Castilla y León y las comunidades del PP rechazan el Plan de Salud Mental del Gobierno

Las comunidades autónomas gobernadas por el PP, entre ellas Castilla y León, han forzado a “recular” al Ministerio de Sanidad que terminó retirando del orden del día del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud el punto relativo a la aprobación del Plan de Acción de Salud Mental 2025-2027. A partir de ahora, el departamento de Mónica García no debe iniciar “desde cero” su elaboración, sino que debe tener en cuenta las demandas de psicólogos y psiquiatras y las autonomías ya que sí comparten otros aspectos recogidos.

Así lo aseguró hoy en Valladolid el consejero de Sanidad de Castilla y León, Alejandro Vázquez, portavoz de las comunidades gobernadas por el PP y vicepresidente del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, en el que Gobierno y autonomías dieron luz verde al Plan de Acción para la Prevención del Suicidio 2025-2027, aunque con críticas de las autonomías ‘populares’ por carecer de una memoria económica para su despliegue, siguiendo el “yo invito y tú pagas”.

En ese sentido, Alejandro Vázquez reprochó a la ministra la “ideologización” de la política sanitaria y la “imposición” que practica a su juicio con los asuntos que lleva a debate al Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, donde le recordó debe imperar la búsqueda del consenso y la cogobernanza entre el Gobierno y las comunidades autónomas. Con ello, indicó que se tendrá que volver a debatir sobre el Plan de Acción de Salud Mental, porque hasta ahora no ha sabido “recoger” las demandas de los profesionales, informa Ical.

“Nos hemos encontrado con la oposición firme y absolutamente en contra de la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental, el Consejo de Psicólogos de España y la Asociación de Salud Mental Infantojuvenil”, dijo el consejero de Castilla y León, lo que explicó ha hecho que las comunidades del PP se hayan sumado a su rechazado. Por ello, indicó que ofrecieron a la ministra que retirara este punto antes de la votación al inicio del Consejo Interterritorial, a lo que en un inicio Mónica García se negó, si bien aseguró que finalmente lo terminó aceptando, viendo la oposición de estas autonomías y el País Vasco, informa Ical.

De esta forma, el titular de Sanidad afeó el “desprecio” de la ministra al órgano de debate “soberano” entre el Gobierno y las comunidades. “No hay manera de que entienda que las cosas en el Consejo Interterritorial hay que llevarlas de modo consensuado que es como dice el Reglamento”, apostilló, para pedirle “respeto institucional”. Además, insistió en que actúa con “falta de respeto” a los profesionales, tanto en este asunto como en el de reforma del Estatuto Marco.

En concreto, consideró que el Ministerio no debe iniciar de cero la elaboración del Plan de Salud Mental, que recordó parte de una estrategia de Sanidad, a la que se une la de Castilla y León. Por el contrario, planteó recoger las propuestas de las sociedades científicas, que pidieron este viernes que se eliminara su logotipo del documento porque no estaban de acuerdo con el contenido en dos aspectos. Por un lado, explicó que no están de acuerdo, también las comunidades, con los ratios de profesionales -psicólogos y psiquiatras- que se recogen porque no suponían un incremento.

También, apuntó Alejandro Vázquez, no comparten un aspecto a su juicio “enormemente ideológico” como es el de la “desprescripción”, que argumentó lo que hace es “estigmatizar absolutamente” a los pacientes que tienen un tratamiento psiquiátrico médico de larga duración. Sobre ello, lo que proponían era apostar por el “uso racional” de la medicación psiquiátrica, algo que señaló es “mucho menos estigmatizador” y sobre todo cuenta con el aval de todos los profesionales que forman parte de las sociedades científicas.

“Es imposible poder aprobar un plan sin que estén de acuerdo con los profesionales”, dijo el consejero, quien explicó sobre el Plan de Suicidios, que se ha aprobado “con un condicionante” por no contar con financiación, al igual que el nuevo Estatuto Marco. “Una vez más se vuelve a llevar la política de yo invito y tú pagas, es decir, ellos sacan un plan que supone una serie de nuevas acciones en determinadas circunstancias y no conocemos con qué financiación vamos a contar”, apostilló.

“Estamos de acuerdo con la letra del plan”, dijo el consejero quien recordó que se “parece mucho” al de Castilla y León, pero insistió en que para garantizar los plazos de despliegue deben conocer con qué financiación cuentan para ello.