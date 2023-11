La Caravana de Alimentos de Segovia de la Diputación cierra por todo lo alto con la tradicional Feria del Ganado en Navafría

La localidad segoviana de Navafría ha celebrado este fin de semana su tradicional Feria del Ganado, cumpliendo así cincuenta y dos ediciones apostando por las costumbres del sector ganadero que año tras año atrae a numerosos visitantes. Esta vez, además, no es el único motivo de celebración ya que, tras cuatro meses y seis ferias de por medio, la Caravana de Alimentos de Segovia ha llegado a su fin con esta última parada.

Tras los siete eventos previstos del ‘tren’ de Alimentos de Segovia, la diputada de Promoción Provincial y Desarrollo Rural Sostenible, Magdalena Rodríguez, ha querido destacar “la importancia que tiene para los productores de la provincia la celebración de estas ferias donde no sólo acercan el producto a lugares a los que antes no llegaban, sino que también favorece la comunicación y creación de vínculos entre los participantes”. Rodríguez, que ha acudido a la Feria acompañada de más miembros de la corporación provincial, ha querido agradecer una vez más “a los productores que nos han acompañado en estas paradas y que nos han ayudado mostrando a los visitantes de las ferias la variedad de productos que se producen en nuestra provincia”.

Aunque la Feria del Ganado ha tenido lugar hoy, los habitantes del municipio han podido disfrutar del fin de semana con un programa de actividades que dio el pistoletazo de salida el viernes con la cata de pan y cerveza a cargo de la Panadería Juan Sanz y Vamos a Beer en el Ayuntamiento. En ésta, los vecinos de Navafría degustaron numerosos panes maridados a conciencia con las cervezas artesanas segovianas. El sábado, la jornada comenzó con las visitas guiadas orientadas a distintas edades organizadas desde el consistorio, a través de su Oficina de Turismo, al museo etnográfico ‘El Martinete’. Tras las visitas, para recuperar fuerzas, los visitantes pudieron disfrutar el cuarto cocido popular seguido del concierto de la Rondalla Con-Trastes y para cerrar la música de DJ Pakito.

Como día grande, hoy domingo desde por la mañana, los visitantes han podido pasear por la quincena de expositores que, en la Plaza de Mayo han congregado a los productores de Alimentos de Segovia, donde los más queseros pudieron han degustado las propuestas de La Cueva de la Quesera y La Dula de las Mesetas, los amantes del vino han disfrutado con los caldos de Las Dos Antiguas, Valmenia, Navaltallar y Agejas y los más cerveceros han elegido las artesanas de Vamos a Beer. Para los más golosos no han faltado los dulces de Merche’s Galletas, los más innovadores no han dudado en acercarse a conocer la espirulina de Valsaín o los productos de Canniebas e incluso los que no iban buscando nada concreto, han acabado con una bolsa llena de los productos de Ahumados Perser, La Gloria Alimentación, las Manitas de Sacramenia, Charcutería Henar y los tomates de Martín Muñoz de las Posadas.

La Feria del Ganado en el Paraje de las Eras ha tenido este año una ligera ampliación con diferentes cabezas de vacuno, pero el protagonista fue el sector equino siendo premiado mediante sorteo, gracias a la Junta Agropecuaria Local. Para concluir con el fin de semana festivo, el evento ha estado amenizado por la música de la charanga Las Tres JJJ.