Ana Sánchez, a Suárez-Quiñones: “Que diga si es absurdo y un despilfarro mantener todo el año el operativo de incendios”

El PSOE insta al consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, a que explique ante el pleno de las Cortes si el operativo de extinción de incendios se mantendrá los 12 meses del año.

“Que el señor Suárez Quiñones nos diga si, aunque firmara los acuerdos del Diálogo Social y en la aplicación del Real Decreto de líneas extraordinarias de mantener el operativo todo el año, le sigue pudiendo su leitmotiv de que es absurdo y un despilfarro mantener todo el año el operativo de incendios”, cuestionó la vicepresidenta segunda de las Cortes y procuradora zamorana, Ana Sánchez.

“Que nos explique si están cumpliendo con mantenerlo todo el año porque, de facto, en Zamora ya se está recortando. Lo estamos advirtiendo en enero. Ahí queda para la hemeroteca. Ojalá no tengamos que arrepentirnos más pronto que tarde”, advirtió.

Por otra parte, los socialistas presentarán a la Comisión de Medio Ambiente una proposición no de Ley para pedir a la Junta que instale torres de videovigilancia, “pero que sea un sistema híbrido entre la tecnología y mantener el mismo número de torretas de vigilancia y de vigilantes” en toda Castilla y León, con especial hincapié en Zamora.

“No hay que explicar ni lo que sucedió aquí ni cuáles son nuestras especiales características porque resulta especialmente doloroso que, después de todo lo acaecido, pretendan recortar, además de no abonar las ayudas. Llegaron a prometer 50 millones de euros para la zona y han adjudicado 275.000 euros”, reprochó Sánchez.

Retraso del AVE

“Hemos visto estos días al presidente de la Diputación muy ‘ofendidito’ porque el tren tenía un retraso y queremos saber si se va a indignar muchísimo cuando sepa el recorte que están haciendo sus compañeros de la Junta de Castilla y León en materia de extinción de incendios con todo lo que sufrimos en 2022 en la Sierra de la Culebra”, ironizó,. en alusión a las críticas vertidas el pasado 23 de enero por Javier Faúndez al sufrir la expedición zamorana que acudía en AVE a Fitur un retraso de una hora.

Ana Sánchez hizo estas declaraciones en la sede del PSOE de Zamora, acode acudió, junto con la portavoz socialista en la Diputación de Zamora, Sandra Veleda, a presentar iniciativas y a analizar la situación de la Sierra de la Culebra.

“En Zamora, no olvidamos lo que sucedió hace dos años y, mucho menos, olvidamos a las cuatro personas fallecidas, a las decenas de heridos, a los voluntarios y a los vecinos de los 52 municipios de la Sierra de la Culebra. Queremos tratar de hacer solo un poquito de justicia a una zona absolutamente maltratada por la Junta de Castilla y León”, señaló.

“La Junta de Castilla y León plantea eliminar torres de vigilancia contra incendios, es decir, reducir de facto el operativo de extinción de incendios, al que denuncia también la Asociación en Defensa de la Sierra de la Culebra. Nos hemos reunido con representantes de los vigilantes de las torres. No es que la Junta tenga intención de reducir torres de vigilancia y vigilantes, sino que, de facto, ya lo ha hecho”, insistió.

En este sentido, apuntó que, en la Comunidad autónoma, hay 166 torres de vigilancia “y quieren dejarlas en 99” y que hay 384 vigilantes “y quieren dejarlos en 198”, además de precisar que, en la provincia de Zamora, hay 18 torres de vigilancia “que quieren dejar en diez” y 40 escuchas de incendios, que “ya han dejado en 20”.

“Todo tiene su origen en el convencimiento de Suárez-Quiñones que, inexplicablemente, sigue siendo consejero de Medio Ambiente, de decir que mantener el operativo de incendios es todo el año, es absurdo y un despilfarro. Este es el verdadero problema”, reiteró.

Sierras de Paramera y La Culebra

Ana Sánchez recalcó que tras las “nefastas” declaraciones del consejero de Medio Ambiente, se declararon los incendios en la Sierra de la Paramera, en Ávila, y de la Sierra de la Culebra, en Zamora. “Las gentes de nuestra tierra salieron a la calle a exigirles mayor compromiso con el operativo de extinción de incendios y así lo hicieron también los sindicatos”.

“El 27 de septiembre de 2022, en la mesa del Diálogo Social, acordaron mantener el operativo de incendios todo el año, es decir, una enmienda a la totalidad, a la nefasta y negligente política medioambiental de Suarez-Quiñones. Y se aprobó el Real Decreto de 1 de agosto de 2022 de medidas extraordinarias de prevención de incendios forestales, en el que también se exige que se mantenga el operativo de incendios todo el año”, detalló.

En este sentido, la vicepresidenta segunda de las Cortes autonómicas denunció que, en Zamora, “no se cumple ni con los acuerdos de la mesa del Diálogo Social, ni con el Real Decreto de medidas extraordinarias de extensión de incendios” y apostilló: “Tenemos 42 vigilantes y 18 torres. Dos vigilantes por torre, salvo en Villardeciervos, Villarejo y Villarrín, donde tienen cuatro, tres y otros cuatro porque son las únicas que hacen dos turnos. Pues bien, de las 18 torres solo han llamado a los vigilantes de diez y solo han llamado a dos vigilantes por torre”, criticó.

De esta forma, hizo hincapié en que “se han eliminado de facto las torres de vigilancia de Alto Mahíde, Alto Carmona, en Tabara; Congosta, Moveros, Nuez de Aliste, Pías, Robledo y Sagallos. “Esto les sonará. Recuerdan cómo decíamos que da igual que haya consultorios en los municipios si no hay médicos. Da igual que haya torres de vigilancia si no hay vigilantes. La Junta pretende sustituir a los vigilantes por cámaras de videovigilancia. No estamos en contra de la tecnología, que es complementaria pero, nunca jamás, sustitutiva de la acción humana”, subrayó.

“Hay áreas en las que las cámaras pueden fallar por meros motivos técnicos, sabotajes, condiciones climáticas adversas, niebla, humo denso, por no hablar de las extensiones de terreno que hay en Zamora y en el conjunto de Castilla y León por mala cobertura de red o la transmisión de datos en tiempo real”, enumeró.