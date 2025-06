China envía dos portaaviones al Pacífico por primera vez en su historia ante el enfado de Taiwán y Japón

En una demostración de la potencia militar de Pekín, la Armada china ha desplegado por primera vez sus dos portaaviones Liaoning y Shandong para realizar ejercicios conjuntos en el océano Pacífico, más allá de la cadena de islas japonesa conocida como la Primera Cadena de Islas. El ministro de Defensa japonés, Gen Nakatani, confirmó que los buques chinos fueron detectados el sábado frente a la isla de Iwo Jima, a unos 1.200 kilómetros al sur de Tokio, lanzando y recuperando cazas en alta mar. Japón ha seguido de cerca la operación, que supone un salto estratégico para el país asiático.

Al navegar más allá de Japón, los buques de guerra chinos están demostrando que podrían desafiar no sólo a Japón sino también a su mayor aliado, Estados Unidos, por el control del Pacífico occidental durante una crisis, asegura The New York Times. Si Estados Unidos desplegara buques desde Hawai, la costa oeste o incluso Guam, tendrían que pasar cerca de esas aguas para llegar a Japón o Taiwán. China reclama Taiwán, una isla autónoma, como territorio propio, pero Estados Unidos se ha comprometido a ayudar a defenderla.

“Esto muestra claramente la intención de China de expandir sus capacidades militares más allá de sus fronteras marítimas tradicionales”, afirmó Nakatani. Por su parte, el ministro de Defensa de Taiwán, Wellington Koo, consideró que la operación lanza “un mensaje político” sobre la naturaleza expansionista de Pekín, al cruzar hacia la Segunda Cadena de Islas, que se extiende hasta territorios como Guam, perteneciente a Estados Unidos.

El despliegue simultáneo de estos dos portaaviones chinos en el Pacífico Occidental pone de manifiesto los objetivos "expansionistas" de Pekín en la región, aseguró este miércoles el ministro taiwanés de Defensa, Wellington Koo, en un contexto de creciente actividad naval china en torno a Taiwán. En un comunicado, el Estado Mayor Conjunto de Japón informó que, hacia las 13:00 horas del pasado sábado, el portaaviones Shandong y su grupo de escolta navegaban a unos 550 kilómetros al sureste de la isla Miyako, en la prefectura de Okinawa.

China, que calificó las maniobras como “entrenamiento rutinario” sin objetivos específicos, ha estado reforzando su flota para operar a mayor distancia de sus costas. Actualmente cuenta con tres portaaviones: el Liaoning y el Shandong en servicio, y el Fujian, en pruebas marítimas. Un cuarto buque está en construcción.

El despliegue simultáneo de los dos portaaviones más allá de la cadena japonesa implica una capacidad disuasoria significativa en caso de una crisis regional. Según analistas, estas maniobras podrían desafiar la presencia de Japón y de su principal aliado, Estados Unidos, en el Pacífico occidental. Cualquier despliegue estadounidense desde Hawái, la costa oeste o Guam hacia Japón o Taiwán tendría que atravesar esa zona.

Las enormes aguas del Océano Pacífico occidental han sido consideradas durante mucho tiempo como un punto débil en la arquitectura de defensa de Japón, aunque el ministro Nakatani señaló que el gobierno, como parte de su Programa de Desarrollo de Defensa 2022, está trabajando para desplegar radares móviles de alerta temprana y control en el área para fortalecer las capacidades de defensa aérea en esa zona.

A pesar del avance naval, la capacidad operativa de los portaaviones chinos aún es inferior a la de los once portaaviones nucleares estadounidenses, que cuentan con mayor número de aeronaves y autonomía de combate. Sin embargo, el progreso de China ha impulsado una respuesta regional: Japón se encuentra desarrollando sus primeros portaaviones desde la Segunda Guerra Mundial, adaptados para operar cazas furtivos F-35B estadounidenses.

Taiwán, que China considera parte de su territorio, también ha intensificado su modernización militar. El jefe del Estado Mayor de su Fuerza Aérea, Lee Ching-jan, confirmó la entrega este año de una docena de cazas F-16V, parte de un pedido de 66 unidades a EE. UU., con sistemas avanzados para enfrentar a los cazas chinos J-20.

Desde mayo, China ha incrementado la presencia de buques militares y guardacostas en aguas del este asiático, lo que ha causado inquietud en varias capitales de la región. El Ministerio de Defensa japonés señaló que uno de los portaaviones chinos navegó dentro de su zona económica exclusiva cerca de la isla Minamitorishima.