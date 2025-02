Carnero pide a Puente el proyecto de la estación de Valladolid y dice que defenderá el soterramiento "hasta la extenuación"

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, remitió hoy una nueva carta al ministra de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, para solicitarle el proyecto de ampliación y renovación de la estación de trenes de Campo Grande, que tiene un presupuesto de 253 millones de euros (IVA no incluido). “A partir de ahí tomaré decisiones", dijo el regidor ante la posibilidad de que sea incompatible con el soterramiento de las vías, algo que garantizó defenderá “hasta la extenuación”. “Que nadie lo dude”, remarcó.

Carnero, que visitó este miércoles las obras de una promoción de vivienda pública destinada al ‘cohousing’, avanzó que acababa de remitir una misiva al ministro porque han conocido los detalles del proyecto de la estación de forma “fascicular”, como el informe del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) que señala que esta obra es incompatible con el soterramiento, ya que exigiría demoler la nueva terminal que sobrevuela las vías, cuya licitación autorizó ayer el Consejo de Ministros.

En ese sentido, el alcalde de Valladolid, que asistió el pasado lunes a la presentación del proyecto de la nueva estación en superficie, aseguró que le “sorprende muchísimo” que Puente haya planteado una obra que impida el soterramiento porque “aprecia mucho a Valladolid”. “Estoy convencido que no puede estar en esa dinámica, no puede estar en esa óptica”, agregó Carnero, que va a convocar a la Mesa del Soterramiento.

Asimismo, insistió en que Valladolid “no demanda una estación de trenes”, si bien apostilló que “bienvenida sea” si, además, es “regalada”. “Valladolid lo que quiere es que la vía del tren esté soterrada. Eso es lo que nos dijeron los electores en mayo de 2023 y a esos me debo yo”, insistió Carnero, quien apeló a la “voluntad política”, porque recordó el proyecto de la terminal ha pasado de los 70 millones previstos en el convenio de integración de 2017 a los 253, ya sea “con IVA” o “sin IVA”.

Por tanto, el alcalde de Valladolid insistió en que pide al Gobierno que se acometa el soterramiento de la vía del tren, porque señaló es “lo verdaderamente interesante e importante” para que la ciudad deje de tener “dos cicatrices” que separan a los de un lado y otro de la vía. A su juicio, la integración no resuelve esta situación, ni tampoco la nueva estación, que reconoció es “maravillosa”, pero conlleva “más pasarelas” y “más escaleras”.

“Es más de lo mismo”, señaló y apostilló que “esta ciudad, a juicio de este alcalde y de muchas personas, se merece otra cosa”, porque no se trata de una infraestructura, sino de un ”modelo de ciudad". Además, apuntó que entre lo que cuesta la integración y la estación, la desaparición de las vías en superficie “está al alcance de la mano”. Por ello, garantizó que va a seguir defendiendo el soterramiento, si bien señaló que primero quiere conocer el proyecto.

"A caballo regalado no le miro el diente. Ahora bien, este caballo no puede impedir el soterramiento en el medio y largo plazo. No lo puede impedir porque eso sería de una injusticia tremenda con las generaciones venideras", afirmó el alcalde de Valladolid, quien insistió: “Nosotros queremos conocer el proyecto y tomar determinaciones, las que correspondan”.

Finalmente, apeló a la colaboración entre las administraciones en esta “España de las autonomías”, si bien advirtió de que deja de ser “moderado” en la defensa de los intereses de sus vecinos de Valladolid.