Una "buena" campaña de la trufa pese a la irrupción del escarabajo

Una campaña de la trufa en Soria y Burgos “buena" debido a las lluvias que cayeron en abril y mayo del pasado año, pero también a que se pudo regar Así se califica la temporada de este año desde la Asociación de Truficultores soriana, donde se muestran satisfechos pero advierten, por poner un pero, de que en algunas plantaciones ha aparecido el escarabajo de la trufa, debido a las altas temperaturas del verano y los inviernos templados provocan que el coleóptero sobreviva y que se den producciones “catastróficas”.

No obstante, señalan que el insecto “de momento” no ha causado daños “irreversibles" en la cosecha trufera de Castilla y León, pero sí ha supuesto una merma porque el insecto deposita una larva que se come la trufa.

En Teruel se estima que entre el 80 y el 90 por ciento de la trufa está afectada y por ello, el colectivo trufero soriano intentará que la Junta modifique las fechas de recolección de la trufa.

“En Soria el 98 por ciento de la trufa es muy buena. En Teruel las plantaciones van en autopistas pero en Castilla y León las mismas están separadas por kilómetros y eso es una ventaja porque el escarabajo no se propaga con tanta facilidad. Este bicho en invierno se enterraba y se moría y ahora no se muere con facilidad”, señala el presidente de la Asociación de Truficultores de Soria, José Manuel Pérez, en declaraciones recogidas por Ical.

El CITA de Aragón y la Universidad Autónoma de Barcelona trabaja para el control del escarabajo trufero a través de trampeo sistemas de trampeo y el uso de los nematodos enotomopatógenos aplicados al suelo en otoño.

Respecto al sector, Pérez asegura que está fuerte en Castilla y León con Soria a la cabeza, aunque está creciendo en Valladolid, Segovía y Palencia, pero todavía falta promoción para que el consumidor final adquiera el producto y lo utilice en la cocina.

La campaña arrancó para las plantaciones el 15 de noviembre y el 1 de diciembre para la silvestre y finalizará el 1 de marzo y para silvestre el 15 de marzo. Se estima que en Soria se producen cuatro y seis mil kilos que se suman a otros 3.000 aproximadamente que se recolectan en toda Castilla y León. La Asociación de Truficultores de Soria pretende conocer la producción real de la trufa en la Comunidad porque los datos no son del todo fiables.