Los turistas extranjeros aseguran que la capital europea de los carteristas está en España: no es Madrid

España, uno de los destinos más visitados por los turistas en el mundo, recibe millones de personas que son atraídas por el clima, la gastronomía, la cultura y una oferta de ocio y servicios de la mayor calidad posible, aparte de muchas otras cosas. Sin embargo, esta gran afluencia también ha generado un contexto a favor de los pequeños hurtos, especialmente en espacios muy concurridos como las estaciones del transporte público, los monumentos históricos y las zonas comerciales.

Los carteristas ven en estos destinos una oportunidad perfecta para lograr desempeñar sus labores delictivas, las cuales tienen como objetivo actuar con rapidez y discreción y robar las carteras de los visitantes más distraídos. Un factor a tener en cuenta es el tratamiento que hacen los cuerpos policiales sobre este tipo de actividades.

Un paraíso para los carteristas

La legislación española contempla aquellos hurtos sin violencia e intimidación como delitos menores, aunque también puede depender del valor de aquello que haya sido sustraído. Todo esto se traduce en que, en gran parte de las ocasiones, los delincuentes quedan en libertad pocas horas después de haber sido encarcelados. Esta falta de consecuencias agravantes puede fomentar a una sensación de impunidad, tanto para los autores de los crímenes como para las víctimas. De hecho, varios carteristas realizan sus tareas de forma profesional, repitiendo patrones muy conocidos y actuando en equipo, lo cual hace que las cosas sean más sencillas y más sabiendo que el castigo no sería muy grave.

Algunos ejemplos de las ciudades que cuentan con mayor presencia de los carteristas son Barcelona y Madrid. En el caso dela capital, los índices de criminalidad son más inferiores que en el territorio catalán. Aquellos lugares en los que la frecuencia de estos delitos es mayor son los siguientes: la Gran Vía, la Puerta del Sol, el Rastro o el metro. Al ser la cuidad que posee más ciudadanos en España, es más fácil que haya muchos robos en las calles.

Las ciudades más señaladas: Madrid y Barcelona

Por otro lado, los barrios más señalados de la Ciudad Condal son los siguientes: el Raval, La Mina y la Barceloneta; y las zonas como también el metro, el mercado de La Boquería o la Sagrada Familia han sido donde también han sufrido diversos robos los barceloneses. En este sentido, son varios los turistas del extranjero que aseguran que Barcelona es la "capital europea de los carteristas". No obstante, esto está lejos de la realidad ya que España no entra ni el el top cinco de los países donde hay que tener más cuidado. Esto también lo corroboran varios viajeros en el siguiente vídeo publicado en redes sociales.

@parrot.tours ha reunido a unos cuantos turistas en la ciudad de Barcelona, los cuales han informado cuál es la actitud que están manteniendo en las calles debido a que se dice que esta es "la capital europea de los carteristas". Al principio del vídeo se puede ver a un hombre y una mujer con dos riñoneras, las cuales son mucho más complicadas de robar por parte de los carteristas.

"No hemos tenido ninguna mala experiencia"

"Nuestro Airbnb está en Las Ramblas. Todas las mañanas no sentamos en la calle a tomar un café y nos ponemos a buscar carteristas, pero no vemos a nadie. No hay nada", aseguran los primeros entrevistados quienes llevan dos días en la ciudad. Las siguientes entrevistadas explican que "también hay carteristas en nuestro país, por lo que venimos un poco preparadas". Y lo mismo ocurre con el tercero, quien se ha comprado un bolso pequeño con las correas más grandes para que no se lo puedan quitar. "Llevamos aquí cuatro días y no hemos tenido ninguna experiencia con eso", explica.

Estos testimonios ya comienzan a demostrar que Barcelona no es el destino en el que más delincuencia hay. Y por si fuera poco, otro hombre ofrece la siguiente reflexión personal: "En cualquier gran ciudad en la que estés seguro que te enfrentas a este tipo de problemas. Mientras no hagas el tonto, básicamente, como ir con el móvil en la mano sin saber a dónde vas..." no te ocurrirá nada.