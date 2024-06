Ayala valora el primer año de mandato en el Ayuntamiento de Burgos con “una satisfacción moderada”

La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, valoró “positivamente” el primer año de mandato municipal en el Ayuntamiento de la capital si bien precisó que siente “una satisfacción moderada”. “Aunque nos queda mucho trabajo por hacer, el cambio que pidió la ciudad para salir del letargo socialista ha llegado”, exclamó al comienzo del desayuno informativo que ofreció en la cafetería del Fórum Evolución para realizar un balance del primer año de mandato, acompañada del vicealcalde, Fernando Martínez-Acitores, así como del resto del equipo de Gobierno municipal.

Así, la primer edil insistió en que “quedan tres años para que el camino sea efectivo” y enumeró cinco parcelas para resumir lo que, a su juicio, ha supuesto este año para la ciudad. Se refirió al “desbloqueo” en temas de la anterior legislatura, al “avance” en lo comprometido electoralmente, a las “grandes decisiones de futuro”, la planificación de la ciudad y el desarrollo urbano, así como a lo que denominó “Ayuntamiento facilitador”.

En este sentido, Ayala recordó que 2024 es un “año de proyectos” porque la tramitación que conlleva poder culminar obras es “muy larga” y “el primer paso es avanzar con los proyectos que a lo largo del mandato se irán ejecutando para volver a tomar el pulso a la ciudad”, manifestó. En relación al desbloqueo de temas del anterior mandato, citó algunos como el parque Félix Rodríguez de la Fuente, el avance en la plaza Santiago, la urbanización de San Cristóbal, el centro cívico Fuentecillas, el CTR, la red de calor o la zona de bajas emisiones.

En cuanto a los “avances” en lo comprometido electoralmente, se refirió a los proyectos de parkings en altura, el proyecto de ampliación del bulevar, la modificación del PGOU y el proyecto de ExpoBurgos, la transformación del ocio en la ciudad con la puesta en marcha de los bailes de tarde o el ciclo de charangas, así como las campañas de asfaltado.

Un proyecto que destacó sobre los demás fue los avances sobre la demolición del Mercado Norte, que se licitará próximamente. “También va en la gestión más despacio de lo que nos gustaría”, reconoció, al tiempo que lamentó que “es otra de las cosas en las que no éramos conscientes del barro que había en el proyecto porque el anterior alcalde se dedicó a mentir a los burgaleses” en alusión a que “cuando hemos llegado y hemos hablado con todas las empresas que hacen mercados en España, ninguna estaba interesada”.

“El barro que nos hemos encontrado en ese proyecto era algo que no esperábamos. Estábamos convencidos de que sería una cuestión de empezar a licitar casi de forma inmediata. Pero las mentiras vertidas por el anterior equipo de gobierno hacen que haya que hacer alguna modificación en el proyecto y que todo vaya mucho más lento de lo que preveíamos”, argumentó Ayala.

Sin embargo, aseguró que “se sigue trabajando en ello” y que “se ha avanzado” en la parte del proyecto de demolición. Además, recordó que los comerciantes que están en el actual Mercado Norte deberán trasladarse como fecha máxima el 15 de julio al mercado provisional. A partir de ahí, aseguró que “sí que se ha avanzado con el proyecto de urbanización y con el proyecto de demolición del actual mercado para evitar que se convierta en un lugar complicado en el centro de la ciudad”.

“Un campo de minas”

No obstante, reconoció que el Mercado Norte es “uno de los temas en los que más problemas hemos encontrado”, al que sumó “todo el tema relacionado con personal”, donde según denunció, “hemos encontrado un campo de minas casi a punto del colapso del Ayuntamiento”. “Es lo que más nos está costando sacar adelante”, exclamó.

En este asunto de personal, la alcaldesa recordó que cuando asumieron la gestión hace un año, “el 34 por ciento de los puestos de trabajo estaban vacantes o con sus titulares en situación de baja”. “La práctica totalidad de las Áreas acusaban una elevada tensión por la insuficiencia de recursos”, afirmó, a lo que añadió que “esas carencias llevaron a tener que tomar decisiones urgentes para evitar que el Ayuntamiento colapsara”. En estos doce meses, resaltó, se han incorporado unas 40 personas más a la plantilla municipal.

Disolución de consorcios

La alcaldesa de la capital también se refirió a la que ha sido “la decisión más importante” que afecta al futuro de la ciudad como es disolver los Consorcios del Desvío del Ferrocarril y el del Polígono industrial de Villalonquéjar, que se llevará al Pleno del próximo viernes, 21 de junio, acompañada de los informes necesarios. Así, explicó que el Ayuntamiento pasará a asumir tanto esos 200 millones de deuda como los activos que todavía no se han vendido.

Otra de las “grandes decisiones” que destacó que se han tomado fue la de dar “un giro radical” al funcionamiento del antiguo Promueve, ahora Proburgos. Asimismo, Ayala destacó que el equipo de Gobierno también “ha avanzado” en la necesidad de una Estrategia de ciudad a medio plazo que, a su vez, estará comprendida por un Plan Estratégico Industria, otro de Turismo, una hoja de ruta sobre las inversiones plurianuales en Deportes, así como un documento global de Estrategia de Ciudad.

"Sin planificación de subir los impuestos”

La regidora municipal respondió también a si existe la intención de subir los impuestos a los burgaleses, a lo que respondió que “en absoluto” existe una “planificación de subir los impuestos”, en alusión a la posibilidad de una subida de la tasa de basuras.

“Afortunadamente no hay un problema de dinero en el Ayuntamiento”, afirmó Cristina Ayala, para justificar que los proyectos se llevarán a cabo “a más largo plazo” para que “nos entren en ese dinero” que hay en el presupuesto de este año de 236 millones de euros. Que pueda subirse estos impuestos o no “dependerá”, según la alcaldesa, “de las necesidades” en el caso de la tasa de aguas.

En cuanto a la tasa de basuras, relató que “todavía no tenemos un estudio claro de la tasa de basuras, cuando lo tengamos cerrado sabremos si efectivamente la normativa nueva que hemos estrenado nos impulsa a tener que subir o no la tasa de basuras, que por otro lado es para cubrir las inversiones, pero no tenemos planificación de subir los impuestos en absoluto”.

“Como un niño que acaba de empezar a andar”

Por su parte, el vicealcalde de la ciudad, Fernando Martínez-Acitores, realizó un símil de este primer año en el equipo de Gobierno y se refirió a él como “un niño de un año que acaba de empezar a andar”. “Ha sido un año en el que ha habido un poco de todo”, entendió, al tiempo que insistió en que “ha habido el niño pequeño de un año, se pega un batacazo, se levanta, come terrores, pero empieza a desarrollarse, empieza a caminar por un lado, por otro, pero al final está andando, se está desarrollando y está comenzando a funcionar ya con ganas y desarrollándose.”, argumentó.

Martínez-Acitores coincidió con la alcaldesa en su valoración de “razonablemente satisfechos” si bien advirtió de que “hay muchas cuestiones a mejorar”, aunque ironizó con que “si hacemos caso al portavoz socialista, al señor de la Rosa, lo estamos haciendo de maravilla porque las cosas que él el otro día hizo en su balance para nosotros son puntos positivos”.