derecho a la presunción de inocencia".

Los hechos se produjeron la madrugada del domingo 27 de noviembre de 2022, tras una noche de sábado en la que ambos volvieron a encontrarse de fiesta en el mismo local donde se habían conocido dos semanas antes y en la que terminaron con otros amigos en el piso compartido de la chica.

El domingo durante el día, el acusado le contó a una amiga en común que habían tenido sexo, pero la denunciante no lo supo hasta el lunes, cuando él se lo dijo, algo que ella "no se esperaba" y de lo que no tenía conocimiento, según declaró en el juicio.

"Se duchó por lo menos cinco veces, una compañera de piso se la encontró en la ducha llorando y empezaron a realizar llamadas a los amigos y amigas que habían salido esa noche para reconstruir lo que había podido suceder, se lo dijo a su madre y fueron al hospital y formularon denuncia", recoge la sentencia, en la que se indica también que la chica asegura que había rechazado al acusado cuando él "quiso algo con ella" la primera vez que se vieron dos semanas antes.

La Audiencia Provincial concluye que las declaraciones de la denunciante, "a pesar de no poder ser adjetivadas como inveraces, adolecen de un vacío casi total en su memoria, de manera que no recuerda haber dado consentimiento para mantener con el acusado relaciones sexuales".

Y agrega: "Hasta donde el resultado de las pruebas practicadas han permitido a este tribunal, nos sitúan en un contexto en el que es verosímil la hipótesis de que el acusado creyera que Begoña consentía la relación sexual. En definitiva, la Sala (que ha tomado la decisión por unanimidad) alberga serias dudas en cuanto a lo realmente ocurrido, tal y como ya ha sido expuesto anteriormente, siendo procedente el dictado de una sentencia absolutoria porque no acreditada la culpa, más allá de toda duda razonable, procede la absolución".

Los hechos ocurrieron en la habitación de la denunciante, en la que también dormía esa noche un amigo del acusado, quien declaró no haberse enterado de la relación sexual pero sí haber oído decir a la chica "estate quieto", "susurrando y vacilando", y negó que la mujer estuviera inconsciente esa noche, a pesar de que ella sostiene no recordar prácticamente nada entre las 3 de la madrugada y las 11 de la mañana del día siguiente.

La amiga a la que el acusado primero contó que había tenido sexo con la denunciante declaró que le había dicho también "no soy capaz de meterme en la cama con una chica y no follarla" y que lo había hecho para "hacerse el chulito".