La Aemet avisa de una subida de las temperaturas y lluvias en estas zonas de Castilla y León

Tras una semana fría y lluviosa en Castilla y León, parece que este fin de semana que se avecina el tiempo dará una pequeña tregua con un aumento de las temperaturas, que serán más agradables y casi primaverales en algunos puntos de la Comunidad.

Así, la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) habla de que el día amanecerá con cielo nuboso en el suroeste y con algunas precipitaciones, más probables por la mañana, y localmente fuertes y persistentes en el Sistema Central. Ya por la tarde las lluvias serán más dispersas.

En el resto de la comunidad predominarán los cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas y probables brumas y nieblas, principalmente en zonas de montaña y zonas altas de meseta, al amanecer y al meterse el sol.

Las temperaturas suben ligeramente, tanto las mínimas como las máximas. En ciudades como Zamora y Salamanca se podrían superar los 20 grados durante las horas centrales del día, mientras que en Valladolid rondarán los 20 grados también.

Ávila y Soria, con 14 y 15 grados, respectivamente, marcarán las máximas más bajas.

En cuanto a las mínimas, también suben sobremanera, sobre todo en Segovia o Ávila, donde no bajarán de los 10 grados, lo que no está nada mal para la época del año en la que estamos. Soria y Burgos podrían alcanzar los 5 grados, pero no hay riesgo de heladas en las capitales de provincia.

El viento soplará del este y del sureste, con rachas fuertes en montaña.

En el sur de las provincias de Salamanca, en concreto en la zona de Béjar y el Sistema Central abulense, estuvo lloviendo con intensidad y la Aemet decretó ayer por la tarde aviso amarillo en esta zona que se ha prolongado hasta las siete de la mañana de hoy

En el caso de la zona de Béjar cayeron en torno a los 15 litros por metro cuadrado en una hora, y en el sur de Ávila cerca de 40 litros por metro cuadrado en doce horas.

Para este jueves podría caer algo de agua en la localidad abulense de Arenas de San Pedro e incluso en Ávila capital, donde hay un 50 por ciento de probabilidades de que llueva según la Aemet entre las seis de la mañana y las doce del mediodía.

Donde se esperan más lluvias es en la provincia de Salamanca entre las 12 y a las 18 horas, especialmente en las zonas de Ciudad Rodrigo, La Fuente de San Esteban o Vitigudino, aunque también podría caer agua en la zona zamorana de Fermoselle.