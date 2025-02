El campo ruge otra vez en defensa de su futuro

Un año y cuatro días después del inicio de la «revolución del campo» que llevó a las carreteras y calles de las ciudades y pueblos a decenas de miles de agricultores y ganaderos en defensa de su futuro, este lunes regresan las tractoradas a Castilla y León. Y lo hacen con una nueva protesta acompañada de tractores que ha convocado en Valladolid por agricultores de la Unión de Asociaciones del Sector Primario Independientes (Unaspi).

El campo ruge otra vez e intenta meter presión agobiado por la crisis que no cesa, e indignado por ver que pasa el tiempo y los problemas no solo no se corrigen sino que se agravan y las dificultades son mayores que nunca.

Los profesionales agrarios denuncian la falta de apoyo institucional, el incremento de los costes de producción que hace que las explotaciones agrarias no sean rentables y la amenaza de acuerdos comerciales como el de Mercosur que consideran que va a reventar al sector primario, así como para denunciar la excesiva burocracia o las medidas medioambientalistas de la PAC.

Igualmente, los agricultores se echarán mañana también a la calle con sus tractores de distintos puntos de la comunidad como respuesta también a la «inacción» de las organizaciones profesionales agrarias.

Como símbolo de protesta han colocado muchos carteles de los nombres de los pueblos que hay a la entrada y a la salida de los mismos del revés, como protesta por que consideran que lo que se está haciendo con el campo es el mundo al revés.

Esta nueva roda de protestas arranca municipio vallisoletano de Traspinedo aunque contará con más puntos como Benavente, León o varias zonas de la provincia de Soria, en los que los tractores saldrán a las carreteras para entorpecer el tráfico y cortar autovías como ya hicieran el año pasado con éxito, sobre todo en las primeras semanas.