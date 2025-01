Andrés Ortega: “Los empresarios necesitamos certidumbre, saber en qué entorno nos manejamos y que nos dejen trabajar”

El presidente de la Federación Empresarial Segoviana, Andrés Ortega, pide a las instituciones estabilidad económica y legal para poder sacar adelante los proyectos que, como asegura, “marcarán el desarrollo de la provincia” como son el Plan Territorial de Fomento, que reunirá a su segundo grupo de trabajo en este mes de enero, y el Puerto Seco de Prado el Hoyo en los que la FES mantiene un papel importante y activo con el compromiso de ser el altavoz de las demandas y necesidades del sector empresarial de la provincia y posicionarla en el mapa como un punto logístico de relevancia.

¿Cómo afronta ese nuevo mandato?

Con mucha ilusión, esperanzas nuevas y mucho apoyo, que es lo más importante que he recibido por parte de mis compañeros, las personas que están en la Junta Directiva, y del resto de presidentes que conforman los sectores de la actividad empresarial de la provincia de Segovia, que han valorado el esfuerzo realizado durante todo ese tiempo. Me estaba pensando si continuar o no, pero todo el apoyo ha hecho que, junto con los proyectos que hay ahora mismo en Segovia y por el momento en el que están, han hecho que decidiera continuar otros cuatro años más.

Empieza un nuevo año, ¿qué valoración hace de la actividad de la FES durante 2024?

Ha sido un año que empezó peor de lo que ha terminado, con basten nubarrones en el horizonte marcados por una inflación desbocada, subida de precios en las materias primas, con los problemas derivados de la invasión de Rusia a Ucrania, los ataques indiscriminados en Israel, que parecía que el año iba a ser complicado, pero Segovia, apoyado por el Turismo y un comportamiento de la economía mucho mejor de lo esperado, ha hecho que las empresas terminemos un año en buenas condiciones.

¿Cómo se encuentra el sector empresarial en Segovia?

Un sector empresarial que sigue trabajando para mantener a flote las empresas, por los objetivos importantes como la reducción de intereses, que la inflación llegue a esta prácticamente en cero para que no afecte a los negocios, que haya normalidad a nivel institucional, que la política se normalice y no tengamos que estar expuestos a estos vaivenes y, sobre todo, en lo que se refiere al Ministerio de Trabajo, con tantas propuestas distintas olvidando el Diálogo Social, negociando las medidas bilateralmente con los sindicatos y creando inestabilidad para los empresarios que, precisamente, necesitamos certidumbre, saber en qué entorno nos manejamos y que nos dejen trabajar.

Con todo ello, ¿a qué retos se enfrenta al sector en la provincia?

Nos enfrentamos a un reto muy importante que es el sacar adelante el Plan Territorial de Fomento promovido por la Junta de Castilla y León y que vendrá a determinar en un primer plazo las ubicaciones donde se desarrollará y que, luego, a través del desarrollo, traerá nuevas inversiones, industrias y suelos industriales que, al final, ayudará al desarrollo industrial de la provincia y empiece a despuntar

¿Cuál es el papel de la FES en el desarrollo del Plan?

Yo creo que la Federación tiene un papel importante y destacado, empezando en 2024 con un estudio determinante para el Plan, donde se determinaban las áreas de actuación con 71 propuestas y cinco ubicaciones para su desarrollo. Un plan muy ambicioso que dejaba patente las necesidades de la provincia y ponía encima de la mesa todas las actuaciones que son necesarias para llevar a cabo, industrialmente hablando, la provincia que queremos. Ese estudio ha llevado muchas horas de trabajo, con distintos organismos y actores de la provincia que tenían algo que decir. La FES, por ello, desde el momento que se planteó la idea de desarrollar un Plan, nos hemos involucrado mediante el fomento de las reuniones y que las mesas de trabajo se hayan lanzado.

La Junta se anunció la convocatoria de un nuevo grupo de trabajo para este mes de enero, ¿qué expectativa tiene de este encuentro?

Este encuentro, correspondiente a la segunda reunión convocada, servirá para, una vez lanzado el Plan Territorial de Fomento, determinar las ubicaciones de actuación del propio Plan. Esta es nuestra expectativa para que ya, con las ubicaciones sobre la mesa, podamos trabajar sobre las medidas de actuación en cada uno de ellas, también de las especiales que haya que hacer en aquellas otras donde no estén determinadas dentro del propio plan, pero sí que haya que hacerlas de forma concreta y especial.

Con la vista en 2025, ¿qué otros proyectos se plantea la FES?

Seguimos trabajando de manera constante en algo que vendrá a dinamizar nuestro tejido empresarial y que será un antes y un después en la provincia, que será la implantación de esa plataforma logística ferroviaria con la terminal de carga y el puerto sector de Prado del Hoyo. Un ponernos en el mapa logísticamente hablando y un cambiar las comunicaciones y la manera de transportar nuestras mercancías hacia el norte de Europa y distintas ubicaciones de una manera mucho más ágil y económica y con el acercamiento a los demás puertos.

¿En qué punto se encuentra?

Este proyecto se encuentra en un buen estado, estamos terminando una ampliación de capital donde se están incorporando nuevos socios, entre ellos, el Ayuntamiento de Segovia y se trabaja en el estudio de viabilidad necesario para organizar el protocolo de actuación entre la Junta y el Gobierno de España para que esto pueda ser una realidad pronto.

La educación también ha marcado la actividad de la FES en 2024, ¿cómo se plantea este año respecto a esta materia?

Vamos a seguir trabajando en le fomento de la Formación Profesional, fuimos pioneros de la FP Dual en la provincia y hemos sido ejemplo a nivel nacional de cómo involucrándose las empresas, daba resultados positivos tanto para estudiantes como para el sector. Los datos del primer curso, que lo lanzamos hacia la internacionalización con 13 alumnos, que antes de que acabasen el año estaban todos trabajando. Hemos continuado así año tras año, enfocándonos en las áreas necesarias para nuestra provincia, como algo necesario para el desarrollo del sector empresarial.

Finalmente, ¿qué demandas tiene la Federación para desarrollar todos los proyectos propuestos para este nuevo año?

Nuestros propósitos se limitan a pedir que a las empresas nos dejen trabajar, que no nos carguen de nuevas y distintas leyes que nos entorpezcan los trabajos. Asimismo, pedimos que no nos despierten cada día con nuevas normativas, ya que en este momento en el que se encuentra la provincia de Segovia, inmersos en cuestiones importantes, los empresarios necesitamos tranquilidad para poder desarrollar nuestra labor, poder invertir, generar empleo y riqueza, que al final es lo que soporta el Estado del Bienestar en el que nos encontramos y a todos nos gusta.