Advierten de que si no se vence la exclusión social "se pone en peligro el sistema"

La sede del Consejo Económico y Social (CES) en Valladolid ha acogido este jueves una jornada sobre lucha contra la aporofobia, en la que han participado miembros de la Junta, como el gerente de Servicios Sociales, Carlos Raúl de Pablos, la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN) con su responsable Arturo Santos, y el propio CES, con Enrique Cabero al frente.

Un foro en el que todas estas instituciones han coincidido en rechazar que se “culpabilice" a las personas pobres "por ser pobres” y donde han advertido de que “si no se vence la pobreza y exclusión que producen, se pone en peligro el sistema”.

El presidente de EAPN de Castilla y León alertaba de que la aporofobia “muchas veces" llega contra aquellas personas que no necesariamente tienen que estar en la calle o no tengan residencia, sino que va muchísimo más allá, y ponía como ejemplo que una de cada cuatro personas que no tiene suficientes recursos “ni siquiera opta a las becas de educación porque no tiene siquiera los recursos intelectuales para poder llegar a ello”.

Yafeaba algunas intervenciones del vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, o del consejero de Empleo, Mariano Veganzones, criticando que la concesión de ayudas o subsidios son excesivas o desincentivadoras a la hora de encontrar un empleo, "porque no ayudan en nada" en ese camino.

Cabero, aseguraba que la aporofobia es el “más grave problema” que tiene el Estado Social y Democrático de Derecho, y llamaba la atención de ese “riesgo” que existe como sistema si no se repliega a la pobreza, tal y como establece el artículo 92 de la Constitución.

Cabero se detuvo particularmente en la aporofobia, concepto que se acuñó a propuesta de la filósofa Adela Cortina (Valencia, 1974), y que definía como “una de las realidades que más preocupa en la actualidad en las sociedades más avanzadas”. "No se puede culpabilizar a las personas pobres de ser pobres ni generar rechazo contra esta situación", insistía. , al recordar que las diferentes crisis y la pandemia "nos han demostrado que somos vulnerables y nos puede tocar a nosotros".

Por ello, apelaba a la necesidad de que los poderes públicos y las diferentes organizaciones “favorezcan la plena inclusión e integración en la sociedad, para que todo el mundo tenga unos derechos reconocidos constitucionalmente que deben poder ejercer”.

Algo para lo que, en su opinión, es “imprescindible" que se garantice un mínimo de renta, de ayudas, tal y como recoge, prosiguió, el Estatuto de Autonomía. “La pobreza es un grave problema humano, ético y para el funcionamiento de la sociedad”, sentenciaba.

Si bien, el presidente regional del CES señalaba que no se ha detectado que haya crecido la aporofobia en Castilla y León, sino que es un problema “latente" en toda España sobre el que hay mayor concienciación.

Derecho a una renta mínima

Desde la Gerencia de Servicios Sociales de la Comunidad, su responsable Carlos Raúl de Pablos, incidía en que en el Estatuto de Autonomía está "reconocido" el derecho de todos los ciudadanos de Castilla y León a tener una renta mínima, una renta garantizada a la ciudadanía" y que por ello desde la Consejería siguen trabajando para que las personas en situación de exclusión tengan una vida como cualquier ciudadano.

De Pablos señalaba que la aporofobia hay que darla a conocer, "porque en muchas ocasiones no se tiene conciencia de que es un problema como tal”, y para "eliminar estereotipos", ya que, a su juicio, a veces las personas piensan que ese es pobre porque algo habrá hecho para serlo o no se ha esforzado lo suficiente.

El gerente regional de Servicios Sociales llamaba también la atención y advertía de los “pequeños detalles”, como “impedir entrar en un lugar si alguien lleva una ropa diferente o está mal vestido o simplemente es un sin hogar”. Y ponía en valor las políticas aplicadas por la Junta, tanto a través de la Renta Mínima Garantizada como en otros programas en materia de empleo, vivienda, acogimiento familiar o apoyo para salir de ese proceso de exclusión social. "Ayudamos a los padres, pero sobre todo a que los hijos tengan oportunidades para poder salir de ese círculo”, decía.