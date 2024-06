La Aemet advierte de un giro radical del tiempo para este fin de semana en Castilla y León

Como toda primavera que se precie de serlo, el tiempo va y viene, mejora y empeora según los días. Esta estación del año es así, y no cambiará nunca.

El mes de mayo nos ha dejado con temperaturas más frescas de lo que se esperaba, sobre todo en la mitad norte peninsular.

Un mes en el que no ha hecho calor salvo algunos días aislados, como ha sido esta semana, en la que las temperaturas experimentaban un notable ascenso hasta superar los 30 grados de máximo y no bajar de los once de mínimo en muchos de la Comunidad durante las jornadas del miércoles y el jueves.

Pero ayer viernes la cosa empezó a cambiar, debido a la entrada de una DANA que ha traído fuerte viento y, además, fresco, a lo que sumarán lluvias e incluso tormentas este fin de semana.

Por lo que se espera un inicio del mes de junio en el que habrá que recuperar una prenda de abrigo e incluso el paraguas, aunque este último no será este sábado en Castilla y León.

La predicción de la Aemet para este primer día de junio habla de nubes y precipitaciones débiles en la zona Cantábrica, con vientos del nordeste y fuertes rachas.

Las temperaturas máximas serán parecidas a las de ayer viernes, y se podrían alcanzar los 26 grados en Salamanca y Zamora, mientras que en Segovia y Ávila no se superarán los 24; en Valladolid y León se llegará a los 23 y en Palencia y Soria estarán sobre los 20. La única capital de provincia que no llegará a los 20 grados será Burgos, que se quedará en los 18 y con mínimas de siete grados, por lo que habrá que recuperar la cazadora en tierras burgalesas, sobre todo a primera hora del día y al meterse el sol.

Si bien, la Aemet advierte de riesgo muy alto ó extremo de incendio en amplias zonas del suroeste y centro de Castilla y León

Pero hay más zonas de la Comunidad en las que hará más frio que en Burgos, como por ejemplo en la localidad también burgalesa de Espinosa de los Monteros, donde no se llegará a los 15 grados en las horas centrales del día, mientras que las vecinas de Medina de Pomar y Briviesca podrían llegar a los 17.

Además, en los municipios palentinos de Guardo y Aguilar de Campoo, tampoco superarán los 16 grados. En el municipio soriano de Vinuesa se podrían alcanzar los 17 como máximo, al igual que en Lerma y Salas de los Infantes, en la provincia de Burgos.